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Дом и уют
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Как переехать в новую квартиру без проблем

Дата публикации: 14 сен 2024
Как переехать в новую квартиру без проблем
Содержание

Да, переезд отнимает много времени и сил. Коробки ещё не разобраны, а нам уже приходится жить обычной жизнью: ходить на работу, что-то готовить, вовремя укладывать детей спать. Чтобы переезд не превратился в катастрофу, а вы как можно быстрее смогли вернуться к привычному ритму, достаточно заранее подготовиться, правильно упаковать и перевезти вещи. 

Это беру. Это не беру

Переезд — идеальный повод, чтобы избавиться от давно копившегося хлама и вещей, которые не пригодятся на новом месте. 

Собирая вещи, поставьте коробки с пометками «Выбросить» и «Отдать». Одежду, игрушки, мебель, бытовую технику и другие вещи, которыми вы не пользуетесь больше года, подарите соседям, отдайте нуждающимся или продайте.

Упаковки много не бывает

В среднем, для упаковки вещей из 2-комнатной квартиры для всей семьи уходит около 20-30 больших коробок. Не рекомендуем использовать огромные коробки — их неудобно переносить и тяжело поднимать. Кроме того, они часто рвутся под весом вещей. 

Вот несколько советов по правильной упаковке для разных вещей:

1. Коробки — упаковка, в которую удобно сложить основной массив вещей. Запасайтесь коробками разного размера, и будет вам счастье.

2. Пакеты — правильная упаковка для одежды и других мягких вещей (покрывал, штор, скатертей). К тому же, пакет можно без труда запихнуть туда, куда коробке уже не пролезть.

3. Вакуумные мешки (компрессионные пакеты) — упаковка для пуховиков, курток, объемных одеял и подушек. Так они займут меньше места и не загрязнятся.

4. Пленка с пупырышками, бумага, газеты — спасение для бьющихся предметов.

5. Строительная пленка (напоминает пищевую, но большего размера) — упаковка для остальных вещей.

6. Специальные картонные шкафы — идеальный вариант для тех, у кого много костюмов и рубашек. В них можно перевозить вещи прямо на вешалке без опасений, что те помнутся.

7. Очень много разноцветного и обычного скотча. 

8. Стикеры, маркеры, ножницы — мелочь, но без них не обойтись. 

Система навигации по вещам

Сначала собирайте вещи, которыми реже всего пользуетесь, затем — те, которые используете чаще.

Пронумеруйте каждую коробку со всех сторон, запишите номера в блокнот и напротив каждого укажите содержимое коробки. Список с вещами можно приклеить и на коробку. Нумерация коробок полезна еще и тем, что на новом месте вам будет проще проверить – все ли вещи занесли в квартиру.

Упаковывайте вещи по комнатам, в которых они будут находиться, и обматывайте скотчем разных цветов: вещи для кухни — синим, для гостиной — желтым, для детской — зеленым и т.д.

Все коробки усиливаем хорошим скотчем, уделяя особое внимание дну тары. Также из него можно сделать и ручки, если на самих коробках отверстия отсутствуют (или же сделайте эти отверстия канцелярским ножом).

Переезд — легко и удобно

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Коробка с документами

Ее собираем особо тщательно, чтобы в день переезда взять с собой в машину. Все документы, что у вас есть, разложите по папкам, подпишите и сложите в одну коробку. 

Коробка первой необходимости

Так ее и подпишите. В эту коробку нужно сложить всё, что понадобится сразу после переезда. Аптечка, зубные щетки, полотенца и туалетная бумага, комплекты одежды для каждого члена семьи. Туда же самые необходимые продукты (сахар, соль, кофе и чай), корм для кота и другие предметы повседневного использования. 

Коробка с ценными вещами

Сюда складываем все золото-бриллианты и прочие ценные для вас предметы. Эту коробку нужно взять с собой в салон, не складывайте её с другими вещами в грузовую машину. 

Полезные советы от тех, кто недавно пережил переезд 

Расторгните договоры: с арендодателем, интернет-провайдером, с компаниями, которые предоставляют вам кабельное ТВ, услуги связи и прочее. Чтобы вам не приходили счета за услуги из прошлого, которыми вы уже не пользуетесь.

Заранее определитесь с датой переезда и выберите компанию-перевозчика. Можно сэкономить на услугах грузчиков, если в семье есть мужчины, которые тоже будут помогать погружать и разгружать вещи. Сообщите об этом грузоперевозчику при оформлении заказа. 

При подготовке мебели к переезду снимите зеркала и выньте полки из шкафов, оберните пленкой дверцы (чтобы те не открылись) и углы (при переезде они страдают чаще остального). Сфотографируйте мебель сложной конфигурации — так ее будет проще собрать в новом доме.

Выньте из гаджетов кабели и провода. В идеале — сложите все комплектами (к примеру, компьютер и все относящееся к нему). Если сделать так не получается, приклейте на провода стикеры с указанием, для какого они девайса. Также можно прибегнуть к помощи фотоаппарата и запечатлеть, куда и что было подключено.

Не делайте крупных покупок за неделю перед переездом. Продуктовые запасы тоже не делайте – это лишний вес и место в грузовой машине. Пополнять закрома лучше на новом месте.

Соберите несколько коробок с вещами первой необходимости: для кухни — с парой чашек, ложек, вилок, тарелок, кастрюлей, чайником и сковородой; для ванной — с полотенцами, пастой и щетками и т. д.

Подготовьте для каждого члена семьи пакет с личными вещами: несколькими комплектами белья и одежды, обувью, книгами, учебниками и другими нужными вещами. Удобно, когда у всех есть для этого по собственному чемодану — их будет легче найти среди других вещей.

Сделайте генеральную уборку в новой квартире, пока она пустая. На это не придётся тратить время после переезда, а можно будет сразу приступить к расстановке мебели и спокойно разобрать все вещи из коробок в чистой квартире. 

Постирайте шторы, почистите ковры и перестирайте вещи, пока вы еще в старой квартире. Так вы сэкономите время и силы после переезда. А они вам понадобятся, уж поверьте. 

И помните, что переезд — это начало счастливой жизни в новой квартире. 

Инструкция
Переезд
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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