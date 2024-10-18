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Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки

Ипотека
18 окт 2024
2M
Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
Содержание

Мы собрали акции и услуги, позволяющие снизить ставку при оформлении ипотеки СберБанка. 

Скидка 1% при оформлении пакета «Домклик Плюс»

Покупка пакета «Домклик Плюс» позволяет снизить ставку по кредиту на 1%, если это предусмотрено вашим кредитным договором. Скидка действует на протяжении всего срока ипотеки при условии наличия действующего договора с ПАО «Сбербанк». Услуга необязательная.

«Домклик Плюс» — необязательный пакет услуг, который включает в себя:

  • снижение ставки на ипотеку (если это предусмотрено условиями вашего кредитного договора);
  • подписку СберПрайм;
  • скидку до 15% на сервисы Домклик, необходимые для оформления сделки;
  • подключение к программе страхования.

Скидка распространяется на все ипотечные программы банка, кроме госпрограмм «Сельская ипотека», «Военная ипотека», «IT-ипотека». Скидка суммируется с другими скидками:

  • скидкой до -1% на ставку для зарплатных клиентов Сбера;
  • скидкой до -0,6% на ставку при покупке квартиры на Домклик;
  • скидкой -0,3% на ставку при заказе услуги «Юридическая проверка недвижимости» на Домклик.

Читайте подробнее: «Пакет услуг Домклик Плюс: почему это удобно и выгодно»

Скидка до 0,5% для зарплатных клиентов СберБанка

Дисконт по ипотеке для зарплатных клиентов распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Скидка 1% при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья 

Для некоторых ипотечных программ при внесении первоначального взноса в размере 20% от стоимости жилья или больше, вы получите скидку на ставку по ипотеке.

Рассчитать первый взнос

Скидка 0,3% при покупке квартиры на Домклик 

Клиенты с одобренной ипотекой СберБанка могут получить скидку на ставку по ипотеке при покупке квартир и домов на вторичном рынке.

Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,3%».

Скидка 0,6% при покупке квартиры на Домклик 

Клиенты с одобренной ипотекой СберБанка могут получить скидку на ставку по ипотеке при покупке квартир и домов на вторичном рынке и квартир в новостройках.

Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,6%».

Выбрать квартиру со скидкой

Скидка 0,3% при оформлении услуги «Сделка с гарантией» на Домклик 

Дисконт 0,3% на ставку по ипотечному кредиту* предоставляется при покупке вторичного жилья (квартира, комната, доля в квартире, апартаменты) и загородной недвижимости (земельный участок или дом с землёй).

При заказе услуги «Сделка с гарантией» на Домклик вы получите экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости.

Узнать больше

Скидка до 10% при подключении опции «Своя ставка»

При расчете ипотечного кредита на калькуляторе вы можете выбрать опцию «Своя ставка» и снизить ставку по ипотеке от 0,5% до 10%.

Платеж за снижение ставки зависит от суммы кредита, оплачивается один раз на этапе выдачи ипотеки. Минимальный единоразовый платеж за скидку на ставку — 0,5% от суммы кредита.

Читайте подробнее: «Снижение своей ставки: как получить низкую ставку по ипотеке при единоразовом платеже»

*Скидка за услугу «Юридическая проверка недвижимости» не распространяется на ипотечные программы: Ипотека без первоначального взноса (строящееся жильё); Дальневосточная ипотека; Арктическая ипотека; Семейная ипотека; IT-ипотека (вторичное жильё); Исламская ипотека «Мурабаха»; Ипотека по государственному сертификату.

Также скидка не распространяется на объекты недвижимости со следующими характеристиками:

- имущественные права — строящиеся объекты (право собственности не оформлено);

- объекты недвижимости на новых территориях (адрес);

- нежилые помещения (коммерческая недвижимость);

- доля дома, земельного участка, комнаты, апартаментов;

- право аренды;

- право постоянного (бессрочного) пользования;

- право пожизненного наследуемого владения;

- право хозяйственного ведения и оперативного управления;

- право оперативного управления;

- объект незавершенного строительства;

- правообладатели — нерезиденты РФ.

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