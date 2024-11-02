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Акция Домклик со скидками на новостройки и ипотеку, важные изменения для собственников и покупателей недвижимости — об этих и других событиях читайте в обзоре журнала Домклик.
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