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Риелтор может выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на Домклик

Дата публикации: 29 дек 2022
Риелтор может выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на Домклик
Содержание

Теперь риелтор может заказать отчёт об оценке квартиры у любой аккредитованной СберБанком оценочной компании в личном кабинете Домклик PRO.

По умолчанию автоматически подбирается оценочная компания, которая работает в районе расположения квартиры. Перед заказом отчёта оценочную компанию можно изменить.

Преимущества заказа оценки через Домклик

  • Сервис подберёт аккредитованную СберБанком оценочную компанию
  • Стоимость услуги не зависит от оценочной компании, а является единой по населённому пункту
  • Риелтору или заёмщику не нужно подписывать дополнительные договоры с оценочной компанией
  • Готовый отчёт автоматически поступит в банк и заказчику

Как заказать экспресс-оценку в Домклик PRO

Риелтор может выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на Домклик №1
  • В появившемся блоке с заказом и подробной информацией об услуге нажмите на кнопку «Оплатить услугу» 

Риелтор может выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на Домклик №1

Также можно выбрать любого аккредитованного оценщика, нажав на «Выбрать компанию».

Риелтор может выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на Домклик №2

После того, как отчёт будет отправлен, его можно сразу скачать (формат архива с УКЭП оценщика), посмотреть (в формате pdf) или создать новый заказ.

Риелтор может выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на Домклик №1

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