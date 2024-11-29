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Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости

Недвижимость
Дата публикации: 29 нояб 2024
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Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости
Содержание

После покупки недвижимости в ипотеку или без нее вы можете вернуть себе часть денег — получить налоговый вычет. Рассказываем, кто может его оформить и какие документы для этого нужны.

Положен ли вам налоговый вычет

Вы сможете получить имущественный вычет, если вы:

  • Официально работаете и платите подоходный налог
  • Не оформляли налоговый вычет по жилью, купленному до 2014 года
  • Оформили налоговый вычет в 2014 году или позже, но еще не исчерпали всю сумму

За что можно получить имущественный налоговый вычет

Сумма налогового вычета

Если вы платите НДФЛ 13%, то сможете получить вычет в размере 13% от стоимости жилья и отделки и 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тыс. руб.

Почему так: максимальная сумма для расчета вычета за покупку недвижимости и отделку — 2 млн руб., а за проценты по ипотеке — 3 млн руб. Если ваша недвижимость стоит больше 2 млн руб., вычет все равно рассчитают только от 2 млн руб. Так гласит закон.

Важно:

Налоговый вычет за отделку и ремонт не увеличивает общую сумму вычета, а входит в вычет за покупку жилья.

Однако если вы в браке, при определенных условиях каждый из супругов сможет получить до 650 тыс. руб., то есть в общей сложности — до 1,3 млн руб.

Как рассчитать налоговый вычет

Рассчитать сумму налогового вычета просто. Если ваша недвижимость стоит меньше 2 млн руб. и вы платите НДФЛ 13%, просто умножьте стоимость на 0,13. Именно такую сумму вы получите. То же с процентами по ипотеке.

Если недвижимость стоит больше, за покупку можно будет получить только до 260 тыс. руб., а за проценты — до 390 тыс. руб.

При покупке недвижимости с использованием материнского капитала можно получить как имущественный вычет, так и вычет за проценты по ипотеке. Вычет будет рассчитываться от общей стоимости недвижимости за минусом использованных средств материнского капитала.

Например, квартира была куплена за 2,5 млн. руб., из них 833 тыс. руб. были внесены сертификатом. Таким образом налоговый вычет будет рассчитан с 1 667 000 руб.

Когда можно подать документы на вычет

Если вы купили недвижимость в 2023 году или раньше, вы можете подать документы на вычет в ФНС уже сейчас. Получение вычета — довольно длительный процесс, который занимает до четырех месяцев.

Если вы купили недвижимость в этом году, подать документы можно будет только в следующем, так как декларация 3-НДФЛ, необходимая для получения вычета, подается только за целый календарный год.

Какие документы нужны для получения вычета

  • Паспорт
  • Заявление о распределении налогового имущественного вычета между супругами (требуется, если объект приобретен в браке и стоимость недвижимости менее 4 млн руб.)
  • Декларация 3-НДФЛ
  • Справка о доходах и суммах налога физлица за нужный период
  • Копия договора купли-продажи или долевого участия
  • Выписка из ЕГРН или акт приема-передачи
  • Документы, подтверждающие ваши расходы
  • Справка об уплаченных по ипотеке процентах — при оформлении вычета за проценты. Ее можно заказать в личном кабинете Домклик
  • Реквизиты карты или счета для перечисления средств

Список может немного отличаться в зависимости от типа недвижимости и вычета. Узнать точный список можно в налоговой службе.

При оформлении вычета за отделку есть много нюансов.

Как получить вычет проще

Если вы купили недвижимость в ипотеку Сбера, мы можем помочь вам собрать документы для подачи заявления в налоговую. На Домклик можно заказать справку об уплаченных процентах и скачать документы, нужные для оформления вычета в упрощенном порядке.

Как быстро вы получите налоговый вычет

После подачи документов у налоговой службы есть три месяца на их рассмотрение. Еще месяц занимает перечисление денег. Такой срок предусмотрен законом.

При оформлении упрощенного вычета срок возврата сокращается в два с половиной раза и составляет полтора месяца вместо четырех.

Многие клиенты после получения налогового вычета используют эти деньги для досрочного погашения ипотеки — в итоге уменьшают ежемесячный платеж или быстрее закрывают кредит.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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Комментарии113
Н
Наталья Ж.
2 дня назад

Здравствуйте, муж у меня работает официально по виду на жительства. Мы купили квартиру в ипотеку в 2024 году, но собственник одна. Может ли муж оформить налоговый вычет вы следующем году.

Домклик
2 дня назад

Наталья Ж.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не оказывает подобных консультаций. Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.

А
Алексей З.
2 дня назад

Здравствуйте я уже им воспользовался налоговым вычетом ипотеку закрыл собираюсь брать вторую могу ли я повторить эту процедуру

Домклик
2 дня назад

Алексей З.здравствуйте! Вы можете вернуть только один раз до 260 000 рублей от суммы, отданной за недвижимость, и единожды 390 000 рублей — за проценты, выплаченные по ипотеке.

Если при получении вычета по процентам получена не вся сумма в размере 390 000 рублей, вы не можете добирать денежные средства до этой суммы по другому ипотечному объекту.

Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.

Л
Лариса Н.
3 дня назад

Здравствуйте! Можно ли в одном году оформить налоговый вычет за три последних года и потом подать на получение вычета через работодателя( на получение зарплаты без вычета НДФЛ)?

Домклик
2 дня назад

Лариса Н.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не оказывает подобных консультаций. Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.

О
Ольга Д.
3 дня назад

Добрый вечер. Купили квартиру, ипотека оформлена на меня, муж созаёмщик, квартира пополам. Может ли каждый из нас получить вычет по 260 т р?

Домклик
2 дня назад

Ольга Д.здравствуйте! При покупке жилья в совместную собственность каждый из супругов имеет право на вычет и на имущественный вычет на погашение процентов по кредиту независимо от того, на имя кого из супругов оформлено право собственности и платежные документы, если иное не предусмотрено брачным договором.

Рассказали в статье, как получить налоговый вычет супругам.

Д
Дарья Г.
3 дня назад

Здравствуйте, оформили ипотеку 12. 12. 2023. Есть ли смысл сейчас подавать на вычет?

Домклик
3 дня назад

Дарья Г.здравствуйте! Подавать заявление на получение первой выплаты вы можете в следующем году после получения права собственности/ подписания акта приёма-передачи.

Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.

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