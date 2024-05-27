ИЖС с эскроу: преимущества кредитования физических лиц и подрядчиков
Сбер запустил ипотечную программу на ИЖС с открытием эскроу-счёта. Данный инструмент уже давно активно применяется при строительстве многоквартирных домов и защищает интересы дольщиков в случае, если застройщик не выполняет свои обязательства.
Получить средства в Сбере на строительство дома с подрядчиком по программам «Семейная ипотека» и IT-ипотека можно только с применением эскроу-счёта. По остальным программам — это необязательное условие.
Преимущества, условия и перспективы ИЖС с эскроу мы обсудили на онлайн-стриме совместно с ДОМ.РФ и Сбербанком. Делимся главным.
Условия выдачи ипотеки на ИЖС с эскроу-счётом в Сбере
Теперь при оформлении ипотеки Сбербанка на строительство жилого дома с подрядчиком возможно единовременное перечисление кредита на счёт эскроу до завершения стройки.
Дополнительное обеспечение на период строительства дома — поручители и/или залог иной недвижимости — предоставлять не нужно. В залог берётся только земельный участок под ИЖС. При этом есть ряд ограничений:
- Регион строительства не входит в список исключений*
- Строительство ведётся с подрядчиком из списка рекомендованных банком на собственном земельном участке или на участке, который приобретается в ипотеку у подрядчика.
- Дом должен быть построен и поставлен на кадастровый учёт, на него должен быть зарегистрирован и подтверждён клиентом залог в пользу банка в срок не более 18 месяцев от даты заключения кредитного договора. Если условие не соблюдено, банк вправе начислить неустойку по кредиту.
Требования к дому аналогичны условиям других ипотечных программ на ИЖС. Главное — чтобы он был зарегистрирован как жилое здание и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита.
Выдача ипотеки на ИЖС с эскроу возможна в рамках всех действующих ипотечных программ.
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Как это работает
1. Покупка земли физлицом, на которой будет построен дом.
2. Заключение договора строительного подряда.
3. Оценка и принятие решения при кредитовании подрядчика.
4. Заключение трёхстороннего договора счёта эскроу.
5. Кредитование подрядчика.
6. Депонирование средств физлица на счёте эскроу (100% цена договора подряда — первоначальный взнос плюс ипотека). Подрядчику выдаётся кредит в размере не более 80% от этой суммы.
7. Строительство дома. Подписание акта приёма-передачи по завершении работ.
8. Раскрытие счёта эскроу — денежные средства поступают на ссудный счёт, а разница остатка эскроу и суммы для погашения кредита — на расчётный счёт подрядчика.
Требования к подрядчику и договору подряда
- Подрядчик не может являться участником кредитной сделки (заёмщиком, поручителем, созаёмщиком) или состоять в браке с участником
- Количество подрядчиков по одному кредиту — не более одного
- Подрядчик должен быть аккредитован банком
- Договор подряда должен содержать условия безналичного расчёта через счёт эскроу
Для получения аккредитации в Сбере к подрядчикам предъявляются отдельные требования:
- Бизнес зарегистрирован более 2 лет назад, есть специализированный ОКВЭД (41.2 или не менее 3-х 42/43 ОКВЭД)
- Подрядчик не находится в состоянии банкротства/ликвидации/прекращения деятельности
- Наличие опыта строительства жилых домов в количестве не менее 5 построенных объектов ИЖС или одного многоквартирного дома за последний год
- Отсутствие негативной информации о компании (нет ограничений, арестов имущества, исковых производств, просроченной задолженности)
Преимущества открытия эскроу-счёта
Для покупателя
- Гарантия финансовой безопасности — деньги перечисляются подрядчику лишь после завершения строительства жилого дома
- Бесплатное открытие и обслуживание счёта эскроу
- Единовременная выдача кредита
- Оформление ипотеки без дополнительного обеспечения
Для подрядчика
- Возможность получения финансирования от банка
- Повышение прозрачности и устойчивости отрасли
- Привлечение дополнительных продаж
- Доступное банковское финансирование на полную стоимость строительства дома
- Уход от котлового метода и отсутствие кассовых разрывов
- Возможность заблаговременного поэтапного авансирования на приобретение строительных материалов в рамках графика
- Увеличение оборота за счёт создания дополнительного спроса
*Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Херсонская область, Запорожская область
Здраствуйте, почему муниципальным служащим не выдают нормальную ипотеку ведь зп всего 50 тысяч рублей это в Якутии, к сожелению не имею детей и жены так таковой но в халупе жить невозможно, когда нибудь будет возможность получить ипотеку на строительство собственного дома на своём участке ведь невозможно платить по 90-100 тыс рублей каждый месяц с фиксированной зарплатой 50 тыс. Не вижу смысла заводить семью без собственного дома, и да без собственности даже девушки на тебя не обращают в нынешнее время. Так вот дайте уже возможность иметь собственный дом гос. служащим и мун. Служащим.
Алексей В.здравствуйте! Какие условия сейчас доступны заёмщикам, которые хотят купить или построить дом, рассказали в статье.
Здравствуйте имеется дом, без внутренней отделки, и коммуникации, дом зарегистрирован, статус земли ДНП. Если ли какие то варианты по ипотеке, на завершения внутренней отделки ,подскажите пожалуйста. Работаю на ОПК
Пользовательздравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Почему национальные республики не участвуют в программе? Ну бред... Республика Адыгея полностью находится внутри Краснодарского края. Что за дискриминация?
Руслан М.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте, оформлена ипотека на покупку земельного участка и строительство ИЖС по программе «семейная ипотека» с Эскроу счётом. Могу ли я, своими силами, за счёт собственных средств, возвести фундамент, а дом возвести по договору подряда с аккредитованным подрядчиком? Ведь программа предусматривает именно строительство дома, про фундамент ничего не сказано. Менеджер в отделении сбербанка не смог мне ответить на этот вопрос, спасибо.
Павел В.здравствуйте! Нет, все работы производятся по договору подряда. Если у вас уже имеется фундамент на участке, то можете провести работы по нему как завершение строительства.
Здравствуйте, есть ли какая-то ясность по Арктической ипотеке на строительство дома? Или выдача приостановлена на неопределенный срок?
Юлия Н.здравствуйте! По программе «Арктическая» ипотека приём заявок на кредит для строительства дома приостановлен. О возобновлении кредитов на строительство пока информации нет. Следите за новостями в наших соцсетях и в Журнале.