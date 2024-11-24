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Самые полезные комнатные растения

Дом и уют
Дата публикации: 24 нояб 2024
367K
Самые полезные комнатные растения
Содержание

Растения перерабатывают углекислый газ в кислород, радуют глаз и освежают интерьер. А у некоторых из них есть «суперсилы» — очищать воздух от вредных веществ, лечить и избавлять от депрессии. Рассказываем о «зеленых героях», которые приживутся в каждой квартире.

Хлорофитум

Суперсила: очищает воздух, повышает уровень влажности.

Хлорофитум убивает бактерии и вирусы. Очищает воздух от вредных примесей: ацетона, формальдегида, свинца, паров ртути. Если расставить хлорофитумы по квартире, дышать станет ощутимо легче.

У хлорофитума есть еще одно интересное свойство — он накапливает влагу в листьях, а затем выделяет её в воздух. Это полезно зимой, когда из-за отопления снижается влажность воздуха в квартире.

Уход: хлорофитум неприхотлив и выживет практически в любых условиях. Но чтобы он хорошо выглядел, нужна температура от +18 до +22°C, обильный полив и яркий, но не прямой солнечный свет.

Алоэ вера

Суперсила: помогает заживлять раны и ожоги.

Алоэ вера сажают, чтобы под рукой всегда было средство для заживления ран и ожогов. Для лечения используют сок, который наносят на поврежденный участок кожи. Считается, что при приеме внутрь он еще и помогает от колитов, гастрита, головных болей и неврозов. 

Прежде чем пить сок алоэ вера и наносить его на кожу, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Есть противопоказания и риск возникновения аллергии.

Уход: поливать раз в 4-5 дней. Алоэ вера любит солнце, поэтому его не ставят в затененных углах. Свет должен быть яркий, но не прямой, иначе листья выгорят: станут более узкими, местами поменяют цвет. Зимой оптимальная температура — от +12 до +16°C.

Сансевиерия

Суперсила: очищает воздух от вредных примесей.

Сансевиерия известна под названием «тёщин язык». Растение неприхотливое, а пользу приносит огромную: поглощает из воздуха формальдегид и другие вредные вещества, которые выделяют оконные рамы, мебель, отделочные материалы. Взамен выдает кислород.

Уход: желательно поставить сансевиерию в светлом месте, но и в тени она будет чувствовать себя нормально. Поливают от раза в неделю до раза в месяц, в зависимости от сезона. Сансевиерия погибнет, если температура воздуха упадет ниже +10°C. Хорошо себя чувствует при комнатной температуре.

Хамедорея

Суперсила: очищает воздух от вредных примесей.

Хамедорею также называют бамбуковой пальмой. Она эффектно смотрится в интерьере, а еще увлажняет воздух и очищает его от формальдегида и бензола. 

Уход: любит умеренное освещение, прохладу, хорошо растет при температуре от +12 до +20°C. А вот резкие перепады температуры не для нее, поэтому хамедорею берегут от сквозняков. А еще опрыскивают каждый день и следят, чтобы почва была слегка влажной.

Комнатная мята

Суперсила: отгоняет насекомых, успокаивает, тонизирует.

Комнатную мяту сажают ради приятного запаха и ароматного чая. В народной медицине мятой лечат простуду и грипп, нарушения пищеварения, отёки, нервозы. Свежие листья прикладывают к ранам. Чай на основе мяты успокаивает и одновременно тонизирует.

Уход: мята любит яркий, но не прямой свет. Комфортная температура колеблется от +12 до +22°C в зависимости от сезона. Поливают мяту раз в 3-4 дня, а в жару еще и опрыскивают водой.

Фикус

Суперсила: очищает воздух от вредных примесей.

Фикус забирает из воздуха фенол и бензол, которые попадают в квартиру с улицы или выделяются из мебели и отделочных материалов.

Фикусу приписывают лечебные свойства. В народной медицине его используют против воспалительных заболеваний. Но здесь стоит проявить осторожность: бывает, что фикус вызывает аллергию. По этой же причине его ставят так, чтобы питомцы не могли попробовать его на вкус.

Уход: фикус предпочитает рассеянный, яркий свет. Хорошо себя чувствует при температуре от +16 до +28°C в зависимости от сезона. Любит влажный воздух, поэтому зимой его опрыскивают водой. Поливают 2-3 раза в неделю.

Бегония

Суперсила: очищает воздух, убивает бактерии и вирусы.

Бегония — красивое и неприхотливое цветущее растение. Её ставят на подоконниках в комнатах и на балконе: она выделяет фитонциды, которые убивают болезнетворные микроорганизмы. Еще она способна поглощать вредные вещества из воздуха. Если в доме курят, бегония пригодится.

Бегонии приписывают лечебные свойства: ее используют, чтобы нормализовать сон, понизить давление, вылечить заболевания дыхательной системы. Только осторожно: как любое растительное средство, она навредит, если нарушить дозировку, способ приготовления или проигнорировать противопоказания. 

Бегонию держат подальше от животных и маленьких детей: листья и сок растения ядовиты.

Уход: бегония предпочитает, яркий рассеянный свет. Хорошо растет при температуре от +16 до +24°C. Ее поливают, когда почва в горшке подсыхает и следят, чтобы она не была слишком мокрой или сухой. Если воздух сухой, опрыскивают водой.

Цитрусовые

Суперсила: убивают бактерии и вирусы, тонизируют, успокаивают, улучшают концентрацию внимания.

Миниатюрные деревца с апельсинами, мандаринами и лимонами украшают интерьер. Это не единственное полезное свойство: благодаря содержащимся в листьях фитонцидам они убивают болезнетворные микроорганизмы. А эфирные масла этих растений успокаивают, нормализуют сон, улучшают работоспособность и заряжают оптимизмом.

У цитрусовых есть недостаток: плодоносящее деревце стоит от 2000 рублей. Чтобы сэкономить, их выращивают из косточек.

Уход: цитрусовые предпочитают рассеянный, яркий свет. Живут при температуре от +16 до +26°C в зависимости от сезона. Не любят резкие перепады температур или освещения: чуть что, сбрасывают листья. Любят влажный воздух, поэтому их опрыскивают и следят, чтобы почва не пересыхала.

Эвкалипт лимонный

Суперсила: отпугивает мух и комаров, убивает бактерии и вирусы, лечит простуду и воспаления.

Эвкалипт знаменит благодаря своему эфирному маслу. Его используют, чтобы лечить простуду, грипп, стоматит и фурункулез. А для профилактики респираторных заболеваний растирают листок в ладонях и вдыхают ароматный воздух. 

Эвкалипт выделяет фитонциды, которые убивают болезнетворных микроорганизмов, а его запах отпугивает мух и комаров. 

Одно но: ставят его так, чтобы ни дети, ни питомцы не дотянулись. Если пожевать листья, можно отравиться.

Уход: эвкалипт предпочитает яркие, прямые солнечные лучи и температуру от +16 до +26°C. Любит влажный воздух, но опрыскивание переносит плохо. Чтобы обеспечить подходящий уровень влажности, горшок с растением ставят на поддон с влажным керамзитом или торфом. Следят, чтобы почва не пересыхала, но и не заливают растение.

Герань

Суперсила: убивает бактерии и вирусы, отгоняет насекомых, успокаивает, обезболивает.

Герань выделяет в воздух фитонциды, которые убивают болезнетворные бактерии и вирусы. Еще она отгоняет мух и комаров.

В народной медицине ее применяют как успокоительное и обезболивающее средство. Говорят, что она помогает от воспалений, понижает артериальное давление и даже лечит бесплодие. Как и любое растительное средство, ее принимают осторожно и сначала спрашивают совета у врача.

Герань используют в косметологии как антивозрастную добавку к уходовым средствам.

Уход: предпочитает яркое освещение. В жару герань всё же убирают с подоконника, а вот в остальные дни ей там комфортно. Комфортная температура колеблется от +12 до +27°C. Герань поливают раз в 7-10 дней. 

Розмарин

Суперсила: убивает бактерии и вирусы, отгоняет насекомых, помогает от различных заболеваний, улучшает состояние кожи и волос.

Розмарин часто встречается на кухонных подоконниках. Это популярная приправа, прекрасно подходящая к блюдам из мяса и рыбы. 

Помимо вкуса розмарин знаменит бактерицидными свойствами. Его применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, головных болях, нарушениях обмена веществ. Эфирное масло используют для обработки ран и в косметологии.

Розмарин убивает вредоносные бактерии в воздухе, поэтому его ставят в спальнях и детских. Отгоняет насекомых: мух, комаров.

Уход: любит яркое освещение. Предпочитает комнатную температуру, при этом не переносит резких перепадов и сквозняков. Розмарин не боится засухи, поэтому зимой его поливают раз в 2 недели. Летом и весной — немного чаще, чтобы почва была слегка влажной.

Кактус

Суперсила: защищает от воздействия электромагнитных полей.

Кактусы часто ставят в офисах возле компьютеров, а в квартирах — у телевизоров. Считается, что кактусы поглощают вредное электромагнитное излучение от экранов.

Кактусы применяют в народной медицине от воспалений и заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также для профилактики гриппа и ускорения обмена веществ. Как и в случае с другими растениями, не стоит лечиться вытяжками и настоями без разрешения врача.

Уход: кактусы неприхотливы. Они любят тепло и яркий свет. Поливать их часто не нужно — они растут в пустынях, поэтому легко обходятся без воды.

Аглаонема

Суперсила: очищает воздух, повышает работоспособность, успокаивает.

Аглаонему ценят за то, что она поглощает толуол и бензол из воздуха. Это свойство пригодится не только в квартире, но и в офисе, где качество отделочных материалов оставляет желать лучшего, и постоянно работает оргтехника. 

Аглаонема выделяет в воздух вещества, которые помогают сконцентрироваться и снимают стресс.

Есть и недостаток: аглаонема ядовита. Её прячут от детей и питомцев, а после ухода за ней тщательно моют руки.

Уход: аглаонему ставят в тени. Она предпочитает температуру от + 25 до +27°C. Любит влажный воздух, поэтому ее опрыскивают водой. Поливают, когда подсыхает верхний слой почвы.

Каланхоэ

Самые полезные комнатные растения №1

Суперсила: очищает воздух от вредных веществ и выделяет полезные, бодрит.

Считается, что каланхоэ способно очищать воздух в помещении, уничтожая вредоносные бактерии. Кроме того, растение придает прилив сил и бодрости и помогает проснуться. 

Уход: Каланхоэ — растение неприхотливое, но не любит переизбыток влаги и воды. Поэтому поливать его нужно аккуратно: в летнее время оно может спокойно жить без поливки три дня, а в холодный сезон его можно поливать в два раза реже. Самая комфортная температура — +17 - +19°C. Каланхоэ прекрасно справляется даже при отсутствии ухода в течение длительного времени, используя в это время собственные запасы, но при правильном уходе красивая зеленая каланхоэ расцветет ярко розовыми цветками.

Экология
Обустройства жилья и комфорт
Спорт и здоровый образ жизни
Владельцам квартир
Обустройство дома
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Какие комнатные растения есть у вас дома?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии4
Т
Татьяна Ш.
07 сен 2024

Спасибо

Домклик
09 сен 2024

Татьяна Ш.здравствуйте! Рады помочь 💚

Д
Дарья М.
01 июл 2024

Большое спасибо, полезная и интересная статья))

Домклик
05 июл 2024

Дарья М.здравствуйте! Рады, что вам понравилось :)

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