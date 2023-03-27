Как продавец может подтвердить владение недвижимостью
С 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестает публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасного использования личной информации. Получить выписку с данными о собственнике можно будет только с его согласия.
Поэтому подтверждение права собственности владельцем недвижимости теперь становится обязательным условием в сделках. Теперь подтвердить право собственности может только сам владелец недвижимости.
Чтобы сделки с жильем оставались быстрыми и удобными, Сбер запустил своё решение: клиенты Домклик смогут подтверждать владение недвижимостью в упрощенном порядке, бесплатно, безопасно и онлайн.
При этом вы можете сами решать — добавлять продавца в сделку или нет. Для подтверждения права собственности мы передадим вам уникальную ссылку, привязанную только к объекту недвижимости (а не к владельцу). Ссылку можно отправить клиенту любым удобным способом.
Для нас продавец будет обезличен и не привязан к конкретной сделке. Мы гарантируем сохранность данных и персональной информации владельца недвижимости. Эти сведения не будут передаваться в рамках других сервисов Домклик в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Информация о собственнике будет обрабатываться только в рамках принятия согласия на обработку персональных данных в целях проверки корректности и достоверности предоставляемых сведений об объекте недвижимости.
Если вы самостоятельно проходите по ссылке и подтверждаете владение недвижимостью за продавца, то Сбер и Домклик получают подтверждение владения недвижимостью по вашим личным объектам. Это очень усложняет сделку для клиентов, а также увеличивает её сроки. Для исправления ситуации потребуется привлечь владельца недвижимости для повторного заказа данных онлайн или для предоставления бумажной выписки из ЕГРН. По закону мы можем получить подтверждение только от собственника недвижимости.
В каких случаях понадобится подтверждение права собственности
При проведении сделки на Домклик собственнику нужно подтвердить владение недвижимостью для:
- Одобрения объектов по ипотеке.
- Юридической проверки недвижимости и получения сертификата гарантии стоимости. Сертификат гарантирует возмещение кадастровой стоимости недвижимости, покупка которой была рекомендована Домклик, если покупатель лишится права собственности.
- Раскрытия денег в сервисе безопасных расчетов, если не заказана услуга электронной регистрации. Если клиент использует сервис электронной регистрации, то подтверждать владение недвижимостью не нужно.
Как быстро подтвердить владение недвижимостью на Домклик
Шаг 1
Передайте ссылку от Домклик для подтверждения владения недвижимостью.
Ссылка будет доступна вам в кабинете участника сделки или в чате сделки. Также владельцу недвижимости придет СМС для подтверждения (если он добавлен как участник сделки).
Шаг 2
Владелец недвижимости перейдет по ссылке,авторизуется на сайте Домклик. После этого откроется страница, как показано на скрине.Собственнику нужно будет нажать «Подтвердить через Госуслуги».
Шаг 3
Владельцу недвижимости нужно будет авторизоваться на портале «Госуслуг» и предоставить согласие на обработку персональных данных: для этого ему поступит СМС с кодом, который нужно будет ввести на странице Домклик.
СМС придет на номер, как авторизованному клиенту Домклик. Владелец недвижимости не будет привязан к сделке.
Готово. Больше владельцу недвижимости ничего не нужно делать. Подтверждение поступит в Домклик автоматически, объект будет одобрен в ускоренном режиме, а вы быстрее выйдете на сделку и получите вознаграждение за нее.
Любые дальнейшие процессы, необходимые для проведения сделки, не потребуют повторной проверки. Вся нужная информация по объекту уже будет в Домклик, подписанная электронной подписью Росреестра.
Другие способы подтверждения
Лично в МФЦ
В этом случае заказать выписку из ЕГРН может только владелец недвижимости.
При заказе через МФЦ срок подготовки документа составит 5 рабочих дней. Затем выписку нужно будет получить в МФЦ и предоставить в отделение Сбера или загрузить в чат сделки. Кроме того, банку потребуется дополнительное время на ручную обработку предоставленной выписки, что также повлияет на увеличение сроков выхода на сделку. Обращаем внимание, что услуга платная — её стоимость составляет 460 рублей.
Этот способ не подойдёт, если заказана юридическая проверка квартиры для получения сертификата гарантии.
Самостоятельно на Госуслугах
Собственнику нужно будет зайти на Госуслуги под своей учетной записью и заказать выписку. После обработки запроса ему потребуется скачать 3 отдельных файла (технический файл, PDF, и подпись к PDF) и самостоятельно загрузить их на Домклик. Как и в предыдущем случае, банку понадобится дополнительное время на ручную обработку предоставленной выписки, что также повлияет на увеличение выхода на сделку.
Этот способ не подойдёт, если заказана юридическая проверка квартиры для получения сертификата гарантии.
В МФЦ для подачи заявления с целью последующего заказа выписки из ЕГРН банком
Вы можете рекомендовать собственнику обратиться в МФЦ для заполнения заявления о возможности предоставления третьим лицам персональных данных в выписке из ЕГРН. После успешной обработки заявления банк самостоятельно закажет выписку и проверит факт владения недвижимостью. Обратите внимание, что при подаче такого заявления клиент раскроет свои персональные данные всем заинтересованным лицам.
В случае, если объектом владеет несколько человек, то заявление нужно написать каждому из собственников на каждый объект недвижимости. Например, если дом с земельным участком находится в собственности супругов, то нужно будет подать 4 заявления.