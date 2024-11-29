Инструкция: приемка квартиры в новостройке
Принять квартиру у застройщика — не формальность: подписал документы, и всё. Приёмная квартира станет родной. Разбираемся, на что нужно обратить внимание при просмотре квартиры в новостройке.
Что такое приемка квартиры
Эта процедура является обязательным условием передачи готового жилья от застройщика покупателю. Она начинается с приглашения на первичный осмотр квартиры и завершается подписанием акта приёма-передачи.
Заказать приёмку квартиры можно на Домклик. Специалисты проверят жильё на соответствие строительным нормам и вашему договору, составят список найденных нарушений и проконсультируют по выявленным дефектам. Список городов, где оказывается услуга, постоянно расширяется. Узнать, доступна ли услуга в вашем городе, можно на странице сервиса: нажмите «Заказать приёмку» и укажите местоположение жилья.
Что взять с собой на приемку
- Паспорт и договор.
- Планшет, несколько листов бумаги, две ручки.
- Мел и бумажный скотч. Нужно будет помечать обнаруженные недостатки: клеить скотч и писать на нём пометки, маркером обводить царапины и окалины на стеклопакетах.
- Тестер электричества или небольшой электроприбор (зарядку от телефона).
- Зажигалку и свечку. По отклонению пламени можно понять, работает ли вентиляция, дует ли из щелей в окнах.
- Лампочку — проверять патроны.
- Фонарик (или воспользуйтесь мобильным телефоном).
- Рулетку.
- Уровень.
- По желанию — сменную одежду или обувь.
Это минимум. Профессионалы используют для проверки много других специальных приборов.
Приемка квартиры
Итак, в полном спокойствии, вооруженные здравым смыслом и инструментами, идём на приёмку. Вы пришли днём, чтобы хорошо всё рассмотреть при солнечном свете. Рассказываем, что проверять:
Документы
Да, опять начинаем с документов. Кроме акта приёма-передачи, акта о вводе дома в эксплуатацию, нужно получить и проверить кадастровый и технический паспорта, экспликацию, паспорта и гарантии на счётчики.
Входная дверь
Проверяем, есть ли повреждения, глазок, легко ли закрывается дверь. Работают ли замки, ручка не болтается и не заедает, уплотнительные резинки целые? Если есть звонок — он должен работать.
Отделка, стены и полы
Нужно понимать, что застройщики сдают квартиры в разном состоянии. Если отделка черновая, то это — голые стены. Тут проверять, кроме ровности, отсутствия трещин и пятен влаги на стенах и полу, нечего. Так что достаём уровень. На стенах не должно быть неровностей больше 5 мм, отклонение стены по вертикали не должно превышать 15 мм. Отклонение плит пола и потолка — не больше 20 мм. Отклонения проёмов дверей — 10 мм.
Редко бывает предчистовая отделка: стяжка пола, оштукатуривание стен и перегородок, обустройство откосов окон и входной двери. Также при такой отделке делают разводку электричества с розетками и выводами освещения. Качество этих работ нужно проверить. К инструментам добавляем тестер и лампочку.
При чистовой отделке квартира практически готова к заселению. Здесь нужно проверить, как уложен линолеум, плитка или ламинат. Ровно ли оклеены обои, целы ли двери. Как работают замки и ручки: должны плавно, без заеданий.
Сантехника и смесители в отличном состоянии: без пятен и сколов, все соединения герметичны, без подтёков. Загляните под ванну, убедитесь, что она заземлена — специальный провод прикреплён к корпусу. Все краны работают.
Окна
Самая распространённая проблема — царапины на стеклопакетах и рамах. Проверьте внимательно, чтобы:
- все механизмы работали без заеданий;
- створки не задевали раму;
- уплотнительные резинки по периметру окон были целые, без разрывов;
- снаружи стоял отлив для воды;
- монтажная пена была без промежутков. В идеале она должна быть защищена пароизоляционной пленкой или обработана специальным герметиком.
Проверьте, не дует ли из окон: поводите вдоль стыков зажжённой свечой. Или зажмите между рамой и створкой лист бумаги, закройте окно и попробуйте вытащить лист. И так в нескольких местах по периметру створки. Если лист можно вытащить — зимой в этих местах, скорее всего, будет дуть.
Вентиляция
Закройте входную дверь, откройте одну створку окна и проверьте тягу на выходе — пламя должно отклоняться внутрь вентиляционной шахты. На крайних этажах в теплое время года вентиляция может не работать — это нормально. В этом случае застройщик обычно ставит дополнительные вытяжные вентиляторы в квартире.
Электрика
Без специальных приборов много проверить не получится. Но хотя бы попросите включить электричество в общем щите, а сами в это время нажмите кнопку «Тест» на корпусе временного щитка. Если «автомат» выключится — напряжение есть. Если с собой есть тестеры, можно проверить каждую розетку и вывод освещения, узнать, есть ли заземление.
Водоснабжение и канализация
Проверьте, есть ли вода. Запишите показания счётчиков, сверьте серийный номер с указанным в паспорте.
На трубах водоснабжения в местах вывода должна быть запорная арматура: кран, фильтр, редукционный клапан. А на выводах канализации — заглушки. Подтёков на соединениях труб быть не должно.
Подписываем документы
Согласно постановлению правительства РФ № 2380 дольщик обязан подписать акт приёма-передачи, но есть исключения.
Подписывать или нет
Акт можно не подписывать, если вы обнаружили существенные недостатки в квартире, которые делают переезд и жизнь в ней невозможной. Важно, чтобы недостатки были зафиксированы специалистом по приёмке из национального реестра строителей.
Если обнаруженные недостатки классифицируются как несущественные, дольщику придётся подписать акт приёма-передачи с указанием этих дефектов.
Застройщик должен устранить дефекты безвозмездно в течение 60 календарных дней. Если дольщик не принимает квартиру, застройщик имеет право составить акт приёма-передачи без участия дольщика в одностороннем порядке — через месяц со дня сдачи квартиры, который прописан в договоре.
Подписываем акт осмотра
Он же дефектная ведомость, он же дефектовочный акт. Подписать акт осмотра должны стороны, указанные в ДДУ.
Обязательно нужно проверить доверенность на менеджера, который будет подписывать ваш акт. В документе должно быть написано, что сотрудник может это делать от имени застройщика.
Подписываем акт приема-передачи
Но сначала внимательно читаем. Например, застройщик может включить в акт фразу о том, что вы не имеете претензий по срокам передачи объекта долевого строительства. Такой пункт могут вписать, если есть просрочка. Если планируете получить неустойку — требуйте удалить из акта это предложение и только после этого подписывайте.
Всё ясно, но есть вопрос
- Как проверить сезонные моменты: отопление летом или как стены держат тепло?
Практически никак. Есть только косвенные признаки. Например, если нет потёков на батареях, то, скорее всего, отопление исправно.
С проверкой стен то же самое. Можно только убедиться, что нет щелей и влажных пятен. Нормально проверить стены на промерзание можно только зимой при помощи тепловизора.
- Я не заметил(а) недостаток и принял(а) квартиру. Ничего исправить нельзя?
Можно. Минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранить обнаруженные недостатки в конструктивных элементах здания (стенах, окнах, крыше и т. д.), с сентября 2024 года сократили с 5 до 3 лет. Вы можете написать претензию, и застройщик или управляющая компания будут обязаны исправить дефект.
Если компания добросовестная и претензия обоснована, всё сделают достаточно быстро. Если застройщик любит перекладывать заботы на плечи дольщиков или дом совсем бюджетный — готовьтесь к борьбе. Будьте упорны. Расчёт на то, что вы махнёте рукой и решите исправить недостатки сами.
- Я принял(а) квартиру с недостатками, так как нужно было срочно въехать. Сам(а) исправил(а) дефекты. Могу я потребовать у застройщика компенсацию?
Кроме устранения недостатков, вы вправе требовать от застройщика соразмерного уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение недостатков. Так написано в пункте 2 статьи 7 закона о дольщиках.
- Если я купил(а) квартиру в браке, и моя жена/муж не сможет прийти на приёмку, я могу это сделать один(на)?
Можете, если у вас будет доверенность жены/мужа на подписание актов. Подойдёт доверенность на покупку — в ней такие полномочия есть. Можно вообще выдать доверенности постороннему человеку, и не ходить никому из дольщиков. Но мы бы не советовали — всё-таки жить в этой квартире придётся вам.
- Я всё подписал(а) и получил(а) ключи. Что теперь?
Нужно оформить новую квартиру в собственность. Но это совсем другая история.
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Добрый день!
Как застройщик свяжется со мной о том, что квартира готова к сдаче и нужно приехать на прием жилья?
Мария Н.здравствуйте! Приёмка квартиры — это передача готового жилья от застройщика покупателю. Дополнительно рекомендуем обратиться к застройщику или к вашей управляющей компании для уточнения вопроса.
добрый день. мне строят секцию в таунхаусе по договору подряда.застройщик просрочил сдачу дома уже на 10 месяцев.на данный момент практичиски всё сдано но нет септика и не установлен бойлер по мимо этого с потолка капает вода и идёт трещина по всему армопоясу под плитами перекрытия.застройщик не даёт мне ответа когда он сможет устранить и передать мне дом с полной комплектациеей навесного оборудования. что мне делать в таком случае. есть сложность в общении с застройщиком так как мы находимся в разных городах.на данный момент хочу написать письмо с требованием обозначить сроки сдачи дома на которую я хочу прийти с приёмщиком дома.
Алексей Ч.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Рекомендуем обратиться с этим вопросом напрямую к юристам.
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Здравствуйте, если дом сдан, а ремонт от застройщика еще не сделан. Для приема нужно дождаться окончания всех работ?
Надежда С.здравствуйте! Приёмка квартиры — это передача готового жилья от застройщика покупателю. Дополнительно рекомендуем обратиться к застройщику или к вашей управляющей компании для уточнения вопроса.
Здравствуйте!
Хотела заказать в Домклик приёмку квартиры, но в списке отсутствует застройщик А 101. Что делать?
Людмила Ш.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Дополнительно рекомендуем обратиться к застройщику или к вашей управляющей компании.