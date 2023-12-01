Можно ли хранить личные вещи в подъезде
Попробуем разрешить спор между противниками и сторонниками хранения вещей в подъездах. И пусть на площадках, в коридорах и тамбурах нашей необъятной родины воцарится мир и взаимное уважение. Разбираемся, можно ли хранить личные вещи в подъезде.
Что говорит закон
Хранение велосипедов, колясок и других вещей в подъездах регулируют несколько документов.
Статья 36 и Статья 37 Жилищного кодекса РФ говорят, что лестницы и площадки в многоквартирных домах — это общая собственность жителей дома. У каждого есть своя часть.
Ее размер прямо пропорционально зависит от площади квартиры. Условно, если у вас квартира 60 метров, а у соседа 30, то его доля общей территории будет в два раза меньше.
Использовать свою часть можно с согласия других собственников, гласит 247 статья Гражданского кодекса.
Но даже если все договорились, нельзя нарушать пожарные, санитарные, экологические и технические нормы — сказано в правилах содержания общего имущества.
В каких случаях можно хранить вещи в подъезде
Если коротко, то хранить свои вещи в подъезде можно, если они:
- Не мешают проходу и выходу — остается минимум 1,2 метра
- Не могут загореться и в принципе гореть. Мебель и стройматериалы, лежащие в подъезде пару лет, пока идет ремонт — не ок
- Не пахнут, не портятся, не привлекают насекомых и грызунов. Мусор — нет, нет и еще раз нет
- Занимают не все место. Можно использовать часть пространства, пропорциональную площади вашей квартиры
- Никто из соседей не против. Желательно получить официальное разрешение на собрании жильцов
Один важный аргумент
Подъезд — одно из популярных мест краж. Особенно воры любят оставленные велосипеды. СМИ и полиция каждое лето пишут о том, как спасти и сохранить свой велосипед, или об очередной «эпидемии велоугонов».
И еще. Если вещи действительно загораживают эвакуационные выходы или создают угрозу пожара, их может вывезти даже без вашего согласия управляющая компания. И суд, скорее всего, согласится с таким решением.
Ясно, но куда вещи-то девать
- Обратитесь в управляющую компанию за дубликатом ключа от подвала. Только узнайте, не бывает ли там потопов
- Используйте стены. Например, можно установить держатели для велосипеда и вешать его— получается почти что декор. Есть только один минус. Велосипед придется постоянно мыть, иначе стена превратится в грязевую абстракцию
- Оборудуйте для хранения балкон. Тут минус тот же. Чтобы переместить велосипед или коляску через квартиру на лоджию, вещь нужно очистить от грязи
- Покупая что-то, подумайте о хранении заранее. Например, если в подъезде нет специального места для колясок, квартира маленькая, а балкон заполнен чем-то другим — купите складную компактную коляску
Давайте жить дружно
Если вы все-таки хотите хранить вещи на площадке или лестнице — сначала поговорите с соседями. Честно объясните ситуацию. Спросите, не против ли они. Угостите печеньками.
Обычно этого достаточно не только для получения согласия, но и для начала соседской дружбы.