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Журнал Домклик

Новости

Сбер и «Донстрой» сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
сегодня 13:30
Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными
сегодня 11:04
Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
сегодня 11:00
Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе
вчера 17:28
Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зелёный день на Домклик
вчера 10:00

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Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
Акция Домклик со скидками на новостройки и ипотеку, важные изменения для собственников и покупателей недвижимости — об этих и других событиях читайте в обзоре журнала Домклик.
сегодня 11:00
3K
Что такое кадастровая стоимость недвижимости, как ее узнать и как определяется
вчера 16:00
41K
Не приходит налоговый вычет: что делать
вчера 11:00
45K
Что такое предварительное одобрение ипотеки
31 окт 2024
33K
Кто за что платит на сделке купли-продажи недвижимости
30 окт 2024
117K
Как оплачивать ЖКХ без комиссии 
30 окт 2024
1K

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Жизненные ситуации
Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
18 окт 2024
2M
Как прописаться в квартире
19 окт 2024
1M
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году
04 окт 2024
400K
Что проверить перед покупкой квартиры: чек-лист
03 окт 2024
331K
В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное
22 окт 2024
304K
Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя
08 окт 2024
274K
На каком этаже лучше покупать квартиру в новостройке
22 окт 2024
239K
Как оформить договор купли-продажи жилья онлайн
15 окт 2024
223K
Как продать квартиру в ипотеке
07 окт 2024
202K
Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ
16 окт 2024
192K
Ипотека без первого взноса в Сбере: как получить
21 окт 2024
189K
Как правильно рассчитывается налог на недвижимость
28 окт 2024
127K
Как получить скидку от продавца квартиры
06 окт 2024
127K
Кто за что платит на сделке купли-продажи недвижимости
30 окт 2024
117K
Как выбрать и купить квартиру по переуступке прав
16 окт 2024
115K
Как проходит онлайн-сделка на Домклик
23 окт 2024
110K
Чем рискует собственник квартиры, если делает временную регистрацию арендатору
10 окт 2024
109K
Зачем нужна временная прописка и как ее получить
29 окт 2024
106K
Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже
19 янв 2024
6M
Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости
20 сен 2024
4M
Инструкция: как подготовиться к сделке с электронной регистрацией недвижимости
07 фев 2024
3M
Как изменить условия ипотеки после одобрения заявки банком
26 сен 2024
3M
Документы для ипотеки в Сбере: одобрение недвижимости онлайн на Домклик
16 сен 2024
2M
Вам одобрили ипотеку СберБанка: что дальше?
30 авг 2024
2M
Закон о тишине в 2024 году: изменения и штрафы
08 июл 2024
1M
Как снизить ставку по действующей ипотеке Сбербанка для семей с детьми
26 апр 2024
1M
Как получить налоговый вычет 650 000 рублей, если у вас ипотека
05 апр 2024
1M
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
30 сен 2024
1M
Домклик стал лидером по количеству объявлений о продаже квартир: исследование «Эксперт РА»
09 мар 2022
1M
Одобрение недвижимости при покупке в ипотеку Сбербанка
11 сен 2024
1M
Как меньше платить по действующей ипотеке
10 сен 2024
1M
Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке
10 июн 2024
1M
Аванс или задаток: как правильно оформить предоплату за квартиру
24 июл 2024
1M
Инструкция: приемка квартиры в новостройке
18 июн 2024
1M
Как платить по ипотеке: ответы на популярные вопросы
22 апр 2024
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Досрочное погашение ипотеки Сбербанка: ответы на популярные вопросы
16 сен 2024
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Как получить налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку
03 мая 2024
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Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
16 июл 2024
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Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция
16 июл 2024
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Почему банк не одобрил ипотеку: главные причины отказа
24 сен 2024
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Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
07 мая 2024
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Налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку: как получить
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Хочу купить квартиру. С чего начать?
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Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний
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Как выделить доли детям после выплаты ипотеки при использовании материнского капитала
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Что такое электронная регистрация права собственности
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