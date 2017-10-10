Что такое электронная регистрация права собственности
- Как работает сервис?
- Какие документы получает покупатель после регистрации?
- А как получить бумажное свидетельство о собственности?
- Можно ли подделать электронные документы?
- Что такое электронная подпись, и как она выглядит?
- Как прописаться в квартире после электронной регистрации?
- Как перевести лицевой счет на себя для оплаты ЖКХ?
- Как получить налоговый имущественный вычет при электронной регистрации?
- Как использовать материнский капитал, если регистрировал собственность в электронном виде?
- Важно знать
❗️Читайте новую версию статьи: Электронная регистрация права собственности: как это работает
После покупки квартиры каждый покупатель должен обязательно пройти процедуру государственной регистрации права собственности.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности выдается на момент заключения сделки с недвижимостью. Основанием для получения документа служат правоустанавливающие бумаги: договор купли-продажи, дарение, наследование, документ о приватизации недвижимого имущества.
И если раньшепокупателю приходилось выстоять очередь в Росреестре или МФЦ, подать документы на регистрацию, а потом снова приехать за документами, то теперь всё гораздо проще.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ
С помощью электронной регистрации уже зарегистрировано более 100 000 сделок по всей России. Несмотря на очевидное удобство сервиса, его стремительное развитие неизбежно влечет появление споров, мифов и вопросов.
Как работает сервис?
Отправка документов на регистрацию проходит в отделении СберБанка или в офисе застройщика за 15 минут прямо на сделке. Документы будут зарегистрированы в течение 3-7 рабочих дней и придут на электронную почту всем участникам сделки.
Сервис доступен для покупки квартир в новостройках и на вторичном рынке, в том числе, в ипотеку. Подробнее о сервисе
Какие документы получает покупатель после регистрации?
После электронной регистрации покупатель недвижимости на вторичном рынке получает документы на электронную почту:
- Договор купли-продажи с электронной подписью Росреестра о регистрации перехода права собственности.
- Выписку из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую переход права собственности с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) регистратора.
Покупатель квартиры в новостройке получает договор долевого участия с электронной подписью Росреестра о регистрации права требования.
А как получить бумажное свидетельство о собственности?
С 15 июля 2016 года выписка из ЕГРН является единственным документом, который подтверждает право собственности и содержит всю информацию по переходу прав и обременениям на объект недвижимости.
Бумажные свидетельства Росреестр больше не выдаёт
В выписке из ЕГРН содержится больше информации, чем в свидетельстве. Все новые сведения о недвижимости сразу вносятся в базу реестра, поэтому в выписке будет самая свежая и актуальная информация, а свидетельство могло быть выдано десятки лет назад и устареть.
Например
Анатолий решил приобрести квартиру в 2017 году. Он приехал по указанному адресу и попросил владельца квартиры предоставить документы. Продавец показал свидетельство о праве собственности, выданное 2001 году. Выписку из ЕГРН он отказался предоставлять, поэтому Анатолий сам обратился в Росреестр.
Спустя 3 дня он получил выписку и узнал, что квартира находится под арестом. Оказалось, что бывшая супруга продавца подала на развод и требует раздела имущества.
Владельцы недвижимости могут доказать свое право выпиской из ЕГРН, что уменьшит риск мошенничества в операциях с недвижимостью
Заказать выписку можно в МФЦ или на сайте Росреестра, через 3 дня она будет готова и придёт на электронную почту.
Можно ли подделать электронные документы?
Подделка исключена. Все документы будут храниться в электронном виде, также в системе безопасности будут фиксировать даты выдачи выписок. Гражданина, предоставляющего бумажный документ, можно будет проверить по базе Росреестра.
Все электронные документы подписываются УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) регистратора. Таким образом, если какой-либо документ будет отредактирован, то потеряет связь с УКЭП регистратора, и документ будет недействителен.
Что такое электронная подпись, и как она выглядит?
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), согласно определению с портала Госуслуги — электронная подпись, которая создается с привлечением криптографических средств, подтвержденных компетентными органами, а именно ФСБ РФ. Гарантом её подлинности выступает специальный сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим центром. Электронный документ, подписанный УКЭП, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно. Таким образом, УКЭП — это электронный аналог вашей подписи.
В письме клиенту УКЭП выглядит как файл с расширением *.sig, например «Выписка_ЕГРН.pdf.sig».
Если открыть электронную подпись, она будет выглядеть вот так:
Ничего не понятно, потому что это шифр для машин.
Выписку, которую вы получаете после электронной регистрации, не обязательно предоставлять в госорганы для получения каких-либо услуг согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Госорганы обязаны самостоятельно запросить её в Росреестре, если она необходима.
Как прописаться в квартире после электронной регистрации?
Чтобы прописаться в квартире, нужно обратиться в паспортный стол, МФЦ, подразделение ГУВМ МВД (заменяющее ФМС), управляющую компанию (в некоторых существуют паспортные столы) или воспользоваться порталом Госуслуги.
Подробная статья о том, как прописаться в квартире
В случае электронной регистрации вы предоставляете в качестве документа-основания для вселения в жилое помещения выписку из ЕГРН, полученную по электронной почте вместе с зарегистрированными документами после регистрации сделки в Росреестре.
Согласно 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”, это единственный документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость, - с 2015 года бумажные свидетельства Росреестр не выдает.
При подаче заявления о регистрации по месту жительства необязательно предъявлять и выписку из ЕГРН: достаточно указать дату и номер государственной регистрации права из выписки.
Как перевести лицевой счет на себя для оплаты ЖКХ?
Передавая квартиру в собственность от одного лица к другому, нужно переоформить её лицевой счёт на имя нового владельца.
Для этого вам нужно обратиться в управляющую организацию и в единый информационно-расчетный центр для перезаключения договоров на нового владельца с энергетиками, водоснабжающей и газоснабжающей организациями на поставку ресурсов.
Потребуются документы:
- паспорт
- справка о количестве прописанных лиц в квартире.
Как получить налоговый имущественный вычет при электронной регистрации?
Налоговый вычет составляет 13% от стоимости недвижимости и всех выплаченных процентов. Максимально возможная сумма для расчета имущественного вычета – 2 млн руб., а для процентов по ипотеке – 3 млн руб. Таким образом, до 260 000 рублей можно вернуть из своих налогов при покупке квартиры, а также до 390 000 рублей за выплаченные проценты по ипотеке. Подать заявление на налоговый вычет и узнать список необходимых документов можно на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете или через сервис СберБанка.
Согласно 218-ФЗ выписка из ЕГРН является официальным подтверждением проведенной государственной регистрации прав на недвижимое имущество, поэтому может быть предоставлена для подтверждения права на получение имущественного налогового вычета.
Как использовать материнский капитал, если регистрировал собственность в электронном виде?
Чтобы воспользоваться материнским капиталом, подайте в Пенсионный Фонд заявление о перечислении материнского капитала в счет уплаты ипотечного кредита и пакет документов:
- кредитный договор и копию
- паспорт получателя сертификата и, при наличии, паспорт супруга
- свидетельство о браке (если есть)
- справку из банка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом
- в отдельных случаях: СНИЛС, сертификат на материнский капитал, нотариальное обязательство на приобретение жилого помещения для детей.
Как видите, никаких документов, связанных с электронной регистрацией права собственности, не нужно. Выписку из ЕГРН, при необходимости, Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в Росреестре.