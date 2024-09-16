Документы для ипотеки в Сбере: одобрение недвижимости онлайн на Домклик
Итак, вы нашли подходящую недвижимость для покупки в ипотеку. Теперь вам нужно согласовать ее с банком — получить одобрение недвижимости. Банк должен убедиться, что с недвижимостью все в порядке. Рассказываем, как максимально быстро и просто пройти этот этап получения ипотеки.
Если вам необходимо внести изменения в заявку, вы сможете сделать это после выбора недвижимости.
1. Добавьте продавца или его представителя в сделку
Если вы покупаете готовое жилье, добавьте в сделку на Домклик продавца или риелтора. Так собрать необходимые документы будет проще и быстрее.
Для добавления участника в сделку в личном кабинете Домклик откройте блок «Участники сделки» и следуйте подсказкам.
Добавленные участники смогут самостоятельно загружать документы, общаться в общем чате с менеджером.
Ваши персональные данные и документы при этом будут защищены.
2. Получите список необходимых документов
Пройдите опрос о недвижимости в личном кабинете Домклик для формирования списка документов от продавца и покупателя.
Зайдите в личный кабинет, выберите свою одобренную ипотеку и пройдите короткий опрос.
Список документов сформируется автоматически в зависимости от ваших ответов. Для более точного понимания, что понадобится для сделки, можно воспользоваться нашим сервисом подбора документов.
Продавцы и риелторы также могут пройти опросники для получения списка документов, если они являются участниками сделки.
Не отказывайтесь от опроса, даже если вы опытный риелтор и хорошо знаете, какие документы потребуются — это поможет ускорить процесс.
Напомним, что отчет об оценке не нужен в ипотечных сделках на вторичном рынке в рамках пилотного проекта Домклик. Воспользоваться отменой отчетов об оценке можно в большинстве случаев, за исключением некоторых. Проверить, нужен ли отчет об оценке, можно в личном кабинете на Домклик в разделе «Главная» или «Недвижимость в сделке», указав тип и адрес недвижимости.
3. Соберите и загрузите документы в личном кабинете
После того как список документов будет сформирован, отсканируйте их или сфотографируйте и загрузите каждый документ в соответствующую папку.
Например, договор купли-продажи необходимо загрузить в поле с названием «Договор купли-продажи». То же и с остальными документами.
Где найти нужные документы
Вы загружаете в личном кабинете Домклик все документы со своей стороны, продавец или его представитель предоставляет все документы со своей стороны.
Никаких поездок в банк и утомительных встреч. Все документы по сделке можно загрузить онлайн.
После загрузки документов в личном кабинете они автоматически поступят менеджеру банка на рассмотрение.
Это предварительное рассмотрение. Менеджер проверит полноту комплекта и свяжется с вами по результатам проверки.
Если комплект документов полный, недвижимость будет направлена на основное одобрение в банк. После чего вы уже получите точный ответ, можно ли ее купить в ипотеку Сбербанка.
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Дария Б.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
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Татьяна П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
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Дополнительно рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам. Обратиться за юридической помощью можно на Домклик. Юрист поможет с жилищными вопросами и судебными спорами. Вы можете заказать у него консультацию и подготовку документов по необходимым вопросам.
Здравствуйте!
Это правда, что лимиты по семейной ипотеке заканчиваются 1 ноября или это недостоверная информация?
Валерий Г.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе уже исчерпаны.