Как изменить условия ипотеки после одобрения заявки банком
Прежде чем подать заявку на ипотеку, вы рассчитываете ее условия на ипотечном калькуляторе — выбираете программу кредитования, желаемую сумму и срок кредита. После этого вы отправляете заявку в банк. Банк рассматривает ее и принимает решение — готов ли он предоставить вам кредит.
Если решение положительное, в Домклик вы увидите условия, на которых банк одобрил вам кредит:
- Программу кредитования
- Сумму кредита
- Срок кредита
- Ставку по кредиту
Также в личном кабинете Домклик вы сможете скачать уведомление о предварительном одобрении.
Однако это вовсе не значит, что оформить кредит вы обязаны именно на этих условиях! Если у вас изменились обстоятельства и вам нужен кредит на других условиях, вы можете внести изменения в заявку. Подавать заявку на ипотеку заново не придется. Внести любые изменения в заявку вам поможет менеджер по ипотечному кредитованию. Чат с менеджером будет доступен в личном кабинете Домклик после выбора недвижимости. Также нужно собрать документы по недвижимости, тогда вы сможете внести изменения.
Важно! В большинстве случаев заявка отправится на повторное рассмотрение. А это значит, что по ней может быть принято другое решение.
При оформлении ипотеки на Домклик клиенты могут воспользоваться услугой «Персональный менеджер». Эксперт поможет вам подобрать лучшие условия и подскажет, как получить одобрение недвижимости.
Как изменить программу кредитования
От программы кредитования зависят требования к недвижимости, которые по этой программе можно приобрести. Изменить программу может потребоваться, например, если сначала вы планировали купить вторичное жилье, а потом решились на новостройку. Или вместо покупки квартиры решили построить дом.
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Изменить программу кредитования можно, не подавая новую заявку. Просто сообщите менеджеру, что хотели бы это сделать и какую программу выбрали. В этом случае заявка будет рассмотрена заново — так как по разным программам кредитования разные ставки.
Как изменить сумму кредита
Если вам нужна сумма больше
Нашли квартиру мечты, а она стоит больше, чем вы рассчитывали? Сумму кредита тоже можно попробовать изменить в рамках уже одобренной заявки, подавать новую не придется. Для этого обратитесь к вашему менеджеру — он предложит вариант, подходящий именно вам. Заявка в этом случае также будет рассмотрена заново.
Возможные способы увеличения суммы ипотеки:
- Увеличить срок кредита: при увеличении срока кредитования ежемесячный платеж снижается, а вслед за ней и финансовая нагрузка
- Добавить созаемщика: для увеличения суммы ипотечного кредита можно привлечь созаемщиков с учетом их платежеспособности — тогда банк будет учитывать общий доход
- Изменить лимит при оформлении субсидирования от застройщика (только по льготной ипотеке при условии одобрения максимального лимита по программе)
Если вам нужна сумма меньше
В этом случае вам даже не придется менять свою заявку. Вы можете воспользоваться любой суммой в рамках одобренной. Есть только одно ограничение: минимальная сумма ипотечного кредита — 300 тысяч рублей.
Просто отправьте документы по выбранному жилью на одобрение в банк. Если стоимость квартиры меньше, чем размер одобренной ипотеки, одобренная сумма будет пересчитана с учетом стоимости выбранного жилья.
Например: вам одобрили кредит в 2 миллиона, а недвижимость вы решили купить за 1 миллион. В этом случае после того, как решение по недвижимости будет принято, одобренная сумма будет снижена с учетом первоначального взноса.
Как изменить срок кредита
От срока кредита зависит размер ежемесячного платежа и финансовая нагрузка в целом. Поэтому при изменении срока банк будет заново рассматривать вашу заявку. Изменить срок можно как в меньшую (минимальный срок — от 1 года), так и в большую сторону — но не больше, чем до 30 лет.
Для изменения срока кредита вы можете обратиться к менеджеру по ипотечному кредитованию. Перед этим рекомендуем всё тщательно взвесить и еще раз рассчитать на калькуляторе Домклик.
Как изменить ставку по кредиту
Одобренная ставка по кредиту зависит от программы кредитования, участия в специальных акциях и услуг, которые вы выбрали на калькуляторе при подаче заявки.
Снизить ставку по ипотеке можно до подписания кредитного договора. Если вы хотите оформить кредит со скидкой на ставку, воспользуйтесь услугами, которые снижают ставку. Например, вы можете получить скидку 0,3% на ставку при покупке недвижимости на Домклик. Для этого можно написать менеджеру в чат, который появится после подачи заявки на ипотеку.
Также для получения дисконта достаточно нажать на кнопку «Купить в ипотеку» в объявлении на витрине Домклик. При этом в карточке объявления должна быть отметка, что при покупке данного объекта будет применена скидка на процентную ставку по ипотеке.
Как изменить размер первоначального взноса
Размер необходимого первоначального взноса зависит от программы кредитования. В Сбербанке минимальный первоначальный взнос — от 10% от стоимости жилья, а по некоторым программам — от 15%. То есть внести меньше этой суммы не получится, а вот больше — легко. Просто сообщите менеджеру о том, сколько вы готовы внести в качестве первоначального взноса.
Кроме того, вы можете использовать для первоначального взноса средства материнского капитала, а не свои накопления.
Также в Сбере можно взять ипотеку без первоначального взноса под залог имеющейся в собственности квартиры или апартаментов.
Может ли банк сам изменить условия в моей заявке
Да, такое бывает. Одобренные условия не являются офертой, банк может изменить их — например, одобренную сумму или срок, или даже вовсе отказать в выдаче кредита, но такое случается крайне редко.
Обычно это происходит, если у вас меняются какие-то обстоятельства уже после того, как вы подали заявку на ипотеку. Поэтому мы советуем с момента одобрения и до выдачи кредита не менять работу, не подавать заявки на новые кредиты, не увеличивать лимиты по кредитным картам при их наличии.
Здравствуйте, мне на строительство дома нужно 4 млн.заемных средств, почему я должна брать больше (не менее 12,5 млн) по одобренной семейной ипотеке. У кого ежемесячный доход больше 200 тысяч, тот и без ипотеки построит дом.
Татьяна Ф.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.
Татьяна Ф.потому.
Михаил М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте, возможно ли изменить сумму в меньшую сторону по льготной ипотеки с детьми ?
Денис Ш.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте. Как можно изменить регион покупки?
Ольга П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте! Как можно уменьшить процент первоначального взноса? Рассчитывала на 20 процентов
Елена К.здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, к менеджеру по подготовке к сделке в личном кабинете Домклик. Он проверит, возможно ли это.