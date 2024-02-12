Где и как провести сделку без ипотеки: инструкция для риелторов и застройщиков
- Как записаться на сделку без ипотеки онлайн
- Можно ли провести сделку без ипотеки, если продавец и покупатель находятся в разных регионах РФ
- Как получить договор купли-продажи
- Где взять выписку из ЕГРН
- Где проходит сделка: в офисе или онлайн
- Как проходит электронная регистрация в Росреестре
- Как происходит расчет между сторонами сделки
- Сколько стоит проведение неипотечной сделки
- Какие документы нужны для проведения сделки без ипотеки
- Важные моменты, на которые стоит обратить внимание
Не все риелторы и застройщики знают, что в СберБанке можно провести сделку без ипотеки. Сделать это можно бесплатно. Рассказываем и отвечаем на популярные вопросы о том, как провести сделку без ипотеки в Сбере через Домклик. Даже если покупатель и продавец живут в разных регионах страны.
Как записаться на сделку без ипотеки онлайн
Вы можете записаться на сделку в личном кабинете Домклик PRO всего за одну минуту. Для этого надо:
- Указать адрес продаваемого жилья
- Выбрать офис СберБанка и время для проведения сделки в этом офисе
При записи на сделку вы также можете заказать следующие услуги — сервис электронной регистрации, сервис безопасных расчетов и подготовку договора купли-продажи.
Чтобы сделка прошла с максимальным комфортом, загрузите в личном кабинете Домклик PRO все документы заранее. Так все участники процесса будут в курсе и быстрее смогут подготовиться к сделке.
Записаться на сделку в личном кабинете Домклик PRO
Можно ли провести сделку без ипотеки, если продавец и покупатель находятся в разных регионах РФ
Да. Межрегиональные сделки без ипотеки — это новая возможность для партнеров Домклик, которая позволяет бесшовно провести сделку с участниками в разных регионах.
Для этого при записи на сделку (пункт выше) необходимо выбрать «Межрегиональная сделка».
Как получить договор купли-продажи
Специалисты СберБанка профессионально составят грамотный договор купли-продажи с учетом интересов всех сторон. Заказать его можно при записи на сделку.
Если у вас уже есть свой договор купли-продажи, заказывать еще один договор от Домклик не надо.
Где взять выписку из ЕГРН
С 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений получить выписку из ЕГРН с данными о собственнике можно только с его согласия.
Поэтому подтверждение права собственности владельцем недвижимости — это обязательное условие в сделках. Теперь подтвердить право собственности может только он сам.
Чтобы сделки с жильём оставались быстрыми и удобными, Сбер запустил своё решение: собственник может подтвердить владение недвижимостью через Домклик в упрощённом порядке, бесплатно, безопасно и онлайн.
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Где проходит сделка: в офисе или онлайн
Записаться на сделку надо онлайн в личном кабинете Домклик PRO.
Подписание документов проходит в офисе Сбера, который вы выбираете при записи на сделку. Требуется только один визит.
После завершения регистрации менеджер проинформирует вас о завершении процесса и начислении оплаты продавцу. Также вы получите СМС.
Если вы прописали в договоре купли-продажи дополнительные условия для перевода денег продавцу, он получит средства только после их выполнения. Речь в том числе о предоставлении таких документов, как акт приема-передачи недвижимости и справка об отсутствии зарегистрированных в ней граждан.
Как проходит электронная регистрация в Росреестре
Регистрация перехода права собственности от продавца к покупателю без посещения Росреестра и МФЦ с использованием Сервиса электронной регистрации.
Как происходит расчет между сторонами сделки
Расчет между покупателем и продавцом проходит без дополнительных посещений банка с помощью Сервиса безопасных расчетов.
Сколько стоит проведение неипотечной сделки
Стоимость зависит от набора заказанных услуг. Цена отображается при выборе услуг при записи на сделку.
Какие документы нужны для проведения сделки без ипотеки
Чтобы сделка прошла быстро и понятно, необходимо заранее направить пакет документов или предзаполнить данные в личном кабинет Домклик PRO по сделке.
Обязательные документы:
- Паспорта всех участников сделки
- СНИЛС всех участников сделки
- ИНН всех участников сделки
- Правоустанавливающие документы
В зависимости от особенностей сделки могут потребоваться дополнительные документы — полный список можно посмотреть в личном кабинете.
Важные моменты, на которые стоит обратить внимание
1. Всем участникам надо взять на сделку смартфоны.
2.Все участники сделки должны присутствовать на сделке в офисе банка очно (покупатели, продавцы, представители по доверенности, законные представители).
3. Разместить денежные средства на счете СберБанка для проведения сделки надо заранее — проверьте, пришли ли деньги на счет.
Обязательно убедитесь, что вы внесли все средства, в том числе, деньги для оплаты услуг: Сервиса электронной регистрации, Сервиса безопасных расчетов и подготовки договора купли-продажи.
Если вы забыли внести на счет деньги для оплаты услуг, можно заплатить в офисе с помощью банковской карты любого российского банка или наличными в кассе.