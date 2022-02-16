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Как получить значок «Скидка 0,3%» на свои объявления

Дата публикации: 16 фев 2022
Как получить значок «Скидка 0,3%» на свои объявления
Содержание

Что такое «Скидка на ипотеку 0,3%»

«Скидка на ипотеку 0,3%» — это специальная скидка на ставку по ипотеке для клиентов СберБанка, которые выбрали для покупки объект на Домклик.

Вы сможете получить значок «Скидка на ипотеку 0,3%» для своего объявления, если продаёте жилую или нежилую недвижимость на вторичном рынке:

  • квартиру
  • долю в квартире
  • дом
  • часть дома
  • таунхаус
  • комнату
  • апартаменты
  • земельный участок без построек

Как получить значок скидки*

1️⃣ Разместите своё объявление на Домклик. Сделать это можно на сайте или в приложении Домклик. 

2️⃣ Укажите точный адрес недвижимости:

  • для квартиры: населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер ИЛИ номер квартиры. Рекомендуем указывать именно кадастровый номер;
  • для дома, части дома, таунхауса: населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер дома и кадастровый номер участка;
  • для земельного участка: кадастровый номер участка.

Узнать кадастровый номер объекта можно на сайте Росреестра.

3️⃣ Опубликуйте объявление. Вы можете сделать это бесплатно или воспользоваться платным продвижением, чтобы получить больше просмотров и звонков. 

4️⃣ Узнайте, когда появится значок скидки. Вы сможете увидеть это в личном кабинете Домклик.

5️⃣ Дождитесь завершения срока ожидания скидки. Срок ожидания скидки для физических лиц и частных риелторов — 14 дней. А для партнеров — 7 или 14 дней.

Как только это произойдет, в объявлении появится оранжевый значок «Скидка на ипотеку 0,3%».

Важно!

При наличии активной подписки партнёру доступна ускоренная проверка объявления для получения значка скидки 0,3% на ипотеку Сбера — от 1 до 5 дней.

Сроки ожидания в зависимости от уровня подписки:

- «Максимум» — 1 день

- «Оптимум» — 3 дня

- «Стандарт» — 5 дней

Готово! Покупатель получит скидку на ставку при выборе вашей недвижимости на Домклик. 

Важно: при редактировании объявления продавцом, присвоенная скидка обнуляется и срок ожидания скидки отсчитывается заново.

* Для регионов Тверской, Владимирской, Самарской, Волгоградской областей применяются иные условия присвоения скидки, а именно:

  • По объявлениям, размещенным от физических лиц и частных маклеров, значок «Скидка 0,3» не предоставляется.
  • По объявлениям вторичного рынка недвижимости, размещенным от компаний, значок «Скидка 0,3%» будет предоставлен при условии полного и качественного размещения контента компании. Уточнить условия и сроки присвоения значка «Скидка 0,3%» компании могут у кураторов Домклик на своих территориях.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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