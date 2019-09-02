Налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку: как получить
В общей сложности за квартиру и проценты по ипотеке можно вернуть до 650 000 рублей в течение нескольких лет.
Если вы работаете официально и получаете «белую» зарплату, то платите подоходный налог — 13%. Перечисляет его бухгалтерия, а вы получаете зарплату уже без НДФЛ — налога на доходы физических лиц. Каждый год вы отдаете государству внушительную сумму.
Например, получая официальную зарплату 60 000 рублей, каждый месяц вы выплачиваете налоги на сумму 7 800 рублей. В год это 93 600 рублей. После покупки квартиры эту сумму можно и нужно вернуть!
Изменения 2020 года и ещё больше актуальной информации в наших новых статьях:«Как получить налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку»«Как получить налоговый вычет за отделку квартиры»
В каких случаях можно получить налоговый вычет за недвижимость
- Строительство или покупка жилья: квартиры, частного дома, комнаты или доли
- Покупка земельного участка с жилым домом или под строительство дома
- Расходы по выплате процентов по ипотечному кредиту
- Расходы на отделку и ремонт жилья — только в случае с новостройкой (если приобреталась у застройщика без отделки)
Вычет НЕ предоставляется
При покупке недвижимости у взаимосвязанных лиц
Налоговый вычет не получится оформить, если вы купили квартиру или дом у родственников: супруга, детей, родителей, братьев или сестер, а также у работодателя. Потому что все эти люди считаются «взаимосвязанными лицами», то есть заинтересованными.
Если человек уже исчерпал свое право имущественного вычета
да, имущественный вычет можно получить только один раз, если приобретали жилье до 2014 года.
А вот с 1 января 2014 года в Налоговый кодекс внесли изменения: если налоговый вычет при покупке недвижимости получен не в максимальном размере (с суммы меньше 2 млн рублей), то его остаток можно дополучить при покупке другого объекта недвижимости.
Ограничение для одного человека составляет 260 000 рублей за недвижимость и 390 000 рублей по процентам за ипотечный кредит.
В отличие от вычета по расходам на покупку жилья, вычет по процентам за ипотеку может быть получен только один раз в жизни по одному объекту жилья.
Какую сумму можно получить
Сумма налога, которую вы можете вернуть, определяется двумя основными параметрами: вашими расходами при покупке жилья и уплаченным вами подоходным налогом.
Максимально возможная сумма для расчета налогового вычета – 2 млн рублей, а для процентов по ипотеке – 3 млн рублей
В общей сложности вы можете вернуть до 13% от стоимости жилья или земельного участка, но максимальная сумма на вычет не должна превышать 2 млн. рублей.
Таким образом, до 260 000 рублей можно вернуть из своих налогов при покупке квартиры, а также до 390 000 рублей за выплаченные проценты по ипотеке. То есть купить жилье можно и за 5, и за 10 млн, но государство выплатит 13% только с 2 млн рублей.
Для жилья, приобретенного ранее 2008 года, максимальная сумма на вычет составляет 1 млн рублей.
Ежегодно вы можете получить не больше, чем перечислили в бюджет подоходного налога (13% от официальной зарплаты). При этом возвращать налог вы можете в течение нескольких лет до тех пор, пока не вернете всю сумму целиком.
Если недвижимость была приобретена в ипотеку
В случае приобретения жилья в ипотеку до 1 января 2014 года, подоходный налог с расходов по уплате ипотечных процентов возвращается в полной мере, без ограничений.
Если же жилье было приобретено с помощью ипотечных средств после 1 января 2014 года, то вычет по процентам ограничен суммой 3 млн рублей.
Вернуть с ипотечных процентов вы можете максимум 3 млн рублей x 13% = 390 тысяч рублей.
Если в 2018 году за проценты по кредиту выплачено 10 000 рублей, возместить можно 1 300 рублей. И так не более 390 тысяч рублей за весь срок кредитования.
Законодательство не накладывает ограничения на число лет возмещения. Если ипотечный договор подписан на 30 лет, то можно ежегодно оформлять вычет по мере уплаты процентов.
В общей сложности за квартиру и проценты по ипотеке можно вернуть до 650 000 рублей в течение нескольких лет. Вы можете сами рассчитать на калькуляторе, какую сумму можете получить.
А если квартира была приобретена в браке
Ограничение налогового вычета для одного человека составляет 260 000 рублей, вычета по кредитным процентам— 390 000 руб.
При этом, если квартира приобретена после 1 января 2014 года супругами в браке, каждый супруг может получить имущественный вычет в размере данных лимитов.
Супруги имеют равные права на возврат, даже если имя супруга не указано в договоре купли-продажи.
За какое время можно получить вычет
Получить вычет можно только за календарный год, в котором возникло право на него, и за последующие годы. Вернуть налог за годы, предшествующие году возникновения права на вычет – нельзя.
Единственным исключением из этого правила является перенос вычета пенсионером. Пенсионеры имеют право перенести вычет на три года, предшествующих году возникновения права на него.
Если вы купили квартиру в прошлом и не оформили вычет сразу, то вы можете сделать это сейчас (никаких ограничений по срокам получения вычета нет). Заявить вычет можно и через 10 лет, и через 20 лет после покупки жилья.
Единственное, вернуть подоходный налог вы можете не более чем за три последних года. Например, если вы купили квартиру в 2016 году, а оформить вычет решили в 2019 году, то вы сможете вернуть себе налог за 2018, 2017 и 2016 годы.
Когда можно подать документы на вычет
Вы можете вернуть деньги по имущественному вычету, начиная с того года, когда у вас имеются на руках:
- платежные документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение квартиры, дома или участка
- документы, подтверждающие право собственности на жилье: выписка из ЕГРН (свидетельство о регистрации права собственности) при покупке квартиры по договору купли-продажи или акт приема-передачи при покупке жилья по договору долевого участия
Есть мнение, что подать декларацию для получения вычета можно только до 30 апреля. Это не так. Подать декларацию вы можете в любое время и день года.
Единственное ваше ограничение заключается в том, что подать декларацию и вернуть налог можно только за 3 предыдущих года. Например, в 2019 году уже нельзя подать декларацию и получить вычет за 2015 год.
За какой срок можно получить налоговый вычет
Декларация на возврат налога всегда подается за целый календарный год (вне зависимости от того, в каком месяце куплено жилье и в какие месяцы были уплачены налоги).
При этом подать декларацию за календарный год можно только по его окончании. Подать декларацию на возврат налога за календарный год до его окончания нельзя.
При этом стоит отметить, что вы можете воспользоваться возможностью получить вычет через работодателя, не дожидаясь окончания календарного года.
Как получить вычет
Процесс получения вычета состоит из: сбора и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег. В каждой конкретной ситуации есть свою нюансы, поэтому рекомендуем уточнить подробные требования для оформления вычета в налоговой.
Какие документы нужны
- Паспорт
- Декларация 3-НДФЛ
- Заявление на возврат налога
- Документы, подтверждающие ваши расходы
- Документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ)
Процесс получения вычета можно упростить, воспользовавшись сервисом возврата налогов.
Сервис удобен, если вы не хотите разбираться во всех тонкостях самостоятельно и заполнять документы. Такая услуга — заполнение декларации и подготовка пакета документов — обойдется вам в 1 499 рублей.
Подайте онлайн-заявку, и вам позвонит налоговый консультант: он подробно расскажет, какие требуются документы.
Чтобы отправить их консультанту, вы можете их отсканировать или просто сфотографировать на смартфон. Консультант сам заполнит декларацию, и вам нужно будет только загрузить её на сайт ФНС, отправить туда по почте или занести лично. Деньги вернутся вам на карту, причем необязательно для этого быть клиентом Сбербанка.