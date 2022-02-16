Как получить значок «Скидка 0,3%» на свои объявления
Что такое «Скидка на ипотеку 0,3%»
«Скидка на ипотеку 0,3%» — это специальная скидка на ставку по ипотеке для клиентов СберБанка, которые выбрали для покупки объект на Домклик.
Вы сможете получить значок «Скидка на ипотеку 0,3%» для своего объявления, если продаёте жилую или нежилую недвижимость на вторичном рынке:
- квартиру
- долю в квартире
- дом
- часть дома
- таунхаус
- комнату
- апартаменты
- земельный участок без построек
Как получить значок скидки*
1️⃣ Разместите своё объявление на Домклик. Сделать это можно на сайте или в приложении Домклик.
2️⃣ Укажите точный адрес недвижимости:
- для квартиры: населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер ИЛИ номер квартиры. Рекомендуем указывать именно кадастровый номер;
- для дома, части дома, таунхауса: населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер дома и кадастровый номер участка;
- для земельного участка: кадастровый номер участка.
Узнать кадастровый номер объекта можно на сайте Росреестра.
3️⃣ Опубликуйте объявление. Вы можете сделать это бесплатно или воспользоваться платным продвижением, чтобы получить больше просмотров и звонков.
4️⃣ Узнайте, когда появится значок скидки. Вы сможете увидеть это в личном кабинете Домклик.
5️⃣ Дождитесь завершения срока ожидания скидки. Срок ожидания скидки для физических лиц и частных риелторов — 14 дней. А для партнеров — 7 или 14 дней.
Как только это произойдет, в объявлении появится оранжевый значок «Скидка на ипотеку 0,3%».
При наличии активной подписки партнёру доступна ускоренная проверка объявления для получения значка скидки 0,3% на ипотеку Сбера — от 1 до 5 дней.
Сроки ожидания в зависимости от уровня подписки:
- «Максимум» — 1 день
- «Оптимум» — 3 дня
- «Стандарт» — 5 дней
Готово! Покупатель получит скидку на ставку при выборе вашей недвижимости на Домклик.
Важно: при редактировании объявления продавцом, присвоенная скидка обнуляется и срок ожидания скидки отсчитывается заново.
* Для регионов Тверской, Владимирской, Самарской, Волгоградской областей применяются иные условия присвоения скидки, а именно:
- По объявлениям, размещенным от физических лиц и частных маклеров, значок «Скидка 0,3» не предоставляется.
- По объявлениям вторичного рынка недвижимости, размещенным от компаний, значок «Скидка 0,3%» будет предоставлен при условии полного и качественного размещения контента компании. Уточнить условия и сроки присвоения значка «Скидка 0,3%» компании могут у кураторов Домклик на своих территориях.