Как ускорить выход на сделку: рекомендации партнёрам
- Совет 1. Загружайте все страницы паспорта на этапе подачи заявки
- Совет 2. Загружайте все нужные документы в «Экспресс-одобрении»
- Совет 3. Загружайте 100% документов по сделке, которые просит «Опросник»
- Совет 4. Заранее продумайте способ предоставления выписки из ЕГРН
- Совет 5. Самостоятельно записывайтесь на сделку
- Совет 6. Присоединяйтесь к сделке в формате «полного доступа»
Для улучшения качества работы при оформлении ипотеки мы подготовили для вас простые рекомендации, которые позволят ускорить выход на сделку.
Просим учесть их в вашей работе и довести до коллег: агентов, ипотечных брокеров, менеджеров по продажам.
Совет 1. Загружайте все страницы паспорта на этапе подачи заявки
Из-за участившихся ошибок в персональных данных клиентов мы проводим сверку данных до выхода на сделку. Для ускорения процесса согласования рекомендуем загружать паспорт сразупри подаче заявки партнёром. Это избавит от дополнительных запросов документов на более поздних этапах.
Важно! Необходимо предоставить сканкопии или фото всех страниц паспорта заёмщика и созаёмщиков: разворот с фотографией, все заполненные страницы с регистрацией, семейное положение, сведения о ранее выданных паспортах.
При загрузке система распознаёт только первую страницу, остальные страницы паспорта разместятся в папку «нераспознанные» — это нормально, отправляйте так: паспорт всё равно целиком «дойдёт» до менеджера банка и будет принят к рассмотрению на последующих этапах. Его не попросят повторно.
На этапе подачи заявки ввод созаёмщика не является обязательным, но добавление его в сделку сразу ускорит процесс на следующих этапах.
Совет 2. Загружайте все нужные документы в «Экспресс-одобрении»
При отправке пакета документов через сервис «Экспресс-одобрение» для одобрения объекта на первичном рынке нужно единовременно вкладывать в раздел «Документы» гарантийное письмо (если используется программа субсидирования или комплексный продукт) и паспорта всех созаёмщиков (если они не были загружены ранее при подаче заявки).
Система позволяет отправить сделку без документов, но единовременное размещение пакета документов в полном объёме позволит менеджеру банка одномоментно и комплексно проверить параметры сделки, исключить дополнительные запросы и ожидание предоставления документов по сделке.
Совет 3. Загружайте 100% документов по сделке, которые просит «Опросник»
На этапе подготовки пакета документов по готовому жилью рекомендуем:
1. Обязательно пройти опросник по пакету документов, как бы хорошо вы не знали тонкости требований к нему. Синхронизация перечня с банком позволит вам системно подойти к процессу подготовки и быстрее собрать полный пакет документов.
2. После подготовки единовременно разместить все документы в папки по типу. Загрузка документов в соответствующие папки снизит риск того, что вы что-то пропустили, а также поможет сотруднику банка быстрее сориентироваться в условиях сделки и убедиться в полноте предоставленных документов.
Как следствие — меньше возвратов и дополнительных запросов. При загрузке документов в папке значок «молнии» поменяет цвет на зелёный, а счётчик документов зафиксирует, сколько папок из скольки заполнено. При 100% заполнении система фиксирует, что пакет документов собран.
3. Заказать звонок.
Если в заявке предоставлен полный пакет и заказан звонок, система понимает, что участники готовы к выходу на сделку, и автоматически поднимает приоритет взятия в работу. Заказ звонка без полного пакета документов не приоритизирует заявку.
Совет 4. Заранее продумайте способ предоставления выписки из ЕГРН
Для одобрения объекта нужна выписка из ЕГРН с раскрытыми данными продавца. Владельцу недвижимости необходимо подтвердить право собственности на объект. Это требование закона, который вступил в силу с марта 2023 года.
Срок действия выписки (документа, который подтверждает право собственности) составляет 30 дней. В выписке ЕГРН должны присутствовать ФИО всех собственников.
Поэтому важно заранее либо подготовить саму выписку, либо провести необходимые действия для оперативного заказа выписки банком.
Как подтвердить владение недвижимостью
1. Онлайн на Домклик через учётную запись Госуслуг.
Ссылка для продавца будет направлена в чат, как только в сделке появится адрес приобретаемого заёмщиком объекта. Продавцу необходимо пройти по ссылке и следовать инструкции.
Поэтому важно как можно раньше добавить адрес объекта недвижимости в сделку в личном кабинете (это может сделать как заёмщик, так и риелтор), а также своевременно помочь продавцу пройти по ссылке и выполнить все необходимые действия.
Преимущества подтверждения права собственности через Домклик:
- Можно сделать в режиме онлайн — клиент в любое время и в любом месте может дать свое согласие
- Услуга предоставляется бесплатно
- Данные и персональная информация надёжно защищены — к ним будут иметь доступ только Домклик и Сбербанк
- Подтверждение будет загружено автоматически, что позволит быстро перейти к следующему этапу сделки или оказанию услуги
2. Лично в МФЦ
Продавцу нужно прийти в отделение, заказать платную выписку из ЕГРН и самостоятельно загрузить документы на Домклик.
Важно! Этот способ не подойдёт, если заказана юридическая проверка квартиры для получения сертификата гарантии.
3. Самостоятельно на Госуслугах
Продавец может получить онлайн-выписку и самостоятельно загрузить документы на Домклик.
Обратите внимание, что потребуется загрузить 3 файла: pdf онлайн выписки, sigфайл к pdf и технический документ xml. Только при наличии трёх файлов на объект онлайн-выписка будет принята успешно.
Совет 5. Самостоятельно записывайтесь на сделку
Партнёр или клиент могут самостоятельно записаться на сделку, выбрав удобный офис и свободное время.
После самостоятельной записи на звонке с менеджером сверяется корректность принятого решения, основные параметры, формируется кредитная документация, и пакет передаётся на выдачу в выбранный офис банка.
Совет 6. Присоединяйтесь к сделке в формате «полного доступа»
Чтобы видеть всю информацию и загруженные документы по сделке, партнёр должен прикрепиться в сделку с «полным доступом». Это позволит:
- Видеть всю информацию по сделке
- Пройти опрос для формирования списка необходимых документов для одобрения сделки
- Загрузить документы и видеть, кто и когда добавил остальные документы
- Записаться на сделку самостоятельно без звонков и чата
- Видеть чат по сделке и общаться в нём с остальными участниками
Всё это дает возможность корректно подготовиться к сделке, в том числе сверить параметры, ознакомиться с документами — без дополнительного контакта с менеджером банка через звонок или чат.
Как присоединиться к сделке
1. Добавить участника может заёмщик
Клиент в своем личном кабинете (внутри сделки, в разделе «Участники») может добавить в сделку участника с любой ролью: риелтор покупателя, риелтор продавца, представитель застройщика и продавец.
Вам будет направлено СМС с кодом подтверждения, отправьте его в ответном СМС, после чего вы станете участником сделки.
2. Партнёр может сам добавить себя в сделку с обязательным подтверждением клиентом
В личном кабинете партнёра, в разделе «Мои клиенты» через поиск найдите сделку по имени и последним четырём цифрам телефона клиента (по фамилии поиск не работает), нажмите на найденную сделку и на кнопку «Стать участником». Клиент получит СМС с кодом подтверждения. Он может принять запрос также в интерфейсе кабинета Домклик. Клиенту нужно отправить код в ответном СМС или зайти в кабинет для принятия запроса в разделе «Участники», после чего вам (партнёру) будет доступен чат и информация по сделке.
3. Партнёр может добавить в сделку других участников с обязательным подтверждением клиентом
Партнёр (участник сделки) может добавить в сделку агента продавца или покупателя.
Внутри сделки в разделе «Участники» нажимаете «Добавить участника», после этого заёмщик получит СМС для подтверждения данной операции. Попросите заёмщика отреагировать на СМС, чтобы участник добавился и смог работать со сделкой, быть в чате, видеть информацию.
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