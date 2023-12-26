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В Сбере меняются условия выдачи ипотеки по госпрограммам: главное для партнеров

Дата публикации: 26 дек 2023
В Сбере меняются условия выдачи ипотеки по госпрограммам: главное для партнеров
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В связи со вступлением в силу постановления Правительства России в Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жильё. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определённых застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования.

Почему условия выдачи льготной ипотеки изменились

Согласно изменениям в законодательстве, с 23 декабря 2023 года вступает в силу ряд изменений в условиях ипотечного кредитования с господдержкой.

Чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для клиентов, в Сбере было принято решение продолжать выдачу льготной ипотеки с применением субсидирования от застройщиков — партнеров банка.

Совместные программы с застройщиками позволят сохранить льготные ставки по ипотеке для наших клиентов, несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов*.

Если кредитный договор по льготной ипотеке подписан до 10 января 2024 (включительно)

По таким заявкам кредит будет выдаваться без применения субсидирования от застройщика, то есть без ограничений в выборе объекта.

Если кредитный договор подписан 11 января 2024 или позже**

По таким заявкам выдача кредита будет проводиться только с применением субсидирования от застройщика.

К каким государственным программам применяются новые условия

  • Господдержка
  • Семейная ипотека
  • Дальневосточная ипотека
  • Арктическая ипотека
  • Ипотека для IT

Новые требования распространяются на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жильё). При оформлении ипотеки на ИЖС дополнительных условий по субсидированию нет. 

Как узнать, какие объекты подключены к субсидированию

Все жилые комплексы, подключенные к программе субсидирования от застройщика, можно найти на витрине новостроек Домклик. Для этого в фильтре поиска нужно выбрать признак «Участник программы субсидирования».

Что делать, если квартира, которую выбрал клиент, не подходит под условия

В этом случае можно приобрести квартиру по базовой ипотечной программе или выбрать другой объект из списка ЖК, которые включены в программу субсидирования.

Как работает программа субсидирования

В рамках программы застройщик предоставляет банку субсидии — денежное возмещение недополученных доходов для предоставления специальных условий оформления по жилищным кредитам, заложенных в правилах программы.

Участие в программе фиксируется «Условиями сотрудничества ПАО Сбербанк и контрагента о порядке предоставления субсидий», к которым партнер присоединяется через личный кабинет Домклик PRO. 

Участником программы субсидирования может быть только юридическое лицо, являющееся стороной по сделке — застройщик, инвестор, продавец. Заключить договор могут как они непосредственно, так и юрлицо, действующее в их интересах.

Порядок и детальные шаги по процессу партнер может уточнить у своего куратора от банка.

При реализации программы партнер сам определяет, какие кредиты и по каким клиентам он готов субсидировать. Информация о применении в сделке программы субсидирования передается партнером через личный кабинет Домклик PRO.

Как подать заявку на льготную ипотеку с субсидированием

  1. Если клиент оформляет ипотеку через офис застройщика, подключенного к программе, выбрать субсидию можно уже на этапе подачи заявки. Тогда она будет одобрена сразу с условием субсидирования.
  2. Если клиент ранее подал заявку и получил одобрение по ней самостоятельно или через партнера, не участвующего в программе (в том числе через агентство недвижимости), выбрать субсидию можно на этапе одобрения объекта недвижимости.

Важно! Для принятия решений по программам господдержки заявить о субсидии необходимо не позднее отправки документов на объект недвижимости для рассмотрения в банке. Порядок и способ подтверждения субсидии в сделке также можно уточнить у куратора партнера от банка.

*Банк оставляет за собой право принять отрицательное решение по заявке на любом этапе сделки до выдачи кредита

**Обращаем внимание, что в данном случае опция «Своя ставка» становится недоступна

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Илья Шайдуров
Автор статьи
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