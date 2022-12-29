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Риелтор может выбрать оценочную компанию при заказе отчета об оценке на Домклик
Дата публикации: 29 дек 2022
Теперь риелтор может заказать отчёт об оценке квартиры у любой аккредитованной СберБанком оценочной компании в личном кабинете Домклик PRO.
По умолчанию автоматически подбирается оценочная компания, которая работает в районе расположения квартиры. Перед заказом отчёта оценочную компанию можно изменить.
Преимущества заказа оценки через Домклик
- Сервис подберёт аккредитованную СберБанком оценочную компанию
- Стоимость услуги не зависит от оценочной компании, а является единой по населённому пункту
- Риелтору или заёмщику не нужно подписывать дополнительные договоры с оценочной компанией
- Готовый отчёт автоматически поступит в банк и заказчику
Как заказать экспресс-оценку в Домклик PRO
- Зайдите в кабинет партнера на Домклик PRO
- В списке сделок выберите ту сделку, для которой требуется отчёт, и нажмите «Заказать отчёт об оценке»
- В появившемся блоке с заказом и подробной информацией об услуге нажмите на кнопку «Оплатить услугу»
Также можно выбрать любого аккредитованного оценщика, нажав на «Выбрать компанию».
После того, как отчёт будет отправлен, его можно сразу скачать (формат архива с УКЭП оценщика), посмотреть (в формате pdf) или создать новый заказ.
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
06 дек 2024
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