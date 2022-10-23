Кому по закону вы обязаны открыть дверь своей квартиры
Часто мы настораживаемся, когда кто-то стучит в дверь. Особенно, если мы никого не ждем, и вдвойне, если за дверью стоят незнакомцы или люди в форме. Полиция, сотрудники МЧС, военкомат, представители управляющей компании, органы опеки — рассказываем, кого из них и в каких ситуациях вы обязаны впустить в дом.
Представители управляющей компании и коммунальных служб
Коммунальные службы должны заранее согласовать с вами дату, время и причину своего визита. Но в случае аварийной ситуации, вы обязаны его впустить. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для вас и ваших соседей.
Есть ли еще ситуации, при которых вы должны впустить их в дом? Да, но и в этих случаях визит согласовывается заранее. Что это за случаи:
Проверка состояния и показаний счетчиков
Подобные визиты возможны не чаще 1 раза в 3 месяца, и вы о них должны быть предупреждены (существует специальный порядок предупреждения, но в разных договорах на предоставление коммунальных услуг он может отличаться — обратите внимание на свой).
Проверка количества проживающих
Проверка возможна только в том случае, если в квартире нет счетчиков. Она также проводится не чаще 1 раза в 3 месяца и после предварительного предупреждения.
Проверка и ремонт внутриквартирного оборудования и устранение недостатков предоставления услуг
Самый непрозрачный из этих трех пунктов. Проверять техническое и санитарное состояние оборудования (канализации, водопровода, газового оборудования, системы отопления) коммунальщики могут не чаще 1 раза в 3 месяца. Время проверки согласовывается заранее.
Зато для устранения недостатков и ремонта ограничений по частоте визитов не предусмотрено — происходит это по необходимости (например, для профилактики или по жалобам соседей). Но время визита все равно должно быть с вами согласовано.
Вы решили не впускать сотрудников управляющей компании или коммунальных служб. Что будет дальше? Они могут обратиться в суд, который, вероятнее всего, обяжет вас не только впустить службы в квартиру, но и возместить все расходы, которые повлек ваш отказ.
Сотрудники полиции
Начнем с того, что в большинстве случаев сотрудники полиции могут войти в вашу квартиру только с вашего согласия.
Также, согласно федеральному закону «О полиции», без вашего согласия полицейские не имеют права проверять, кто проживает в доме, и запрашивать документы на жилье (при этом попросить документ, удостоверяющий вашу личность, сотрудник имеет право).
При общении с сотрудником полиции, постучавшим в вашу дверь, в первую очередь узнайте цель его визита и только после принимайте решение, открыть ему или нет.
Но есть несколько исключительных обстоятельств, при наступлении которых полицейские могут войти в квартиру, не спрашивая вас:
- Чтобы задержать подозреваемых в совершении преступления
- Для пресечения преступления
- Для спасения чьей-то жизни или имущества, а также для обеспечения безопасности людей в чрезвычайных ситуациях
Обыск и осмотр — процессуальные действия, которые могут проводиться без вашего согласия. При этом у сотрудников должно быть соответствующее решение суда или — в исключительных случаях — постановление следователя.
Что будет, если не открыть дверь? Если поводом для визита сотрудника послужили те самые исключительные основания, полицейские могут войти без вашего согласия, например, сломав замок или дверь.
МЧС и спасатели
По закону, спасатели, устраняющие чрезвычайные ситуации, имеют право беспрепятственно проходить в любые жилые помещения. Поэтому при наступлении пожара, потопа и других подобных ситуаций собственник обязан открыть дверь сотрудникам.
Если представители МЧС или спасатели пришли с визитом по другим основаниям, в том числе для проверки соблюдения требований пожарной безопасности в жилом помещении, вы можете не открывать им дверь. Но это не значит, что нарушение данных требований останется безнаказанным.
Сотрудники жилинспекции
Если вы сделали незаконную перепланировку, плохо следите за состоянием своей жилплощади или нарушаете права соседей, будьте готовы к визиту жилищной инспекции. Сотрудники жилинспекциии могут войти в квартиру только с вашего согласия.
Что будет, если вы не откроете им? И снова ваш отказ может быть обжалован в суде. А дальше — все по той же схеме, что и с управляющей компанией.
Органы опеки и попечительства
Представители данных органов могут прийти к вам домой, когда есть основания для проверки и принятия мер по защите ребенка. Например, из-за сообщения участкового педиатра, заметившего, что вы не в полной мере заботитесь о ребенке, или жалобы, поступившей от ваших соседей.
Пускать ли их в дом? Решать вам. Но если сотрудники появились в сопровождении полиции, и у полиции есть законные основания требовать от вас доступа в квартиру, открыть дверь вы обязаны.
Судебные приставы-исполнители
В отличие от представителей опеки, визит судебных приставов-исполнителей, как правило, не становится неожиданностью: если в первом случае поводом может быть неожиданная месть соседей, которых вы чем-то обидели (напишу-ка я на них жалобу), то во втором — появлению приставов на пороге предшествует решение суда.
Бывает так, что дела рассматриваются в приказном порядке, а судебный приказ по какой-то причине до ответчика не доходит. Тогда визит приставов будет нежданным. Но проверить, ведется ли в отношении вас исполнительное производство, вы всегда можете на сайте Федеральной службы судебных приставов.
Могут ли приставы без вашего согласия войти в дом? Да, в двух случаях.
- При наличии письменного разрешения старшего судебного пристава, которое вы вправе увидеть до того, как впустить приставов к себе
- При исполнении требования о выселении должника или вселении взыскателя, подкрепленного исполнительным документом (его пристав обязан предъявить).
Военкомат
Можно ли не открывать дверь представителю военного комиссариата? Можно. Военкомат имеет ограниченные полномочия (например, направить призывнику повестку). И в их числе нет пункта, разрешающего входить в дом без разрешения жильцов.
Но будьте бдительны, в некоторых случаях уклонение от военной службы может превратиться в преступление, и тогда к призывнику придут сотрудники полиции. Их впустить в дом вы уже будете обязаны, поскольку они прибудут для пресечения преступления (это одно из исключительных обстоятельств, о которых мы говорили выше).