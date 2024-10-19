Как прописаться в квартире
По месту жительства нужно оформить постоянную регистрацию. Ее еще называют пропиской. Если место жительства меняется, в течение 7 дней нужно прописаться по новому адресу. За нарушение этого срока можно получить штраф.
Прописка может быть как временной, так и постоянной. Главное, чтобы она была.
Где оформить прописку
Сейчас термин «прописка» не используется в законодательстве РФ. Также отменено и требование выписки при выбытии в какую-либо местность сроком более 1,5 месяцев. Вместо прописки существует термин «регистрация по месту жительства», а термин «регистрация по месту временного пребывания» остался без изменений.
Чтобы прописаться в квартире, нужно обратиться в паспортный стол (территориальное отделение Федеральной миграционной службы), МФЦ, в управляющую компанию вашего дома (в некоторых из них есть паспортные столы), подразделение ГУВМ МВД.
Также заявление на регистрацию по месту жительства можно подать через портал Госуслуг. В ответ придет уведомление: вам предложат прийти в орган регистрационного учета с оригиналами документов. Обычно приглашение приходит в течение трех дней.
Сколько стоит оформление прописки
Это бесплатно, платить госпошлину не надо. Выписываться и прописываться можно неограниченное количество раз.
Какие документы нужны
- Паспорт
- Заявление о регистрации, подписанное вами или собственником помещения
- Документ о праве собственности на жилье: по желанию, но лучше его предоставить
- Документ, который подтверждает основание для вселения, если нет права собственности (договор найма, решение суда)
- Согласие совершеннолетних пользователей помещения, наймодателя, других собственников
- Свидетельство о рождении, если прописываемому еще нет 14 лет
Постоянная регистрация оформляется в виде штампа на внутренней странице паспорта РФ. Сотрудник паспортного стола (или другого ведомства, в которое вы обратились) проверит документы, заберет у вас паспорт и сообщит дату его возврата.
Временная прописка оформляется в виде свидетельства о регистрации по месту пребывания (на отдельном листе бумаги). Этот лист-вкладыш при проверке предъявляется вместе с паспортом. Детям до 14 лет также выдают отдельный документ — свидетельство о регистрации.
Таким же образом можно прописаться в ипотечной квартире. Для оформления постоянной регистрации не нужно разрешение банка. Собственник жилья может прописать как себя, так и членов семьи.
Сколько времени нужно, чтобы сделать прописку
По закону, если вы предоставили полный комплект документов, вас пропишут в срок от 3 до 7 дней.
Как прописаться в квартире через Госуслуги
Чтобы прописаться в квартире через Госуслуги, для начала вам потребуется подтвержденный аккаунт на портале. Для новорожденного или несовершеннолетнего — регистрация возможна через личный кабинет матери или отца.
В каталоге услуг выберите раздел «Регистрация. Паспорт», далее «Регистрация по месту жительства».
Заполните заявление в электронном виде и внесите в него данные документов, необходимых для регистрации.
Заполнение заявления займет примерно 15 минут, а срок оказания услуги — 3 дня.
Дождитесь приглашения в МВД — оно придёт в личный кабинет после проверки заявления. Посетите МВД в день и время, которые указаны в приглашении. На приёме вам поставят штамп о регистрации в паспорт или выдадут свидетельства о регистрации — для детей до 14 лет.
С собой нужно взять паспорта или свидетельства о рождении всех регистрируемых, а также документ, подтверждающий право собственности на жильё, если это право не зарегистрировано в Росреестре.
Обязательно нужно посетить ведомство со всеми собственниками, чтобы подтвердить их согласие на регистрацию. По итогам приема в ГУВМ МВД России в паспорт гражданина проставляется отметка о регистрации по месту жительства.
Как прописаться в квартире, если оформлена электронная регистрация права собственности
В случае электронной регистрации вы предоставляете в качестве документа-основания для вселения в жилое помещения выписку из ЕГРН, полученную по электронной почте вместе с зарегистрированными документами после регистрации сделки в Росреестре.
Согласно 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», это — единственный документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость. С 2015 года бумажные свидетельства Росреестр не выдает.
При подаче заявления о регистрации по месту жительства необязательно предъявлять и выписку из ЕГРН: достаточно указать дату и номер государственной регистрации права из выписки.
Какие права дает регистрация
- Проживать по месту прописки
- Встать на очередь и отправить ребенка в детский сад
- Выбрать школу по месту жительства
- Оформлять пособия и льготы
- Подтвердить свое место проживания при трудоустройстве
- Получать официальные документы — медицинский полис, ИНН
Если у вас несколько квартир, прописка может быть только одна — прописываться в нескольких квартирах запрещено. А оформление постоянной регистрации автоматически аннулирует прежнюю прописку.
Согласно законодательству РФ, отсутствие регистрации наказывается штрафами. Наказание предусмотрено не только для не прописанного жильца, но и для собственника, предоставившего ему жилплощадь.
На граждан, не оформивших в установленном законом порядке регистрацию по месту жительства или пребывания, может быть наложен административный штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей. При аналогичных правонарушениях, совершенных в городах федерального значения, штрафы составляют 3 000–5 000 рублей.
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