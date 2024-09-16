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Документы для ипотеки в Сбере: одобрение недвижимости онлайн на Домклик

Дата публикации: 16 сен 2024
Документы для ипотеки в Сбере: одобрение недвижимости онлайн на Домклик
Содержание

Итак, вы нашли подходящую недвижимость для покупки в ипотеку. Теперь вам нужно согласовать ее с банком — получить одобрение недвижимости. Банк должен убедиться, что с недвижимостью все в порядке. Рассказываем, как максимально быстро и просто пройти этот этап получения ипотеки. 

Если вам необходимо внести изменения в заявку, вы сможете сделать это после выбора недвижимости.

1. Добавьте продавца или его представителя в сделку 

Если вы покупаете готовое жилье, добавьте в сделку на Домклик продавца или риелтора. Так собрать необходимые документы будет проще и быстрее.

Для добавления участника в сделку в личном кабинете Домклик откройте блок «Участники сделки» и следуйте подсказкам.

Добавленные участники смогут самостоятельно загружать документы, общаться в общем чате с менеджером.

Ваши персональные данные и документы при этом будут защищены.

2. Получите список необходимых документов 

Пройдите опрос о недвижимости в личном кабинете Домклик для формирования списка документов  от продавца и покупателя.

Зайдите в личный кабинет, выберите свою одобренную ипотеку и пройдите короткий опрос. 

Список документов сформируется автоматически в зависимости от ваших ответов. Для более точного понимания, что понадобится для сделки, можно воспользоваться нашим сервисом подбора документов.

Продавцы и риелторы также могут пройти опросники для получения списка документов, если они являются участниками сделки. 

Не отказывайтесь от опроса, даже если вы опытный риелтор и хорошо знаете, какие документы потребуются — это поможет ускорить процесс.

Напомним, что отчет об оценке не нужен в ипотечных сделках на вторичном рынке в рамках пилотного проекта Домклик. Воспользоваться отменой отчетов об оценке можно в большинстве случаев, за исключением некоторых. Проверить, нужен ли отчет об оценке, можно в личном кабинете на Домклик в разделе «Главная» или «Недвижимость в сделке», указав тип и адрес недвижимости.

3. Соберите и загрузите документы в личном кабинете

После того как список документов будет сформирован, отсканируйте их или сфотографируйте и загрузите каждый документ в соответствующую папку.

Например, договор купли-продажи необходимо загрузить в поле с названием «Договор купли-продажи». То же и с остальными документами.

Где найти нужные документы

Вы загружаете в личном кабинете Домклик все документы со своей стороны, продавец или его представитель предоставляет все документы со своей стороны.

Никаких поездок в банк и утомительных встреч. Все документы по сделке можно загрузить онлайн. 

После загрузки документов в личном кабинете они автоматически поступят менеджеру банка на рассмотрение.

Это предварительное рассмотрение. Менеджер проверит полноту комплекта и свяжется с вами по результатам проверки.

Если комплект документов полный, недвижимость будет направлена на основное одобрение в банк. После чего вы уже получите точный ответ, можно ли ее купить в ипотеку Сбербанка.

Перейти в личный кабинет>>

Как оформить ипотеку на Домклик
Статья года 2021
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Ипотека: заявка одобрена
Условия ипотеки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Комментарии50
Д
Дария Б.
21 нояб 2024

Добрый день, подскажите пожалуйста. Если брать семейную ипотеку с первоначальным взносом 20%. Справку о доходах потребуют банки или можно без подтверждения дохода?

Домклик
21 нояб 2024

Дария Б.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

Т
Татьяна П.
16 нояб 2024

Возможна ли покупка доли на вторичном рынке,объявления на которую в домклике нет,а ипотечный кредит уже одобрен

Домклик
18 нояб 2024

Татьяна П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.

А
Александр С.
06 нояб 2024

Здравствуйте необходимо ли присутствие владельца или его доверенного лица при онлайн сделке

Домклик
06 нояб 2024

Александр С.здравствуйте! Как проходит онлайн-сделка на Домклик, рассказали в статье.

И
Ильгиз Г.
30 окт 2024

Какие документы должен предоставить продавец, утверждающий что малолетнему ребенку приобретено альтернативное жилье?

Домклик
31 окт 2024

Ильгиз Г.здравствуйте! Разрешение органов опеки. Все подробности рассказали в статье.

Дополнительно рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам. Обратиться за юридической помощью можно на Домклик. Юрист поможет с жилищными вопросами и судебными спорами. Вы можете заказать у него консультацию и подготовку документов по необходимым вопросам.

В
Валерий Г.
29 окт 2024

Здравствуйте!

Это правда, что лимиты по семейной ипотеке заканчиваются 1 ноября или это недостоверная информация?

Домклик
30 окт 2024

Валерий Г.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе уже исчерпаны.

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