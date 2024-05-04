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Недвижимость
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929K

Хочу купить квартиру. С чего начать?

Дата публикации: 04 мая 2024
Хочу купить квартиру. С чего начать?
Содержание

Посчитайте, сколько денег потребуется 

Цена квартиры, в первую очередь, зависит от района. Поэтому изучите цены на жильё в вашем городе. Это не займёт много времени.

Воспользуйтесь поиском. Сначала укажите параметры квартиры: количество комнат, площадь, этаж и так далее. 

Вы увидите все предложения, подходящие по характеристикам. Можно сразу определить конкретный район — для этого отметьте на карте нужную область или заполните поле «Адрес».

Теперь нужно отбросить самые дешевые варианты — примерно 10%. Такие предложения обычно связаны с юридическими или другими рисками. Отсортируйте квартиры, начиная с самых недорогих, и после этого скорректируйте ценовой диапазон ползунком. 

Вы получите примерную стоимость будущей квартиры. Это ваш ориентир для подготовки необходимой суммы или заявки на ипотеку.  

Что делать, если бюджет небольшой?

Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в строящемся доме на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 30% дешевле, чем в готовом доме. 

Можно также поискать малогабаритные квартиры на вторичном рынке или взять ипотеку.

Выбрать квартиру

Не хватает на покупку — возьмите ипотеку 

Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Вам достаточно накопить 1/10 часть стоимости квартиры или использовать средства материнского капитала

С помощью специальных акций и услуг Домклик вы можете снизить ставку по ипотеке и сэкономить до нескольких миллионов рублей.

Страхование жизни и здоровья, зарплатная карта банка, покупка квартиры на Домклик и электронная регистрация — эти и другие условия помогут вам снизить ставку и уменьшить ежемесячный платеж.

Также отличную возможность приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке представляют программы господдержки.

Рассчитать ипотеку

Готовы ждать — выберите новостройку 

У такого типа жилья есть множество плюсов: новые коммуникации, современные планировки, чистая юридическая история. Если застройщик добросовестный, у вас не возникнет проблем с документами и правом собственности.

Но здесь есть свои нюансы. Например, застройщик может затянуть сроки сдачи. Поэтому лучше обращаться к проверенным застройщикам. Например, из списка аккредитованных застройщиков СберБанка. 

Ещё один минус: квартиры в новостройках часто продаются без отделки. А даже минимальный ремонт с нуля обойдётся в несколько сотен тысяч рублей.

Хотите сразу переехать — покупайте вторичку 

Конечно, если необходимо срочно решить квартирный вопрос, то лучше выбирать готовое жильё. Дом обжит, все коммуникации  подключены, двор благоустроен, инфраструктура уже сложилась. Легко выяснить нюансы — можно поспрашивать соседей о проблемах и достоинствах дома. А минимальный ремонт будет стоить не сотни, а всего лишь десятки тысяч рублей.

Но и о минусах забывать не нужно. Обжитый дом медленно, но верно переходит в категорию старого жилья с изношенными коммуникациями. А капитальная замена стоит дорого.

Читайте также: Стоит ли делать дорогой ремонт в квартире

И второе — юридическая чистота. Если с правом собственности возникнут проблемы, можно остаться без денег и без квартиры. Чтобы исключить проблемы с законностью сделки, лучше обратиться к юристам. Или изучите правила безопасности при покупке квартиры.

Семь раз отмерь — один раз купи 

Никакой суеты и необдуманных решений! Запомните главное: вы покупаете квартиру, в которой будете жить ещё много лет. Поэтому спешить здесь нельзя. 

Составьте список самых важных критериев поиска. Решите, какой должен быть сам дом, планировка и район, что обязательно должно быть неподалёку.  Взвесьте все за и против, посмотрите как можно больше предложений и обязательно торгуйтесь.

Инструкция
Заявка на ипотеку
Покупка вторички
Покупка новостройки
Интерес к недвижимости
Молодежь
Бюджет и накопления
Молодежная
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Комментарии65
Г
Галина П.
09 окт 2024

Как купить квартиру на собственные средства по адресу: г. Владивосток, улица Баляева, д49

Домклик
09 окт 2024

Галина П.здравствуйте. Закажите услугу «Сделка за свои средства», выбрав подходящий вам тариф. После заказа следуйте инструкциям в личном кабинете Домклик.

Т
Татьяна К.
11 сен 2024

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста есть ли в банке такая услуга продажа 3-х КВ. и покупка 1 и 2 КВ. с ипотекой.

Домклик
11 сен 2024

Татьяна К.здравствуйте! Рассказали в статье об условиях альтернативной сделки: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/domklik-zapustil-servis-alternativnyh-sdelok-registraciya-nedvizhimosti-proishodit-odnovremenno-dlya-vseh-uchastnikov-sdelki?ysclid=m0xua1oqm9460664669.

Н
Надежда А.
23 авг 2024

Можно ли с мат капиталом 833 т, с семейной ипотекой купить квартиру, вторичку?

Домклик
23 авг 2024

Надежда А.здравствуйте! Семейная ипотека не распространяется на вторичное жильё. С актуальными условиями по программе можете ознакомиться в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya.

Р
Руслан Г.
12 авг 2024

Информативно!

А
Андрей А.
06 авг 2024

Здравствуйте. Есть ли у вас сопровождения сделки на покупку квартиры под ключ.

Домклик
07 авг 2024

Андрей А.здравствуйте! Такая услуга есть. Подробнее можно почитать по ссылке: https://my.domclick.ru/easy-deal?role=buyer

В
Виктория Ш.
06 авг 2024

Здравствуйте а могу ли взять семейную ипотеку на покупку дома в селе без первого взноса?? Я инвалид и многодетная семья у меня трое детей несовершеннолетних.

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