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Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже

Ипотека
19 янв 2024
6M
Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже
Содержание

Вы можете снизить процентную ставку по ипотеке СберБанка — от 0,5% до 10% на ставку при единоразовом платеже. Рассказываем подробно об этой услуге, насколько выгодно платить за снижение ставки, как сэкономить и выйти в плюс.

Возможность снизить первоначальный взнос по госпрограммам

С 22 октября 2024 года меняются условия получения льготной ипотеки на квартиры в новостройках по всем программам с господдержкой.

Минимальный первоначальный взнос от 20,1% доступен, если покупатель внесет единоразовый платеж. Размер единоразового платежа зависит от суммы кредита и оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки.

Чтобы применить единоразовый платеж, обратитесь к менеджеру в чате в личном кабинете Домклик.

Подробнее в статье «В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное».

Своя ставка: как это работает

При расчете ипотечного кредита на калькуляторе вы можете выбрать опцию «Своя ставка» и снизить ставку по ипотеке.

Платеж за снижение ставки зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Минимальный единоразовый платеж за скидку на ставку — 0,5% от суммы кредита.

Срок действия — от двух до пяти лет, или на весь срок кредита. Ежемесячный платеж снизится с даты выдачи ипотеки.

Единоразовый платеж списывается с банковского счета выдачи ипотеки в день подписания кредитного договора. Поэтому нужно, чтобы сумма единоразового платежа была размещена на этом счете до момента сделки.

Выгодно ли платить за снижение ставки

Давайте посчитаем. Для примера возьмём готовое жилье на сумму кредита 6 млн руб., исходную ставку 18,2% годовых и срок действия ипотеки 15 лет. 

Единоразовый платеж за снижение ставки на весь срок кредита составит 2,7% от суммы кредита — 162 001 руб. При этом ваша ставка снизится на 1%. Экономия на процентах — 773 608 руб.

Для снижения ставки на 2% на весь срок кредита потребуется платеж 5,8% от суммы кредита — 348 001 руб. При этом ваша выгода от снижения ставки составит 1 535 357 руб.

Единоразовый платеж за снижение ставки на 2 года действия кредита составит 3,2% от суммы кредита — 192 000 руб. При этом ваша ставка снизится на 2%. Экономия на процентах — 996 541 руб.

Для снижения ставки на 2% на 3 года потребуется платеж 4,1% от суммы кредита —  246 000 руб. При этом ваша выгода от снижения ставки составит 1 093 731 руб.

При этом нужно помнить, что после оформления ипотеки вы также можете получить еще до 650 000 руб. в виде налогового вычета.

Как рассчитать экономию за счет снижения ставки по своему кредиту

Вы можете рассчитать это самостоятельно буквально за 2 минуты. В ипотечном калькуляторе укажите стоимость недвижимости, срок кредита и первоначальный взнос (ваши собственные накопления, можно учесть и материнский капитал).

Ниже вы увидите опцию «Своя ставка» — там можно выбрать различные варианты дисконтов и платежей за них.

Попробуйте несколько вариантов расчетов — вы наглядно увидите, как будет меняться ваша ставка, ежемесячный платеж и сумма переплаты за проценты.

Подробные условия кредитного платежа, сумма единоразового платежа и сумма, которую вы экономите от снижения ставки, срок дисконта и процентная ставка после его завершения, а также размер возврата налогового вычета прописаны в графике платежей. Внимательно его изучите, чтобы принять взвешенное решение.

Расчет ипотечной ставки на сайте Домклик является предварительным. Окончательное решение по размеру ставки принимается ПАО Сбербанк. Заемщик имеет право отказаться от данной услуги в течение 30 календарных дней с даты подписания кредитного договора, предусмотрено п.2 ч.2.7 ст.7 Федерального закона от 21.12.2012 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

Как снизить ставку
Инструкция
Комментарии15
А
Александр Б.
25 окт 2024

Здравствуйте подскажите с «Господдержки» — на «Семейную ипотеку» можно перейти, что для этого нужно. Спасибо.

Домклик
3 дня назад

Александр Б.здравствуйте! На сегодняшний момент лимиты по программе «Семейная ипотека» исчерпаны, точные условия программы будут известны после того, как произойдет возобновление лимитов и записей на сделку.

Р
Радмила Д.
23 окт 2024

Какая будет кредитная ставка если брать квартиру со стоимостью 17000000р на экс Кроу счете будет 10000000р

Домклик
5 дней назад

Радмила Д.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

Д
Дарья Ж.
22 окт 2024

сколько выйдет единоразовый платеж за опцию " своя ставка" на все время кредита с 6% до 1%, если кредит составляет 12млн на 30лет

Домклик
22 окт 2024

Дарья Ж.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

О
Ольга Л.
21 окт 2024

Платёж за опцию включить в ипотеку нельзя?

Домклик
21 окт 2024

Ольга Л.здравствуйте! Опция «Своя ставка» подключается и оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки.

О
Олеся Г.
4 дня назад

Домкликтак можно ли плату за опцию включить в выданную ипотеку или нужно отдельно за неё платить из Своих средств?

Домклик
3 дня назад

Олеся Г.здравствуйте! Единоразовый платеж оплачивается для снижения ПВ, не идет в счет ипотеки. Уточнить подробности услуги можно у менеджера в чате Домклик в личном кабинете.

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