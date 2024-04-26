Как снизить ставку по действующей ипотеке Сбербанка для семей с детьми
- Снизить ставку можно при рождении первого ребенка
- Снижение ставки для семей с ребенком с ограниченными возможностями
- Какие есть ограничения
- Как подать заявление на снижение ставки
- Сколько по времени банк рассматривает заявку
- Где отслеживать статус заявки
- Когда ставка будет снижена
- Какие документы необходимо предоставить
- Ответы на частые вопросы
Сейчас многие банки предлагают оформить ипотеку по низкой ставке. Например, в СберБанке ставки начинаются от 6% при покупке жилья в новостройке по программе господдержки.
Но что делать семьям, которые оформили ипотеку до того, как появилась эта программа, и ставки снизились? Этот вопрос становится еще актуальнее, когда в семье происходит пополнение и появляются дети.
Услуга временно недоступна.
Государство совместно с банком дает возможность в этой ситуации перевести кредит на условия программы «Семейная ипотека». Это позволяет снизить ставку по кредиту до 6% годовых на весь срок кредита.
С 23 декабря 2023 года изменились условия кредитования по льготным программам. Подробнее об изменениях читайте в статье «Меняются условия льготных программ ипотеки: что важно знать».
Переход с действующей ипотечной программы на «Семейную ипотеку» после 23 декабря 2023 года считается новым кредитом по льготной программе.
Снизить ставку можно при рождении первого ребенка
Для перевода действующего кредита на условия господдержки должны одновременно выполняться следующие условия:
- У вас родился или родится первый или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года
- Недвижимость куплена на первичном рынке по договору долевого участия, договору уступки прав требования или договору купли-продажи. Продавец жилья по договору — юридическое лицо или ИП
- Вам осталось выплатить по кредиту меньше 79,9% от стоимости жилья и не более 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных субъектов РФ
Снижение ставки для семей с ребенком с ограниченными возможностями
Семьи, в которых есть ребенок-инвалид, также смогут перейти на льготную программу кредитования «Семейная ипотека». Ставка при переводе будет снижена до 6% годовых.
Право перехода на льготную ипотеку имеют как отец, так и мать ребенка. Главное условие — оба родителя или один из них являются заемщиками по ипотечному кредиту.
Для перевода действующего кредита на условия господдержки должны одновременно выполняться следующие условия:
- Родители и ребенок — граждане РФ
- Возможность предоставить справку о наличии инвалидности у ребенка
- На момент обращения в банк за снижением ставки ребёнок должен быть рождён не позднее 31 декабря 2023 года и ему/ей не исполнилось 18 лет
- Недвижимость куплена на первичном рынке по договору долевого участия, договору уступки прав требования или договору купли-продажи. Продавец жилья по договору — юридическое лицо или ИП
- Вам осталось выплатить по кредиту меньше 79,9% от стоимости жилья и не более 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для остальных субъектов РФ
Какие есть ограничения
В программах снижения ставки не смогут участвовать кредиты, по которым были допущены просрочки, а также кредиты, субсидируемые в рамках других программ.
Для снижения ставки страхование жизни и здоровья не обязательно.
Как подать заявление на снижение ставки
Узнать о возможности снижения ставки по действующей ипотеке и переходе на программу для семей с детьми можно в вашем личном кабинете обслуживания ипотеки.
Для этого авторизуйтесь в личном кабинете в мобильном приложении или веб-версии Домклик, перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки», далее в «Услуги» →«Субсидии и льготы» → «Снижение ставки до 6% для семей с детьми».
Для предоставления оригиналов документов и заключения дополнительного соглашения необходимо будет обратиться в центр ипотечного кредитования СберБанка.
В личном кабинете обслуживания ипотеки на Домклик вы можете так же просто решить и многие другие вопросы: оформить налоговый вычет, узнать о том, как получить субсидию 450 тысяч рублей для многодетных семей, продлить полис страхования, оформить любую необходимую справку по кредиту и получить консультацию менеджера банка.
Сколько по времени банк рассматривает заявку
В среднем, рассмотрение заявки занимает 7 рабочих дней. Сроки могут быть увеличены из-за высокой нагрузки.
Где отслеживать статус заявки
Статус заявления отображается в разделе «Обслуживание ипотеки» → «Заказы». Дополнительно банк оповестит о своем решении, отправив основному заемщику push-уведомление в личном кабинете или в СМС.
Когда ставка будет снижена
Если банк принял положительное решение, необходимо будет подписать дополнительное соглашение. После подписания ставка будет снижена в следующую платежную дату.
Какие документы необходимо предоставить
При подаче заявления вам потребуются:
- Паспорта всех заемщиков
- Свидетельство о рождении ребенка
- Договор приобретения жилья
- Полис страхования недвижимости — понадобится, если право собственности уже оформлено
- Справка о наличии инвалидности у ребенка — если снижение происходит по этой программе
- СНИЛС заемщика и мужа/жены заемщика, если они являются созаемщиками по кредитному договору
Ответы на частые вопросы
Есть ли требования к возрасту ребенка?
Если ставка снижается по программе для семей с детьми, ребенок должен быть рожден в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.
Если снижение происходит по программе для семей с ребенком с ограниченными возможностями условий два — на момент обращения в банк за снижением ставки ребёнок должен быть рождён не позднее 31 декабря 2023 года и ему/ей не исполнилось 18 лет.
Можно ли снизить ставку, если действующая ипотека — по льготной программе?
Нет. Перевод кредита с одной льготной программы на другую невозможен.
А если ребенок от другого брака, можно ли снизить ставку?
Да, если ребенок от другого брака является ребенком заемщика или титульного созаемщика.
Если первый взнос был меньше 25%, можно ли снизить ставку?
Можно, главное — чтобы остаток долга по ипотеке был меньше 79,9% от стоимости объекта по договору приобретения.
Если квартира была куплена у физического лица, возможен ли переход на условия господдержки?
Нет, переход на условия господдержки возможен только в случае покупки жилья на первичном рынке у юридического лица.
Исключение — сельские населенные территории Дальневосточного федерального округа: возможен перевод на «Семейную ипотеку», если недвижимость приобретена на вторичном рынке, где продавец — физическое лицо.
Имеет ли значение, когда был оформлен кредит?
Нет, это не имеет значения.
Можно ли снизить ставку, если кредит был рефинансирован?
Да, при соблюдении прочих условий.
Кто может подать заявление на снижение ставки?
Необходимо присутствие всех созаемщиков. Если кто-то из них не может присутствовать лично, можно оформить доверенность.
У меня не был оформлен полис страхования жизни, можно ли будет снизить ставку?
Если при оформлении кредитного договора полис страхования жизни не заключался, что вне зависимости от наличия полиса страхования жизни ставка может быть снижена только до 6%.
Если я не подхожу под условия, а платить как прежде больше не могу?
Вы можете подать заявление на ипотечные каникулы или реструктуризацию кредита.
У меня появились вопросы по поданной заявке, куда обращаться?
Обратитесь к менеджеру по сопровождению ипотеки в личном кабинете осблуживания, написав в чат или заказав обратный звонок.
Банк принял положительное решение, соглашение подписано, но ставка не снизилась. Что делать?
Обратитесь к менеджеру по сопровождению ипотеки в личном кабинете осблуживания, написав в чат или заказав обратный звонок.
У нас четверо детей. Последний ребенок родился в 2014 году. Имеем мы правы на какие-то льготы или выплаты по существующей ипотеке?
Борис Ш.здравствуйте! Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства, рассказали в статье.
Нет не получилось , наш город как будто-то отдельное государство
Валентина С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.
Подскажите появится ли возможность по действующей ипотеки перейти на семейную если ребенок родился 2024 году?
Людмила Н.здравствуйте! На данный момент услуга не доступна. Если условия рефинансирования по Господдержке изменятся, сразу же расскажем на сайте журнала Домклик и в наших соцсетях.
На все вопросы я получила ответ.Спасибо
Валентина Г.здравствуйте! Рады помочь💚
Добрый день! Хочу снизить ставку по ипотеке по причине изменения состава семьи.
Эльмира С.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.