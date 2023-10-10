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Отмена отчетов об оценке при покупке квартир: особенности и ответы на популярные вопросы

Дата публикации: 10 окт 2023
Отмена отчетов об оценке при покупке квартир: особенности и ответы на популярные вопросы
Содержание

Домклик от Сбера продолжает пилотный проект по отмене отчетов об оценке при покупке квартир в ипотеку на вторичном рынке. В материале расскажем о преимуществах, особенностях и ограничениях пилотного проекта.

Где и когда не нужен отчет об оценке

Пилотный проект по отмене отчета об оценке недвижимости работает на территории всей страны за исключением республик Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия.

Отчет об оценке не нужен в ипотечных сделках на вторичном рынке. То есть если вы решили купить или продать готовую квартиру с помощью ипотеки Сбера — отчет об оценке недвижимости делать не нужно (кроме регионов, указанных выше).

Преимущества отмены отчета об оценке

  • Экономия денег — от 3 до 12 тыс. руб. за отчет
  • Более быстрый выход на сделку — на 4 дня быстрее, чем с отчем об оценке

Особенности и ограничения на сделки без отчета об оценке

Воспользоваться отменой отчетов об оценке можно не во всех случаях, даже если на первый взгляд сделка соответсвует условиям пилотного проекта.

Когда отчет об оценке всё же потребуется:

  • У объекта недвижимости деревянные стены
  • По сделке уже заказан отчет об оценке
  • Системе не удалось найти данные по дому
  • Системе не удалось автоматически проверить стоимость объекта недвижимости

Как узнать, нужен ли отчет об оценке

Перед заказом оценки зайдите в личный кабинет на Домклик и проверьте, требуется ли отчет для конкретной сделки.

Для этого в личном кабинете добавьте объект в разделе «Главная» или «Недвижимость в сделке» и укажите тип и адрес недвижимости.

Как оформить сделку без отчета об оценке

Оформить ипотеку без отчета об оценке можно онлайн на Домклик — напомним, возможность распространяется на тех клиентов, которые в рамках сделки ранее не заказывали отчет об оценке.

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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