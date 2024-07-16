Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
Итак, дом построен, вы подписали акт приема-передачи и получили ключи. А значит, основные тревоги позади. Но есть ряд формальностей, про которые нельзя забывать, если вы купили квартиру в ипотеку.
Рассказываем, что нужно сделать после получения ключей.
Вам необходимо оформить право собственности и предоставить в банк отчет об оценке и полис страхования недвижимости. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи. В противном случае в соответствии с ипотечным договором банк вправе начислить неустойку.
Если ипотека оформлена в Сбербанке, то предоставить документы по объекту можно в личном кабинете Домклик в разделе «Обслуживание ипотеки». Для этого у нас есть специальная услуга — «Сервис после сдачи новостройки», где можно пошагово выполнить все требования банка.
Какой срок предоставления документов
Если кредитный договор подписан до 29.11.2022 года, крайний срок предоставления документов — 3 года с даты получения ипотеки, если собственность не оформлена раньше.
Если кредитный договор подписан с 29.11.2022 года, крайний срок предоставления документов — срок передачи ключей согласно договору долевого участия или договору уступки прав требования + 6 месяцев на оформление собственности.
Если застройщик задерживает сдачу недвижимости, и вы понимаете, что не успеете предоставить документы в срок, необходимо сообщить об этом в банк. Сделать это нужно до истечения срока, установленного кредитным договором.
Достаточно написать заявление о продлении сроков и приложить документы, подтверждающие нарушение сроков застройщиком. Менеджер банка поможет разобраться, какие документы потребуются. В данном случае при отсутствии документов банк также может начислить неустойку.
Оформите отчет об оценке
Отчет об оценке необходим банку для того, чтобы определить рыночную стоимость квартиры. Заказать его лучше сразу после подписания акта приема-передачи, так как на его подготовку требуется время.
Вы можете заказать отчет об оценке в личном кабинете Домклик в рамках услуги «Сервис после сдачи новостройки». Согласуйте условия и оплатите услугу, а отчет об оценке компания загрузит на Домклик самостоятельно.
Оформите квартиру в собственность
Оформить право собственности на квартиру вы сможете после того, как дом будет поставлен на кадастровый учет. Постановка дома на кадастровый учет может занять до полугода, но точные сроки лучше уточнить у вашего застройщика при подписании акта приема-передачи.
Для регистрации права собственности необходимо обратиться в МФЦ.
Потребуются следующие документы:
- Договор-основание — например, договор долевого участия или договор уступки права требования.
- Оригинал акта приема-передачи объекта — их должно быть столько, сколько дольщиков указано в договоре + 1. Так, если в договоре долевого участия указано двое дольщиков, актов должно быть при себе три. Как правило, застройщик выдает их заранее в нужном количестве. Если у вас их меньше, чем нужно, можно получить дополнительный оригинал у застройщика, а можно заверить копию имеющегося у нотариуса.
- Кредитный договор и его копия.
- Паспорта всех дольщиков.
- Свидетельство о браке, если супруги оформляют недвижимость в совместную собственность.
- Квитанция об оплате госпошлины — она составляет 2 тыс. рублей.
- Допсоглашение об отмене закладной, если оформляли.
Сотрудник МФЦ примет у вас документы, а вам оставит расписку, в которой будет указан номер вашего заявления.
Сколько времени займет оформление права собственности
Согласно статье 16 Федерального закона №218-ФЗ максимальный срок регистрации при подаче документов через МФЦ — 9 рабочих дней, при подаче напрямую в отделение Росреестра — 7. На практике же бывают задержки в несколько дней. Чтобы уточнить текущий статус регистрации документов, вы можете позвонить в МФЦ. Номер телефона обычно указывается в расписке.
Для получения готовых документов необходимо будет иметь при себе паспорта и расписки, выданные вам сотрудником МФЦ.
Какие документы вы получите
Вы получите выписку из ЕГРН, а также акт приема-передачи с отметкой о регистрации. При этом для получения документов дольщикам не обязательно идти вместе. Каждый может получить свой комплект документов в удобное ему время.
Выписка из ЕГРН является основным правоподтверждающим документом на жильё, свидетельства о праве собственности отменили еще в 2016 году — они больше не выдаются.
После оформления собственности сообщите об этом банку, воспользовавшись услугой «Сервис после сдачи новостройки».
Оформите полис страхования недвижимости
По условиям кредитного договора банк берет вашу квартиру в залог, а предмет залога — согласно статье 31 Федерального закона №102-ФЗ — вы обязаны застраховать.
Оформить полис страхования недвижимости также можно на Домклик, в услуге «Сервис после сдачи новостройки». А можно самостоятельно, в любой страховой компании, аккредитованной банком.
Страховой полис, приобретенный на Домклик, автоматически отправляется в банк. Дополнительно делать ничего не нужно.
Если полис куплен в сторонней компании, его необходимо будет передать в банк. Просто загрузите сам полис страхования недвижимости и квитанцию о его оплате в услуге «Сервис после сдачи новостройки». Это важно — если банк не получит ваш полис страхования недвижимости, вам могут начислить неустойку в размере ½ процентной ставки за каждый день без страхового полиса. Загруженные документы банк обработает в течение 3 рабочих дней.
Верните часть потраченных на квартиру денег
Для этого подайте документы на налоговый вычет и получите до 650 тысяч рублей. Подробная инструкция в статье «Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости».
Это не всё
Если это жилье — единственное, вам необходимо будет зарегистрироваться по месту жительства. Чтобы прописаться в квартире, нужно обратиться в паспортный стол, МФЦ, подразделение ГУВМ МВД, управляющую компанию (в некоторых есть паспортные столы) или воспользоваться порталом Госуслуг. Подробнее об этом — в статье «Как прописаться в квартире». Если у вас есть другая недвижимость в собственности и вы уже где-то зарегистрированы, этот пункт можно пропустить.
Если остались вопросы
После получения ипотеки любой вопрос, связанный с вашим кредитом, вы можете решить на Домклик, в личном кабинете по обслуживанию полученной ипотеки. О нем у нас есть отдельная статья: «Любой вопрос с банком после оформления ипотеки можно решить онлайн».
Мы собрали все самые востребованные клиентами услуги в одном месте: консультации профильных специалистов банка, заказ справок и платежного поручения, продление страхового полиса, ипотечные каникулы, налоговый вычет, снятие обременения, получение субсидии 450 тысяч рублей для многодетных и многое другое. А кроме того, там можно получить круглосуточную онлайн-поддержку банка — доступен чат с менеджером и заказ звонка.
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Здравствуйте! Есть список аккредитованных организаций, которые делают оценку недвижимости? Подскажите, пожалуйста.
Елена Т.здравствуйте! Чтобы увидеть список оценочных компаний в вашем регионе, необходимо войти в личный кабинет Домклик и перейти на страницу «Поиск оценочных компаний». Затем введите название населенного пункта, и вы узнаете, какие оценочные компании работают по вашему адресу.
Об оценке недвижимости рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/otchet-ob-oczenke-otvety-na-populyarnye-voprosy?ysclid=m1km0jjhbo242914284.
Домкликсложновато найти этот Поиск в личном кабинете, только по вашей прямой ссылке и удалось. Предлагаю Вам добавить эту ссылку хотя бы в статью выше в соответствующий раздел "Оформите отчет об оценке", аналогично разделу про Страхование "Оформить полис страхования недвижимости также можно на Домклик, в услуге «Сервис после сдачи новостройки». А можно самостоятельно, в любой страховой компании, аккредитованной банком."
Сэкономите много времени и нервов клиентам, поддержите положительную репутацию, что важно для единственного источника информации об обслуживании всех ипотечных кредитов Сбербанка. ;)
Никита С.здравствуйте. Спасибо за замечание.
Куплена квартира в ипотеку с материнским капиталом , документы готовы на собственность, переданы в банк , какие дальше действия ? Нужно выделить доли детям ? Прописаться в квартире ?
Цыден Д.здравствуйте! Как выделить доли детям в ипотечной квартире, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-vydelit-doli-detyam-v-ipotechnoj-kvartire.
Здравствуйте! А если выплатили ипотеку досрочно, до получения ключей от квартиры, какие действия?
Вера К.здравствуйте! Что делать после погашения ипотеки, рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/kak-snyat-obremenenie-s-nedvizhimosti?ysclid=m163419fv5404809425.
Подскажите, если я планирую закрыть ипотеку до истечения 6 месяцев с момента подписи акта приема-передачи объекта недвижиомсти, можно ли не подавать в банк отчет об оценке и не страховать объект?
Виталий С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.