Как получить налоговый вычет за отделку квартиры
Часть денег за покупку и отделку квартиры можно вернуть. Для этого нужно оформить налоговый вычет: подать заявление в Федеральную налоговую службу и подтвердить расходы.
В статье рассказываем, кому вернут часть денег за отделку и что для этого сделать.
Кому положен вычет
Налоговый вычет уменьшает доход, с которого государство берет налог. Тем, кто подал заявление, возвращают часть расходов. На вычет имеет право каждый гражданин РФ, который платит НДФЛ — 13% с дохода.
У вычета на покупку и отделку жилья есть лимит — 2 млн рублей на человека. Он выдается на всю жизнь: можно подать заявление на несколько квартир или домов, но общая сумма вычета будет такая. Это правило действует для жилья, которое купили с 1 января 2014 года. Для квартир и домов, которые купили раньше, по-другому: вычет оформляют только за один объект, даже если он стоил меньше 2 млн рублей.
Государство вернет 13% от суммы вычета. Максимум — 260 тыс. рублей.
Рассмотрим на примере. Квартира стоила 1,8 млн рублей. За отделку заплатили 200 тыс. Получается, на вычет подаем 1,8 млн за саму квартиру и 200 тыс. — за отделку. Возвращаем 260 тыс. рублей.
Супруги могут каждый получить вычет за квартиру в полном объеме, даже если квартиру оформили на одного из них. Получится до 4 млн рублей вычета на одну квартиру и до 520 тыс. рублей возврата.
Важно: Налоговый вычет положен именно за отделку, а не ремонт: только если квартира в новостройке, куплена у застройщика и продавалась без отделки. Последнее закрепляют в договоре. Если часть работ выполняет застройщик, в документе разделяют стоимость квартиры и отделки.
Какие расходы подойдут для вычета
Вычет можно получить за составление проекта и сметы, покупку строительных материалов и работу мастеров. За оплату услуг дизайнеров интерьера и покупку мебели средства не возвращают.
Ориентир — раздел 43.3 ОКВЭД. Там перечислены отделочные работы, за которые можно получить вычет. Это укладка плитки, установка дверей и окон, монтаж кухонного гарнитура и другие работы по обустройству дома.
В договорах и актах используйте формулировки из ОКВЭД, а не те, что приняты у подрядчика: так у налоговой не возникнет вопросов.
Стоимость строительных материалов тоже подходит для вычета, поэтому сохраняйте чеки от грунтовки, шпаклевки, штукатурки, краски и обоев. А вот новый перфоратор учесть не получится: получить вычет за средства, потраченные на инструменты, нельзя.
Как подать заявление на налоговый вычет за отделку
Чтобы получить налоговый вычет, нужно подтвердить расходы. Сохраняйте все чеки, договоры, акты, расписки. Электронные чеки тоже подойдут.
На отделочные работы заключайте договор. Лучше — с ИП или компанией: они зарегистрированы и платят налоги. Их не напугает, что вы собираетесь оформить вычет, и стоимость работ не вырастет. Кроме того, они без проблем предоставят все необходимые документы.
Если обращаетесь к частному мастеру, обязательно внесите в договор его паспортные данные, иначе вычет можно не получить.
Вычет на отделку оформляют вместе с вычетом на покупку жилья. Подать заявление можно двумя способами: через работодателя и самостоятельно, вместе с декларацией 3-НДФЛ.
Чтобы оформить вычет, понадобятся:
- заявление на возврат налога для получения вычета через работодателя
- копия свидетельства о праве собственности или выписка из ЕГРН
- копия договора купли-продажи при условии, что квартира куплена у застройщика
- копия акта приема-передачи
- копии документов, подтверждающих расходы: чеков, счетов, договоров с подрядчиками, расписок и платежек
- справка 2-НДФЛ за отчетный налоговый период
- копия паспорта
Важно следить за формулировками в документах. Если вместо «отделки» там фигурирует «ремонт», а наименования работ не совпадают с ОКВЭД, в вычете могут отказать.
Если ремонт затянулся, не страшно: документы на вычет подают хоть каждый год, пока сумма не достигнет 2 млн рублей. Или подают один раз, когда отделка закончена — так тоже можно.
Добрый день. В праве ли налоговик отказать, если есть товарный чек, но нет кассового? Типа, нет кассового чека - нет возврата.... По ее словам, товарный чек не считается за доказательство оплаты.
Пользовательздравствуйте! К сожалению, не сможем подсказать по этому вопросу. Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
Добрый день. подскажите, если квартира стоила 6,4млн рублей без отделки (вайт бокс)
то сколько положен вычет по ремонту ?
Пользовательздравствуйте! Все подробности получения выплат вы можете уточнить в личном кабинете ФНС России.
можно ли при расчете налога на доход ФЛ при продаже апартаментов учесть расходы на ремонт? по договору долевого участия апартаменты в черновой отделке
Наталья Ж.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на вычет за отделку в новостройке нужно подаваться вместе с вычетом за покупку недвижимости? Или можно будет сперва податься на вычет за покупку, а потом отдельно за отделку? Сдача дома в 2027
Лолита К.здравствуйте! Вычет на отделку оформляют вместе с вычетом на покупку жилья. Вычет за отделку — это часть имущественного вычета в 260 000 рублей. Чтобы получить налоговый вычет за отделку, необходимо подтвердить расходы. Сохраняйте все чеки, договоры, акты, расписки. Электронные чеки тоже подойдут.
Добрый день. Подскажите, какой лимит стоимости квартиры и отделки должен быть, чтобы получить вычет за отделку?
Сирвард Т.здравствуйте! Вычет за отделку — это часть имущественного вычета в 260 000 рублей. Вычет за отделку можно получить за составление проекта и сметы, покупку строительных материалов и работу мастеров. За оплату услуг дизайнеров интерьера и покупку мебели средства не возвращают.
Ориентир — раздел 43.3 ОКВЭД. Там перечислены отделочные работы, за которые можно получить вычет.
Дополнительно рекомендуем обратиться в службу поддержки ФНС России.