Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
- Скидка 1% при оформлении пакета «Домклик Плюс»
- Скидка до 0,5% для зарплатных клиентов СберБанка
- Скидка 1% при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья
- Скидка 0,3% при покупке квартиры на Домклик
- Скидка 0,6% при покупке квартиры на Домклик
- Скидка 0,3% при оформлении услуги «Сделка с гарантией» на Домклик
- Скидка до 10% при подключении опции «Своя ставка»
Мы собрали акции и услуги, позволяющие снизить ставку при оформлении ипотеки СберБанка.
Скидка 1% при оформлении пакета «Домклик Плюс»
Покупка пакета «Домклик Плюс» позволяет снизить ставку по кредиту на 1%, если это предусмотрено вашим кредитным договором. Скидка действует на протяжении всего срока ипотеки при условии наличия действующего договора с ПАО «Сбербанк». Услуга необязательная.
«Домклик Плюс» — необязательный пакет услуг, который включает в себя:
- снижение ставки на ипотеку (если это предусмотрено условиями вашего кредитного договора);
- подписку СберПрайм;
- скидку до 15% на сервисы Домклик, необходимые для оформления сделки;
- подключение к программе страхования.
Скидка распространяется на все ипотечные программы банка, кроме госпрограмм «Сельская ипотека», «Военная ипотека», «IT-ипотека». Скидка суммируется с другими скидками:
- скидкой до -1% на ставку для зарплатных клиентов Сбера;
- скидкой до -0,6% на ставку при покупке квартиры на Домклик;
- скидкой -0,3% на ставку при заказе услуги «Юридическая проверка недвижимости» на Домклик.
Читайте подробнее: «Пакет услуг Домклик Плюс: почему это удобно и выгодно»
Скидка до 0,5% для зарплатных клиентов СберБанка
Дисконт по ипотеке для зарплатных клиентов распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
Скидка 1% при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья
Для некоторых ипотечных программ при внесении первоначального взноса в размере 20% от стоимости жилья или больше, вы получите скидку на ставку по ипотеке.
Рассчитать первый взнос
Скидка 0,3% при покупке квартиры на Домклик
Клиенты с одобренной ипотекой СберБанка могут получить скидку на ставку по ипотеке при покупке квартир и домов на вторичном рынке.
Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,3%».
Скидка 0,6% при покупке квартиры на Домклик
Клиенты с одобренной ипотекой СберБанка могут получить скидку на ставку по ипотеке при покупке квартир и домов на вторичном рынке и квартир в новостройках.
Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,6%».
Выбрать квартиру со скидкой
Скидка 0,3% при оформлении услуги «Сделка с гарантией» на Домклик
Дисконт 0,3% на ставку по ипотечному кредиту* предоставляется при покупке вторичного жилья (квартира, комната, доля в квартире, апартаменты) и загородной недвижимости (земельный участок или дом с землёй).
При заказе услуги «Сделка с гарантией» на Домклик вы получите экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости.
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Скидка до 10% при подключении опции «Своя ставка»
При расчете ипотечного кредита на калькуляторе вы можете выбрать опцию «Своя ставка» и снизить ставку по ипотеке от 0,5% до 10%.
Платеж за снижение ставки зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Минимальный единоразовый платеж за скидку на ставку — 0,5% от суммы кредита.
Читайте подробнее: «Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже»
*Скидка за услугу «Юридическая проверка недвижимости» не распространяется на ипотечные программы: Ипотека без первоначального взноса (строящееся жильё); Дальневосточная ипотека; Арктическая ипотека; Семейная ипотека; IT-ипотека (вторичное жильё); Исламская ипотека «Мурабаха»; Ипотека по государственному сертификату.
Также скидка не распространяется на объекты недвижимости со следующими характеристиками:
- имущественные права — строящиеся объекты (право собственности не оформлено);
- объекты недвижимости на новых территориях (адрес);
- нежилые помещения (коммерческая недвижимость);
- доля дома, земельного участка, комнаты, апартаментов;
- право аренды;
- право постоянного (бессрочного) пользования;
- право пожизненного наследуемого владения;
- право хозяйственного ведения и оперативного управления;
- право оперативного управления;
- объект незавершенного строительства;
- правообладатели — нерезиденты РФ.
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