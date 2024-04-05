Как получить налоговый вычет 650 000 рублей, если у вас ипотека
- Что такое налоговый вычет
- Сколько денег можно вернуть
- Как получить вычет 1,3 млн рублей
- Как получить налоговый вычет, если у вас ипотека в СберБанке
- В каких случаях можно получить имущественный вычет при ипотеке
- Когда вычет не предоставляется
- Документы для получения вычета
- Можно ли сразу получить 650 000 рублей
- Когда можно подать документы на вычет
- Как быстро придут деньги
- Как можно распоряжаться деньгами от налогового вычета
В статье расскажем, как получить налоговый вычет 650 000 рублей (и даже больше) от государства, если у вас есть ипотека.
Что такое налоговый вычет
Налоговый вычет — это возврат подоходного налога 13%, который государство удерживает из вашей официальной «белой» зарплаты.
Например, ваша официальная зарплата — 60 000 рублей. Каждый месяц вы платите (это автоматически делает бухгалтерия) налог 13%. То есть 7 800 рублей.
В год налогов накапливается на 93 600 рублей. По закону, после покупки квартиры в ипотеку эти деньги можно вернуть себе. Делать это можно раз в год, пока не накопится лимит в 650 000.
Сколько денег можно вернуть
Налоговый вычет при ипотеке условно делится на две части: человек может вернуть до 260 000 рублей от стоимости недвижимости и до 390 000 рублей за проценты по ипотеке. Итого — 650 000 рублей. Почему именно столько?
По закону, можно вернуть до 13% от стоимости жилья, но максимальная сумма на вычет не должна превышать 2 млн рублей. То есть купить жилье можно и за 7, и за 10 млн, но государство выплатит 13% только с 2 млн рублей.
То же самое и с процентами по ипотеке — там максимальная сумма для расчета составляет 3 млн рублей.
Получается, что до 260 000 рублей можно вернуть из своих налогов при покупке недвижимости и до 390 000 рублей за выплаченные проценты по ипотеке.
Итого — 650 000 рублей, но не больше, чем заплатили подоходного налога (13% от официальной зарплаты). То есть, если за время, прошедшее с года покупки недвижимости вы заплатили подоходных налогов на 400 000 рублей, на данный момент вернуть можно будет только эти 400 000.
Как получить вычет 1,3 млн рублей
Когда недвижимость покупается людьми, состоящими в браке (и у них нет брачного договора), эта недвижимость считается совместно нажитым имуществом. В этом случае каждый из супругов имеет право получить вычет с 2 млн рублей за покупку недвижимости и вычет с 3 млн за проценты по ипотеке.
Распределять вычет супруги могут на свое усмотрение. Если квартира стоит, например, 3 млн рублей, то вычет с 1 млн может получить жена, вычет с 2 млн — муж. Или в других пропорциях, как решат сами супруги. Договоренности надо зафиксировать в заявлении о распределении налогового вычета. Его подают в налоговую вместе с декларацией для возврата налога.
Поясним на примере. Олег и Маша купили квартиру в ипотеку за 14 млн рублей. Каждый из них может получить вычет с 2 млн за покупку квартиры — по 260 000 каждый (итого 520 000 рублей), и вычет с 3 млн рублей уплаченных процентов по ипотеке — еще по 390 000 рублей каждый (итого 780 000).
Таким образом, пара может вернуть 1,3 млн рублей — по 650 000 рублей на каждого.
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Как получить налоговый вычет, если у вас ипотека в СберБанке
Ипотечные клиенты СберБанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощенном порядке.
Для этого нужно оформить заявку в личном кабинете Домклик. Вам не потребуется посещать налоговую службу и отделение банка ни для подачи заявки, ни для получения средств.
Собирать и сканировать бумажные документы не понадобится — вся информация будет загружена автоматически. Также не нужно оформлять декларацию 3-НДФЛ — право на вычет подтверждается на основании информации, переданной в налоговые органы.
Услуга предоставляется бесплатно.
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В каких случаях можно получить имущественный вычет при ипотеке
Имущественный вычет — налоговый вычет при покупке недвижимости — можно получить, если вы работаете официально и получаете «белую» зарплату (платите подоходный налог 13%). Вычет при ипотеке можно получить в следующих случаях:
- Строительство или покупка жилья: квартиры, частного дома, комнаты или доли
- Покупка земельного участка с жилым домом или под строительство дома
- Расходы по выплате процентов по ипотечному кредиту
- Расходы на отделку и ремонт жилья — в случае с новостройкой (если приобреталась у застройщика без отделки)
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Вернуть подоходный налог можно не более чем за три последних года.
Если вы на пенсии, но получаете доход, с которого уплачиваете налог в размере 13%, вы имеете право получить налоговый вычет за приобретение недвижимости по такой же схеме, что и все. Только в этом случае для работающих пенсионеров действует исключение: получить налоговый вычет можно за четыре года. Например: если пенсионер купил квартиру в 2024 году, он может получить налоговый вычет за 2024, 2023, 2022 годы.
При покупке недвижимости с использованием материнского капитала можно получить как имущественный вычет, так и вычет за проценты по ипотеке. Вычет будет рассчитываться от общей стоимости недвижимости за минусом использованных средств материнского капитала.
Например, квартира была куплена за 2,5 млн. руб., из них 833 тыс. руб. были внесены сертификатом. Таким образом налоговый вычет будет рассчитан с 1 667 000 руб.
Важно отметить, что налоговый вычет можно получить не только при ипотеке. Правило распространятся и на покупку недвижимости за собственные средства, и на другие расходы. Например, на обучение или медицинскую помощь.
Когда вычет не предоставляется
Налоговый вычет при покупке недвижимости не удастся получить, если:
- Договор купли-продажи недвижимости оформлен между близкими родственниками (дети, родители, бабушка, дедушка, супруги)
- У вас нет официального источника дохода, с которого вы платите налоги
- Недвижимость приобретена за счет средств работодателя
- Вы приобрели недвижимость по программе «Военная ипотека» и не использовали собственные средства для покупки
- Налоговая декларация уже подана в текущем налоговом периоде (декларацию можно подавать раз в год)
- При покупке квартиры в новостройке еще не подписан акт приема-передачи
- Вы уже получаете вычет у работодателя (ваш подоходный налог не удерживается из заработной платы)
- Имущественный и процентный вычеты уже были получены до 2014 года
- Объект недвижимости получен в дар или наследство
- Ваш объект недвижимости — это апартаменты или земельный участок с категорией «садоводство и огородничество»
- Вы купили земельный участок под строительство жилого дома и не оформили право собственности на дом
- Вы — индивидуальный предприниматель и работаете по стандартной системе налогообложения
Также важно помнить: если вы приобрели недвижимость в текущем году, вычет возможно оформить только в следующем (например, если квартира приобретена в 2024 году, то документы на вычет можно подать в 2025-м).
Документы для получения вычета
Процесс получения имущественного вычета состоит из сбора и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег. Вот какие документы для этого нужны:
- Паспорт
- Декларация 3-НДФЛ
- Заявление на возврат налога
- Документы о расходах на ипотеку (справка об уплаченных процентах)
- Справка 2-НДФЛ за отчетный период
- Копии документов, подтверждающих право на жилье (договор купли-продажи или ДДУ, платежные документы, выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности, акт приема-передачи при покупке новостройки)
В каждой конкретной ситуации есть свои нюансы, поэтому рекомендуем уточнить подробные требования для оформления вычета в налоговой.
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Можно ли сразу получить 650 000 рублей
В теории — да, вы можете получить 650 000 за раз. Почему «в теории»?
Во-первых, ваш официальный доход в этом случае должен быть минимум 5 млн рублей в год (650 000 — это 13% от 5 млн). Во-вторых, сумма кредита должна быть около 31 млн, а ставка по ипотеке — примерно 10% годовых.
Получается, чтобы получить 650 000 налогового вычета разом, вам надо купить недвижимость стоимостью более 31 млн рублей и иметь официальный годовой доход минимум в 5 млн рублей.
Обычно это происходит по-другому. Чтобы было понятнее, объясним на другом примере.
В 2023 году Олег и Маша купили квартиру за 5 млн рублей в ипотеку. Раз в год каждый из них может получить налоговый вычет 13%. В 2023 году Олег официально заработал 0,8 млн рублей и заплатил налог 104 000 рублей. У Маши «белая» зарплата выше, в год она заработала 1 млн рублей и заплатила налог 130 000 рублей.
Эти уплаченные за прошлый год налоги они могут получить в 2024 году. 104 000 рублей + 130 000 рублей. Всего 234 000 рублей на семью. И так каждый год, пока не накопится лимит в 650 000 рублей.
Люди, как правило, сначала получают вычет за покупку квартиры (260 000 рублей — 13% от 2 млн рублей), а потом за проценты по ипотеке (390 000 рублей — 13% от 3 млн рублей). Поэтому процесс получения имущественного вычета обычно длится несколько лет.
Законодательство не накладывает ограничения на число лет возмещения. Если ипотечный договор подписан на 30 лет, то можно ежегодно оформлять вычет по мере уплаты процентов за ипотеку.
Единственное ограничение состоит в том, что подать декларацию и вернуть налог можно только за 3 предыдущих года. Например, в 2024 году уже нельзя подать декларацию и получить вычет за 2020-й.
Когда можно подать документы на вычет
Вы можете вернуть деньги, начиная с того года, когда у вас имеются на руках:
- платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение квартиры, дома или участка;
- документы, подтверждающие право собственности на жилье: выписка из ЕГРН (свидетельство о регистрации права собственности) при покупке квартиры по договору купли-продажи или акт приема-передачи при покупке жилья по договору долевого участия.
Есть мнение, что подать декларацию для получения вычета можно только до 30 апреля. Это не так. Подать декларацию вы можете в любое время и день года.
Как быстро придут деньги
Налоговая служба проверяет документы до 3 месяцев, а затем в течение 1 месяца перечисляет деньги вам на счет. Если оформлять вычет в упрощенном порядке, то срок сокращается до 1,5 месяцев.
Как можно распоряжаться деньгами от налогового вычета
Деньги от налогового вычета — это налоги от вашей зарплаты, которые государство вам вернуло. Распоряжаться этими деньгами можно как угодно. Никаких ограничений, в том числе со стороны налоговой службы или банка, нет. Покупка автомобиля, шикарный отпуск, вклад на депозит — решать вам.
Вы также можете направить средства от налогового вычета на досрочное погашение ипотеки. Ведь чем меньше сумма по кредиту, тем меньше будет переплата по нему.