Инструкция: как подготовиться к сделке с электронной регистрацией недвижимости
Выпуск электронной подписи и подписание документов для электронной регистрации происходит максимально комфортно и безопасно — в вашем телефоне.
Рассказываем, что нужно сделать заранее, чтобы подписание документов и регистрация сделки в электронном виде прошли успешно.
❗️Сейчас выпуск УКЭП недоступен в мобильном приложении «Домклик» и «ДКлик». Выпуск УКЭП доступен для всех устройств в мобильном приложении.
Если ранее у вас была выпущена подпись в мобильном приложении «Домклик» или «ДКлик», то ими воспользоваться больше не получится — подпись необходимо перевыпустить в мобильном приложении. По дополнительным вопросам обратитесь к менеджеру по сопровождению сделки.
❗️Рекомендации необходимо выполнить всем участникам сделки: покупателям, продавцам, созаемщикам, доверенным лицам, в том числе несовершеннолетним с 14 до 18 лет
Шаг 1 из 3. Зарегистрируйтесь на сайте Домклик
Это необходимо для дальнейшего использования мобильных приложений, в которых вы будете выпускать электронную подпись и подписывать документы во время сделки.
В сделках без ипотеки, за наличный расчет, или с ипотекой другого банка на первичном рынке провести сделку можно полностью удаленно, выпустив подпись через мобильное приложение «Госключ».
Зарегистрируйтесь на сайте Домклик за несколько дней до сделки. Для этого нажмите «Войти или зарегистрироваться». При этом номер телефона при регистрации обязательно должен совпадать с номером телефона, указанным в сделке.
Шаг 2 из 3. Скачайте мобильное приложение для выпуска УКЭП
Скачайте мобильное приложение на смартфон или планшет, который возьмете на сделку. Оно понадобится, чтобы оформить сделку в электронном виде. Это сэкономит время и поможет быстрее оформить все документы. Проверьте, что оно обновлено до последней версии.
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Если у вас кнопочный телефон или смартфон старой версии (ниже 7.0 на Android и 13.0.0 на iOS), то вам нужно прийти в банк и воспользоваться планшетом, который вам дадут сотрудники офиса. Это безопасно — после первого успешного подписания подпись будет удалена с планшета.
До получения уведомления от Росреестра о регистрации сделки не удаляйте приложение, иначе ваша электронная подпись будет заблокирована, и вам придется повторно прийти в офис, чтобы ее перевыпустить.
Шаг 3 из 3. Подготовьте документы для сделки
Документы, которые нужно принести на сделку:
- Российский паспорт, оригинал документа (загранпаспорт не подойдет)
- Номер СНИЛС, оригинал документа
- Номер ИНН, оригинал документа
- Оригиналы документов, которые вы собирали для согласования недвижимости с банком
Если понадобятся дополнительные документы, менеджер сообщит об этом в личном кабинете.