11 способов охладить квартиру без кондиционера
Вместе с долгожданным летом пришла жара — до плюс 30 в тени. Такая погода не всегда радует, а иногда даже раздражает. Плюс ко всему, жара опасна для здоровья.
Рассказываем, как спастись от летнего зноя в помещении без кондиционера.
Повесить шторы или жалюзи
Солнечные лучи проникают в помещение и нагревают воздух и предметы. Чтобы этого избежать, повесьте плотные шторы или жалюзи. Их придется держать задернутыми или закрытыми, пока на улице светло.
Оклеить окна пленкой
Предыдущий вариант плох тем, что в квартире станет темно. Если хотите, чтобы свет с улицы проникал в помещение, оклейте окна солнцезащитной пленкой. Она помогает справиться с жарой, не превращая квартиру в подземелье.
Проветривать правильно
Днем окна открывать не стоит: в квартиру попадет горячий воздух с улицы. Окна лучше открывать в часы, когда прохладно. Утром — с 4 до 8, вечером — после 22.
Если можете, оставляйте окна открытыми на ночь. Закрывайте их до того, как на улице станет жарко.
Увлажнить воздух
Холодная вода поможет охладить помещение. Первый вариант — пульверизатор: набирайте в него ледяную воду и распыляйте раз в час-полтора. Главное не переусердствовать: слишком влажный воздух комфорта не добавит.
Второй вариант — увлажнитель воздуха. В него нужно налить ледяную воду и добавить лед. Можно добавить каплю эфирного масла мяты или лимона.
Меньше использовать бытовую технику
Постарайтесь не пользоваться плитой и духовкой. Это касается и электрического чайника, утюга, кофеварки — они нагревают воздух. Даже компьютер и телевизор стоит выключить, когда они вам не нужны.
Заменить лампочки
Лампы накаливания сильно нагреваются в процессе работы. Их стоит заменить на светодиодные: они почти не нагреваются. Если нет возможности заменить лампы, освещение в жару лучше выключать.
Отключить полотенцесушитель
Отопление в квартире летом не работает, а полотенцесушитель остается включенным. Если он подключен к трубам горячего водоснабжения, перекройте вентили. С электрическим полотенцесушителем проще — его выключают с помощью переключателя или вынимают вилку из розетки.
Включить вытяжку
Если пришлось готовить на плите или принимать теплый душ, включите вытяжку в кухне или в ванной. Она уберет часть горячего воздуха и пара из помещения.
Улучшить работу вентилятора
Сам по себе вентилятор не охлаждает помещение. Чтобы сделать из него подобие кондиционера, поставьте перед ним бутылки с ледяной водой. Если есть время, наполните их на ¾ водой и заморозьте: так получится ещё эффективнее.
Охладить простыни в холодильнике
И развесить по дому. Или укрыться ночью, чтобы было прохладнее спать. Простыням хватит 10-15 минут в морозилке, чтобы охладиться до оптимальной температуры.
Влажная уборка 1-2 раза в день
Протирайте пол и мебель хотя бы раз в день. Для этого используйте ледяную воду: она охладит поверхности. У этого способа есть еще один бонус — в квартире станет легче дышать, потому что в воздухе будет меньше пыли.
Если использовать эти способы по одному, особой разницы не заметите. Но стоит скомбинировать несколько, чтобы в квартире стало ощутимо легче жить.
Охлаждайте не только квартиру, но и себя: пейте прохладные напитки, ешьте салаты и холодные закуски, балуйте себя мороженым, принимайте прохладный душ. Только не переохлаждайтесь и не сидите под вентилятором, чтобы не заболеть.
Интересные советы. Пользуемся. А вот простыни не советую охлаждать в холодильнике. Могу добавить: влажный холодный платок или шарф на шею.
Галина О.Ага и потом мучится остаток жизни--шея на поворачивается(прежде чем что-то посоветовать-думайте
Ну честно это бред
Охладить белье в холодильнике
Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением)