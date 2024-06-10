Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке
- Что такое имущественный налоговый вычет
- Какую сумму можно получить
- Ограничения по зарплате
- Ограничения по уплаченным процентам
- Кто может получить вычет
- Когда можно оформить налоговый вычет по процентам
- Какие документы нужны
- Собрали документы, а дальше
- Кaк вepнyть НДФЛ c пpoцeнтoв пo ипoтeкe чepeз paбoтoдaтeля
- Как быстро придут деньги
- Как получить вычет супругам
- Можно ли получить вычет по рефинансированию
- Главное
По закону после приобретения недвижимости россияне вправе получить налоговый вычет до 260 000 рублей и дополнительно вернуть налог с процентов по ипотеке — до 390 000 рублей. Эти деньги доступны всем трудоустроенным гражданам, плательщикам НДФЛ. В 2024 году граждане могут получить налоговый вычет за 2023 год.
Рассказываем, как это сделать.
Что такое имущественный налоговый вычет
При покупке жилой недвижимости гражданину предоставляется возможность вернуть сумму налогового вычета. Его размер — 13% от стоимости жилья. Вычет возможен от суммы до 2 000 000 рублей. Соответственно, максимально государство возвращает 260 000 рублей. Если вы приобрели квартиру за 5 000 000 рублей, то вернете в любом случае не более 260 000 рублей.
Если речь об ипотеке, согласно ст. 220 Налогового Кодекса РФ, заемщику полагается вернуть выплаченные проценты. В данном случае возвращают также 13%, но от суммы до 3 000 000 рублей, то есть выплата достигает 390 000 рублей. В итоге заемщик получает два отдельных вычета — от стоимости недвижимости и суммы выплаченных процентов по ипотеке. Максимальная сумма возврата — 650 000 рублей.
Налоговый вычет — это возврат уплаченного гражданином налога НДФЛ. Право на его получение имеют те, кто официально трудоустроен, за кого работодатель платит налоги. Право на имущественные вычеты предоставляется один раз в жизни.
Есть случаи, когда вычет по выплаченным процентам по ипотеке не вернут, например:
- если речь о военной ипотеке, при которой заемщик не использует личные деньги;
- если вычет уже был ранее получен в полном объеме по другой сделке (его возможно оформить только с одного объекта недвижимости);
- ипотека оформлена на апартаменты или участок земли из категории «Садоводство»;
- если объект недвижимости приобретен у близкого родственника в соответствии со ст. 105.1 Налогового Кодекса РФ.
Гражданин вправе вернуть только один раз до 260 000 рублей от суммы, отданной за недвижимость, и единожды 390 000 рублей — за проценты, выплаченные по ипотеке.
Если при получении вычета по процентам по объекту получена не вся сумма в размере 390 000 рублей, налогоплательщик не вправе добирать денежные средства до этой суммы по другому ипотечному объекту.
Например, если проценты по ипотеке составили 1 800 000 рублей, вы получите с этой сделки 234 000 рублей (13% от 1 800 000), при этом дополучить 126 000 по следующему объекту не получится. Таким образом, право на получение процентного вычета будет исчерпано полностью.
Какую сумму можно получить
У выплат есть два условных ограничения:
- сколько налогов заплатил заемщик в текущем периоде;
- сколько процентов он заплатил банку в текущем периоде.
Заявление на получение вычета налогоплательщик вправе подавать каждый год, раз в 2 или 3 года — как будет удобно.
Налоговая декларация подается только за последние 3 года. То есть, если с момента заключения кредитного договора прошло 4 года и больше, вы сможете получить все проценты, выплаченные банку с начала действия ипотеки, но при подаче налоговых деклараций за последние 3 года.
Ограничения по зарплате
Налоговый вычет — это сумма возврата уплаченного вами НДФЛ, которую работодатель автоматически вычитает и переводит в налоговую.
Например, вы решили получить возврат процентов по ипотеке за прошлый год. В итоге вам вернут сумму, которая будет положена из расчета 13% от суммы выплаченных процентов банку за указанный период, но не более суммы уплаченных налогов в указанном году.
Ваш годовой доход до налогообложения составил 720 000 рублей (зарплата — в среднем по 60 000 в месяц). С этой суммы вы заплатили НДФЛ 13% в размере 93 600 рублей. Соответственно, в 2024 году вы сможете получить вычет до 93 600 рублей.
Узнать, какая сумма вам полагается за определенный год, можно из справки 2-НДФЛ, которая по вашему запросу предоставляется работодателем в любой момент.
Ограничения по уплаченным процентам
По закону возврату подлежит только сумма уже уплаченных банку процентов. То есть, если вы видите в графике платежей переплату в 3 000 000 рублей, это совсем не значит, что вы сразу можете претендовать на получение 390 000 рублей. Если сумма ипотеки небольшая, выплата вычета происходит постепенно.
Чаще всего заемщики возвращают 2-НДФЛ по такой схеме:
- После открытия ипотеки сначала оформляют вычет от стоимости самой недвижимости (до 260 000 рублей).
- После (в течение трех лет), оформляют возврат процентов по ипотеке. К этому времени их сумма успевает накопиться.
Допустим, при открытии ипотеки в кредит ушла сумма 5 000 000 рублей, договор с банком заключен на 20 лет, ставка — 6,5% годовых.
Общая сумма переплаты в этом случае — 3 900 000 рублей (больше, чем 3 000 000), соответственно, заемщик может вернуть за проценты максимальные 390 000 при условии, что у него не будет крупных досрочных платежей. Каждый досрочный платеж уменьшает общую сумму процентов, с которой можно получить вычет.
Вот так выглядит график платежей этой ипотеки за первый год:
Графа «Начисленные проценты» — это как раз те проценты, которые может вернуть заемщик в данном случае за 2021 год. Он может подавать заявку на их выплату в 2022, 2023 или 2024 году. Если подать заявку в 2024 году, вычет будет дан за проценты, уплаченные в 2021–2023 годах.
Кто может получить вычет
Это может быть официально трудоустроенный гражданин, работодатель которого выплачивает за него НДФЛ.
Если ипотеку оформляют супруги как созаемщики, они вдвоем вправе получить вычет. То есть каждый из них имеет право на свои 260 000 рублей и 390 000 рублей. Подробнее об этом рассказываем ниже.
Когда можно оформить налоговый вычет по процентам
Заявление на получение первой выплаты вы сможете подавать уже в следующем году после получения права собственности/подписания акта приема-передачи. Но, например, если вы открыли ипотеку в сентябре 2023 года, то в 2024 году придет вычет только за 3-4 месяца. Проще дождаться 2025 года и получить вычеты сразу за 2023 и 2024 годы.
Возможные варианты:
- подавать заявление на получение налоговых вычетов (сначала за покупку недвижимости, потом за проценты) каждый год после оформления сделки;
- подавать заявления каждые 2 или 3 года, например, если хотите подкопить сумму возврата побольше.
Если в течение первых трех лет право на получение вычета за уплаченные проценты не исчерпано, воспользуйтесь им в последующие годы, пока ипотечный кредит не будет закрыт. Поэтому заемщики и оформляют сначала выплату за покупку недвижимости, а уже потом — за проценты.
Какие документы нужны
Заемщику необходимо предоставить:
- декларацию 3-НДФЛ за каждый год. Для этого нужно заполнить налоговую декларацию на сайте налоговой;
- паспорт заявителя;
- справку 2-НДФЛ от работодателя за период, за который планируется получить вычет;
- кредитный договор;
- справку из банка об уплаченных за указанный период процентах.
Если работодателей за этот период было несколько, предоставляются справки 2-НДФЛ от каждого. Если заявления подают супруги, каждый подает отдельное заявление и собирает свой пакет документов.
Собрали документы, а дальше
Самое главное — собрать пакет всех необходимых документов, а после передать их в ФНС. Заявление на получение вычета можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика на сайте службы.
Ипотечные клиенты Сбербанка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощенном порядке. Нужно только оформить заявку на получение вычета в личном кабинете Домклик: зайдите в «Обслуживание ипотеки» — «Услуги», выберите «Налоговый вычет».
На сайте ФНС тоже можно подать заявление в упрощенной форме: в личном кабинете будет предзаполненное заявление на вычет на основе уже имеющихся у налоговой службы сведений. Останется только подписать его с помощью электронной подписи.
Кaк вepнyть НДФЛ c пpoцeнтoв пo ипoтeкe чepeз paбoтoдaтeля
Еще один вариант получения налогового вычета по уплаченным процентам — оформить заявление на получение вычета у работодателя, по которому он не будет удерживать НДФЛ, пока не исчерпается сумма положенного вам налогового вычета.
Оформление вычета через работодателя возможно в любой момент. Необязательно ждать окончания текущего года. Порядок действий:
- Собрать пакет документов, передать их ФНС и заполнить заявление для получения вычета через работодателя.
- Ждать 30 дней проверку ФНС. Если она пройдет успешно, налоговая направит работодателю соответствующее заявление.
- Написать в бухгалтерии работодателя заявление о предоставлении налогового вычета.
После этого вы начнете получать зарплату полностью, без вычета НДФЛ. Так будет, пока положенная сумма вычета не будет исчерпана. Далее можно снова подавать документы на получение следующего «транша».
Как быстро придут деньги
Если вычет на проценты оформлен по стандартной схеме, камеральная проверка документов займет 3 месяца. После одобрения ФНС переводит деньги на указанный расчетный счет в течение 1 месяца.
Как получить вычет супругам
Если ипотеку оформляют супруги, каждый из них вправе получить свой налоговый вычет как за приобретение недвижимости, так и за ипотечные проценты в рамках установленных законом сумм — 260 000 рублей и 390 000 рублей.
Есть два варианта действий:
- вычеты оформляет только один супруг, у второго остается это право для будущих сделок;
- его оформляют оба супруга — в этом случае суммарно вычет выплачивается быстрее, семья получает более весомую сумму.
Вместе оформлять вычет вправе только официально трудоустроенные супруги. Суммарно от сделки они смогут получить 1 300 000 рублей — по 650 000 каждый.
Каждый из супругов собирает пакет документов отдельно на себя. Далее они вместе подают налоговые декларации в ФНС с полным комплектом документов, включая заявление о распределении имущественного вычета.
Можно ли получить вычет по рефинансированию
Рефинансирование ипотечного кредита не препятствует выплате налоговых вычетов, положенных заемщику. Это указано в ст. 220 Налогового Кодекса РФ ч 1 п 4.
Если вы провели рефинансирование ипотеки, то сможете указать для возврата проценты, уплаченные первому и второму банку, в одном заявлении. Но второй договор должен включать отметку о том, что проведено именно рефинансирование задолженности.
Главное
- Максимально возможная сумма вычета на проценты по ипотеке — 390 000 рублей, то есть 13% от 3 000 000 рублей. Если вы не израсходовали эту сумму при первой сделке, «добрать» недостающее при следующей ипотеке не получится.
- Получить налоговый вычет возможно только за 3 последних года, поэтому не стоит тянуть.
- Максимально можно получить 650 000 рублей: за покупку недвижимости — до 260 000 рублей; за проценты — до 390 000 рублей.
- Право на получение до 260 000 рублей у гражданина есть один раз — до того момента, пока данная сумма не будет получена в полном объеме, в том числе суммарно от разных сделок, совершенных после 01.01.2014 года. Право на получение до 390 000 рублей возможно только по одному объекту недвижимости.
- Если ипотеку оформили супруги, каждый из них может оформить вычет — максимум до 1 300 000 рублей.
- Выплату оформляют только трудоустроенные граждане, которые оплатили НДФЛ. Вычет по процентам по ипотеке заемщик получает постепенно — по мере выплаты их банку. Вся сумма сразу не выдается.
Здравствуйте. В сентябре 2024 года купили квартиру в ипотеку (социальная ипотека для врачей) в Сбербанке. Подскажите когда можно подать заявление на налоговый вычет по процентам? В следующем году? Вычет через работодателя тоже с нового года? И еще вопрос- если я напишу заявление на вычет через работодателя и потом уйду в декрет ... Возможны ли выплаты на вычету с перерывами на декрет, т.е до декрета и после него ( время отсутствия заработка и отчислений работодателем) ?
Ирина П.здравствуйте! Подавать заявление на получение первой выплаты вы можете в следующем году после получения права собственности/ подписания акта приёма-передачи.
Уточим, в расчёт возьмется только тот период, где с дохода было уплачено 13% НДФЛ. Декретные выплаты налогом не облагаются.
Как получить упрощённый налоговый вычет с помощью Домклик, рассказали в статье.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ипотека,муж не созаемщик,может ли он подать на вычет ?
Елена К.здравствуйте! При покупке жилья в совместную собственность каждый из супругов имеет право на вычет и на имущественный вычет на погашение процентов по кредиту независимо от того, на имя кого из супругов оформлено право собственности и платежные документы, если иное не предусмотрено брачным договором.
Здравствуйте! Я являюсь плательщиком ипотеки. На работаю. Муж работает, платит НДФЛ. Квартира оформлена в совместную собственность.
Может ли муж подать на вычет по процентам по ипотеке?
Ирина Т.здравствуйте! Да, такая возможность есть.
Здравствуйте! Я получила имущественный налоговый вычет с покупки квартиры до 2014 года в размере 150 тыс.руб.
Могу ли я сейчас подать на оставшиеся 110 тыс.руб. на имущественный налоговый вычет на другую квартиру?
Ирина Т.здравствуйте! Вы сможете получить имущественный вычет, если вы оформили налоговый вычет в 2014 году или позже, но еще не исчерпали всю сумму. Уточнить этот вопрос мы рекомендуем в ФНС.
Здравствуйте.
Ипотека офорлялась на меня, муж созаемщик. С 2020 не работаю, но ипотеку уже закрыли досрочно. Могу подать сведения за 2019-2020 года, и с них вернуть налог за ипотеку?
Евгения Р.здравствуйте! В расчет возьмется только тот период, где с дохода было уплачено 13% НДФЛ. Ваш вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.