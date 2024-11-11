Как разделить счета за ЖКУ, если у квартиры несколько собственников
Если в квартире или доме несколько хозяев, оплата коммунальных услуг ложится поровну на всех совладельцев недвижимости. Однако лицевой счет можно разделить, и тогда каждый собственник будет платить только за себя.
Такое решение сэкономит время и нервы, если возникнут разногласия, и снизит риск отключения ЖКУ, если другой совладелец не вносит средства. В каком случае можно разделить счета на оплату коммунальных услуг, как и где это делают — рассказываем в инструкции.
Как начисляется оплата ЖКУ
Оплата содержания жилья — обязанность всех собственников и каждого в отдельности. Размер оплаты определяется по счетчикам или установленным нормативам и умножается на действующий тариф. Обычно счет формируют на единую жилую площадь — например, квартиру или дом. Если недвижимостью владеют несколько человек, то базово счет у них все равно один, а оплату они распределяют самостоятельно.
Однако, если по каким-то причинам это не устраивает владельцев, счет может быть разделен пропорционально доле в собственности. При этом стоит учитывать, что, если такие доли неравные, суд может уравнять их для удобства — иначе начисления трудно сосчитать.
Тогда получается, что владелец, которому по разделению принадлежит на полтора-два больше метра площади, занимает гораздо большую комнату, а платит столько же, сколько «сосед» по собственности (с меньшей площадью).
Такие ситуации возникают потому, что доли в собственности по площади и в натуре различаются, — практически невозможно выделить 2/56 квартиры в виде отдельной комнаты. Поэтому то, как могут делиться лицевые счета, может не соответствовать тому, как распределены доли в собственности на самом деле.
При чем тут лицевой счет
Лицевой счет — это номер, по которому плательщика идентифицирует управляющая компания или организация, которая поставляет коммунальные услуги. Его удобно использовать, чтобы видеть, кто, сколько и за что заплатил. Обычно лицевой счет формируют на квартиру, то есть единую жилую площадь. Если ею владеют несколько человек, то базово счет у них все равно один, а оплату они самостоятельно делят поровну или пропорционально долям в квартире.
Юристы отмечают, что в законодательстве нет прямой отсылки к тому, что лицевой счет можно разделить. Но сопутствующие статьи Жилищного кодекса и судебная практика говорят нам о том, что каждый из совладельцев жилья вправе требовать заключения с ним отдельного соглашения, на основании которого вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также выдачи отдельного платежного документа.
При отказе в оформлении отдельного платежного документа вы вправе обратиться в суд с соответствующим иском к ЕИРЦ (управляющей компании, ТСЖ, ресурсоснабжающей организации). Иногда это единственный выход, чтобы договориться об оплате коммунальных услуг между собственниками.
Когда лицевой счет разделить нельзя
Разделить лицевой счет можно не только в квартире, которая находится в собственности, но и в жилье, находящемся в аренде по договору социального найма.
При этом суд может отказать в разделении счета, например, по следующим основаниям:
- если делится помещение, которое считается служебным, или же в долю планируется вывести помещение с таким назначением;
- если собственность арестована за долги или по иным причинам.
Определение долей при разделе лицевых счетов
По умолчанию счета делятся пропорционально доле в праве собственности у владельца. То, какой площадью он пользуется на самом деле, значения не имеет. Это подтверждает судебная практика.
Например, суд в Нижегородской области разделил счета в квартире с пятью собственниками пропорционально их долям в праве общей долевой собственности. Аналогичное решение принял суд в Кемеровской области.
Однако возможны и другие варианты — например, если в квартире зарегистрированы и проживают еще и несколько родственников одного из владельцев. В таком случае потребление коммунальных услуг будет заметно различаться, и есть шансы разделить счет с учетом количества потребителей коммунальных услуг. Но, естественно, придется доказывать такие обстоятельства.
Кроме того, совладельцы могут и сами определить порядок пользования жилым помещением, и пойти в суд только при недостижении согласия.
Также в суд можно обратиться с требованием определить порядок пользования имуществом, если невозможно разделить общее имущество или выделить из него долю в натуре, в частности, сделать отдельные вход, санузел, кухню и т.д.
Кроме этого, важно помнить, что разделить счета смогут только собственники или арендаторы по социальному найму. Зарегистрированный в квартире жилец, не являющийся собственником, потребовать раздела лицевого счета не может.
Как происходит разделение счетов
Как бы ни были распределены доли в собственности, у схемы оплаты коммунальных услуг владельцами обязательно есть «причина». То есть документ, на основании которого платежи начисляются именно так, как написано в квитанции или приложении ЖКУ.
Не исключено, что один из собственников обращался в управляющую компанию, чтобы сумма за коммуналку делилась поровну. Если возникла необходимость изменить распределение начислений, стоит написать новое заявление.
Управляющая компания или ТСЖ сможет удовлетворить просьбу, если с обновлением в распределении оплаты согласны все собственники.
Тогда владельцы жилья пишут соглашение в произвольной форме, в котором указывают, как хотят делить оплату ЖКУ. Его не нужно нотариально заверять, но перед походом в управляющую компанию или ТСЖ надо подготовить следующие документы:
- паспорта всех собственников;
- кадастровый паспорт;
- выписку из ЕГРН.
В УК к соглашению оформляется заявление о предоставлении отдельных счетов. Если управляющая компания его одобряет, владельцы получают раздельные счета. Это идеальная ситуация, но на практике УК может отказать в удовлетворении заявления на оформление отдельных счетов. Или же собственники не могут договориться мирно. Тогда выход один: идти в суд.
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Для обращения в суд нужно основание. В случае разделения стоимости оплаты коммунальных услуг им может быть статья 249 Гражданского кодекса России. В ней говорится, что каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и других обязательных платежей по общему имуществу, а также в расходах и издержках по его содержанию и сохранению.
Если в разделении счета отказала УК, то иск подают против нее. Отказ управляющей компании можно включить в пакет документов, который нужно будет приложить к исковому заявлению. Если причина в том, что владельцы долей не смогли договориться, то статусы истца и ответчика будут у участников спора.
Для того чтобы открыть судебное разбирательство, нужны:
- исковое заявление, а также документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается требование;
- копия паспорта истца;
- выписка из ЕГРН;
- кадастровый паспорт;
- подтверждение оплаченной госпошлины (она составляет 300 рублей);
- документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на разрешение спора, если такие были;
- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим участникам дела копий иска и приложенных к нему документов, которых у них нет, в том числе в случае подачи заявления в электронном виде.
Затем нужно дождаться решения суда. В соответствии с ним управляющая компания обязана будет разделить лицевой счет.
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