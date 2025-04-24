Скидка 0,5% по онлайн-ипотеке Сбера на вторичное жильё: условия получения
С 24 апреля 2025 года можно получить* скидку 0,5% на ставку по ипотеке Сбера при покупке квартиры на вторичном рынке. Дисконт действует при обслуживании клиентов в режиме онлайн — без визита в офис банка.
Рассказываем подробнее об условиях получения скидки и проведения таких сделок.
Онлайн-ипотека на покупку квартиры на вторичном рынке доступна на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей.
Условия оформления онлайн-ипотеки на вторичку
Скидку на ставку можно применить при подаче заявки в калькуляторе Домклик в разделе «Услуги, влияющие на ставку».
- Если заявка одобрена ранее, а объект недвижимости еще не подобран, то при одобрении объекта мы предложим провести сделку без визита в банк с дисконтом.
- Если объект недвижимости уже одобрен, необходимо в чате или по телефону сообщить менеджеру банка о желании провести сделку без визита в офис с применением дисконта.
Опция доступна для всех категорий клиентов, подходящих под стандартные требования банка.
Без визита в офис можно оформить ипотеку на покупку квартиры или апартаментов у физического лица по договору купли-продажи. На объекте не должно быть обременений — залогов, арестов. Документы-основания по приобретаемому объекту недвижимости: договор приватизации, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, договор долевого участия, решение суда.
Обязательное требование — среди участников сделки не должно быть доверенных лиц, поручителей и несовершеннолетних.
Условия оформления ипотеки:
- Максимальная сумма кредита — 10 000 000 руб. для объектов, расположенных на территории Москвы, Московской обл., Санкт-Петербурга, Ленинградской обл.
- Максимальная сумма кредита — 5 000 000 руб. для объектов, расположенных на прочих территориях
- Применение сервиса «Регистрация и расчеты»
- Отсутствие специального условия «Многоцелевой кредит»
- Первоначальный взнос не подразумевает использование сертификатов и материнского семейного капитала
- Скидка применяется к базовой ставке и суммируется с другими дисконтами
- Скидка не применяется по программам государственной поддержки
- Решение о применении дисконта и проведении сделки онлайн остаётся на усмотрение банка
В договоре купли-продажи обязательно должна быть указана полная стоимость объекта недвижимости. Подписание договора и кредитной документации проводится в мобильном приложении «Цифровой ключ»/«Госключ»/Sign.Me.
Как проходит онлайн-сделка
Механизм оформления онлайн-сделки ничем не отличается от проведения операции в офисе банка.
Главное отличие — вы можете провести сделку в удобное для вас, а не для банка, время. Это можно сделать в офисе риелтора, у себя дома, на работе или в отъезде и даже находясь в отпуске. Достаточно лишь иметь при себе смартфон с доступом в интернет.
Вам не нужно менять свои планы для проведения сделки и подстраиваться под местонахождение и режим работы офиса банка. Наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время, сообщит всю необходимую информацию и порядок действий.
Шаг 1. Подготовка документов
Подготовьте документы для оформления сделки. В этом вам поможет менеджер банка и наш гид по сбору документов для одобрения вторичной недвижимости.
Шаг 2. Выпуск электронной подписи
Усиленная квалифицированная электронная подпись — самый надёжный вид электронной подписи. Это аналог ручной подписи, который имеет ту же законную силу, что и бумажный оригинал.
Если у вас есть подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги», вы можете выпустить электронную подпись в приложении «Госключ». Такой способ вам подходит, если у вас есть загранпаспорт нового образца (на 10 лет) и смартфон с NFC модулем. Или же имеется сданная подтверждённая биометрия, которая зарегистрирована в Единой биометрической системе. Также вы можете обратиться за очной идентификацией в любой офис Сбера.
Дополнительно нужно дать согласие на обработку персональных данных.
Электронная подпись понадобится всем участникам сделки, которые будут подписывать документы.
Шаг 3. Внесите деньги
Зачислите сумму первоначального взноса на сберегательный счёт, открытый в Сбере. Также на счёте должна быть сумма для оплаты услуг, которые могут понадобиться при проведении сделки.
Список услуг можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «Расходы и услуги».
Шаг 4. Подпишите документы с помощью УКЭП
Менеджер банка заранее согласует с вами дату и время подписания документов. У вас будет возможность проверить все документы в приложении «Госключ», где вы будете их подписывать.
В процессе подписания документов менеджер банка будет на связи со всеми участниками сделки — в чате в личном кабинете Домклик или по телефону.
Шаг 5. Регистрация сделки
Документы будут отправлены на регистрацию в Росреестр сразу после подписания. В среднем процесс регистрации занимает 2-3 дня.
После регистрации документы заёмщика и продавца будут находиться в личном кабинете Домклик.
*Не является публичной офертой, банк оставляет за собой право изменить порядок предоставления дисконта.
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