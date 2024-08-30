Вам одобрили ипотеку СберБанка: что дальше?
Вы подали заявку на ипотеку и получили положительное решение. Поздравляем!
- Каждая вторая ипотечная сделка в России проходит в Сбере
- Возврат налогового вычета до 650 000 рублей за недвижимость и проценты по ипотеке в упрощенном порядке
- Обслуживание полученного кредита онлайн без визитов в офис
- Быстрая и безопасная продажа квартиры с ипотекой Сбера и сервисами Домклик
Рассказываем, что делать дальше. До воплощения заветной мечты о собственном доме осталось всего несколько простых шагов.
1. Проверьте условия одобрения
Все условия одобренной ипотеки — срок, сумма, ставка и ежемесячный платеж — указаны в вашем личном кабинете Домклик в приложении и на сайте.
Но это не значит, что оформить кредит вы обязаны именно на этих условиях. Если у вас изменились обстоятельства и вам нужно пересмотреть условия кредита, вы можете внести изменения в заявку. Например, изменить программу кредитования, добавить созаемщика или увеличить сумму кредита.
2. Выберите недвижимость
На поиск недвижимости и сбор документов у вас будет до 90 дней с момента одобрения заявки.
При этом, если выдача кредита осуществляется после регистрации залога, то в течение указанного срока нужно подписать кредитный договор. Если расчёты с продавцом проводятся с помощью сервиса безопасных расчётов, банковской ячейки или аккредитива, то в течение 90 дней с даты одобрения заявки заёмщик должен получить кредит.
В ипотеку вы можете купить дом, квартиру или комнату, участок для строительства или дачу. Вы можете поискать недвижимость самостоятельно или обратиться за помощью к риелтору.
Найти подходящее жилье можно на сайте или в приложении Домклик среди 2 миллионов предложений. На Домклик также можно:
- купить квартиру или дом со скидками на ставку по ипотеке 0,3% или 0,6%;
- отправить недвижимость на одобрение в банк и получить решение онлайн
Если выбранной вами недвижимости нет на Домклик, вы всё равно сможете купить ее в ипотеку, если она соответствует требованиям банка.
3. Одобрите недвижимость в банке
Список необходимых для одобрения документов зависит от типа недвижимости и конкретной ситуации.
Если вы покупаете готовое жилье, добавьте в сделку на Домклик продавца или риелтора. Так собрать необходимые документы будет проще и быстрее. Для добавления участника в сделку нажмите в личном кабинете Домклик кнопку «Пригласить участника» и следуйте подсказкам.
Как узнать, какие именно документы нужны для одобрения
Пройдите опрос о недвижимости в личном кабинете Домклик. Список документов для покупателя будет отличаться от списка документов продавца, поэтому и опросы для них будут разные — каждому доступен свой вариант. Риелторам доступны оба варианта опроса.
Как передать документы в банк
После того, как список документов будет сформирован, отсканируйте их или сфотографируйте и загрузите в личном кабинете в подходящую папку. Идти в банк и приносить оригиналы не нужно, всё можно сделать онлайн.
Сколько времени банк рассматривает документы
Одобрение недвижимости занимает примерно 3-5 рабочих дней.
Если вы покупаете квартиру в аккредитованной банком новостройке, всё еще проще и быстрее. Сообщите менеджеру адрес выбранного объекта и добавьте в сделку представителя застройщика. Он поможет подготовить все необходимые документы, а получить решение в этом случае вы сможете за 3 минуты.
До конца 2024 года на Домклик проходит акция с выгодными условиями ипотеки на новостройки по всей России.
Список ЖК-участников обновляется каждые две недели. Актуальный — вы всегда найдёте на этой странице. Просто введите нужные параметры в фильтре и выбирайте ЖК.
4. Запишитесь на сделку
Когда решение по недвижимости будет принято, вы получите уведомление. Если решение положительное, вы сможете записаться на сделку. Для этого не нужно никуда идти или звонить. Записаться можно в приложении или на сайте Домклик. Вы сами выбираете удобное место и время для сделки.
Рекомендуем записываться на сделку как можно быстрее, сразу после одобрения недвижимости, чтобы успеть выбрать удобные время и дату. Если планы изменятся, сделку можно будет перенести самостоятельно в личном кабинете.
В Сбере ипотеку на готовое жильё клиенты могут оформить без визита покупателя и продавца в банк — полностью в дистанционном формате.
5. Оформите страховой полис
Если вы покупаете в ипотеку любое готовое жилье, вам нужно будет его застраховать. Оформить страховой полис вы можете онлайн на Домклик или в любой аккредитованной банком страховой компании. Это обязательная услуга.
6. Услуга «Домклик Плюс»
Домклик Плюс — пакет услуг, который включает в себя:
- снижение ставки на ипотеку (если это предусмотрено условиями вашего кредитного договора);
- подписку СберПрайм;
- скидку до 15% на сервисы Домклик, необходимые для оформления сделки;
- подключение к программе страхования.
Пакет услуг «Домклик Плюс» — отличная возможность дополнительно снизить ставку по ипотеке Сбера на 1%. Скидка действует на протяжении всего срока ипотеки при условии наличия действующего договора с ПАО «Сбербанк».
Скидка распространяется на все ипотечные программы банка, кроме льготных госпрограмм («Сельская ипотека», «Военная ипотека», «Семейная ипотека», «IT-ипотека» и так далее). Она также суммируется с другими скидками на ипотеку: например, со скидкой до 1% на ставку для зарплатных клиентов Сбера или со скидкой до 0,6% на ставку при покупке квартиры на Домклик.
7. Выберите способ расчета
Подумайте о том, как вы будете рассчитываться за покупку. Вы можете выбрать ячейку, аккредитив или сервис Домклик «Безопасные расчеты».
Сервис «Безопасные расчеты» позволяет безопасно и дистанционно провести расчеты. Услуга оформляется на сделке за 15 минут. После перехода права собственности деньги автоматически будут направлены продавцу, а вы получите на электронную почту документы, подтверждающие факт расчета.
8. Получите ипотеку
Менеджер заранее оформит и пришлет на ознакомление кредитный договор. Внимательно и без спешки его прочитайте: это поможет сэкономить время на сделке.
В выбранный вами день и время приезжайте в отделение банка. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС, документы на недвижимость — точный список вам назовет менеджер по ипотечному кредитованию. Список необходимых документов вы также можете посмотреть в личном кабинете Домклик.
Кроме того, на сделке должны лично присутствовать все созаемщики, тоже с оригиналами документов. Возьмите с собой средства на первоначальный взнос и оплату выбранных услуг.
Важно: до выдачи кредита не меняйте место работы, не берите другие кредиты, не оформляйте кредитные карты. Это может негативно повлиять на окончательное решение банка.
9. Оформите право собственности
Оформить право собственности вы сможете, если купили готовое жилье. Если вы покупаете квартиру в новостройке, сначала вы оформляете право требования, а право собственности — только после того, как дом будет построен, а вы получите ключи.
Если вы воспользовались сервисом «Электронная регистрация», все заботы по оформлению права собственности или права требования мы возьмем на себя, а после — пришлем вам все документы на электронную почту. Также зарегистрированные документы будут размещены в личном кабинете после выдачи кредита в разделе «Обслуживание ипотеки», во вкладке «Документы».
Если же вы решили оформить право собственности самостоятельно, обратитесь в МФЦ. Список необходимых документов вы можете уточнить там же.
Когда право собственности будет оформлено, вам останется только получить ключи.
Если покупатель приобрел квартиру во вторичке, то предоставлять в банк ничего не нужно. Если квартира в новостройке, понадобится отчет об оценке и полис страхования недвижимости.
В обоих случаях нужные сведения, включая выписку из ЕГРН, банк запросит в ведомствах сам.
Если покупатель приобрел дом с землей, землю, гараж или машиноместо, то необходимо оформить право собственности на недвижимость и подтвердить банку целевое использование кредитных средств, предоставив отчет об оценке, выписку из ЕГРН, полис страхования недвижимости.
Документы достаточно отправить менеджеру в чат обслуживания ипотеки в личном кабинете.
Подведем итоги
В инфографике постарались коротко описать все основные шаги. Сохраните себе эту картинку, чтобы ничего не забыть.
Здравствуйте. Если одобрено 1,6млн, а продавец согласен на скидку, можно ли взять сумму меньше по одобренной заявке? Или надо будет делать новую заявку по уже повышенной ставке?
Елена М.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Здравствуйте, почему у вас нет никакой информации, о семейной ипотеке? 10 октября было перераспределение лимитов. Все люди, знают об этом, вы пишите всем один и тот же ответ. Или в Центробанк банк звонить и узнавать новости? Люди в подвешенном состоянии, скажите ответ да будет программа и такого числа или наоборот нет программа до конца года прекращает свою работу. Чтоб было понимание у людей.
Анастасия Т.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚
Здравствуйте, Дом рф перераспределил лимиты, когда можно записаться на сделку по семейной ипотеке?
Алия Х.здравствуйте! Лимитов пока нет. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
Мы продолжаем принимать заявки клиентов по программе «Семейная ипотека» на Домклик и будем держать вас в курсе всех изменений. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях 💚
Добрый день ! Лимиты перераспределены под семенную ипотеку, но запись еще не открыта на сделки, а срок действия по ипотеке до 17 октября 2024 , что делать?
Виктория Г.здравствуйте! Новых лимитов пока нет. Ваша заявка будет рассмотрена после выделения лимитов Правительством РФ. Менеджер свяжется с вами и расскажет о дальнейших шагах.
Мы будем держать в курсе всех изменений, следите за новостями в наших официальных аккаунтах в социальных сетях и в журнале Домклик 💚
Здравствуйте. Когда появятся лимиты и сбербанк начнет выдавать льготные семейные ипотеки?
Ирина Б.здравствуйте! Новых лимитов пока нет. Мы будем держать в курсе всех изменений, следите за новостями в наших официальных аккаунтах в социальных сетях и в журнале Домклик 💚