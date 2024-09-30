Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
- Как работает программа
- Какую сумму можно получить
- Сколько ипотек можно погасить по этой программе
- Для погашения какого кредита можно получить субсидию
- Какие ипотечные кредиты не соответствуют условиям госпрограммы
- Какие документы нужны для подачи заявления через банк
- Где принимают заявления
- А временные ограничения?
- Заявку приняли. Что дальше?
- Какие сроки ожидания?
- Одобрено! А где деньги?
- Это еще не всё
- Мне отказали. Почему?
- Прогнозы на будущее
Многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и процентов по нему в связи с рождением третьего или последующего ребенка.
Какой пакет документов собрать, в каких случаях предусмотрена выплата субсидии, как долго ждать ее начисления и как это сделать без визита в банк — на эти и другие вопросы отвечаем в статье, а также в видео.
Обратите внимание, что условия получения жилищных субсидий и льгот меняются примерно раз в год. Информация в видео актуальна на момент съемки материала: осень 2024 года.
Как работает программа
Выплату на погашение ипотеки могут получить семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030. При этом кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2031 года.
Схема получения субсидии на погашение ипотечного долга работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брали ипотечный кредит, банк их проверяет и передает оператору программы — ДОМ.РФ, который проводит финальную проверку заявок и выносит решение либо о выплате субсидии, либо об отказе. Выплаты осуществляются в целях погашения задолженности по ипотечным жилищным кредитам граждан РФ, имеющих право на меры государственной поддержки в установленном размере.
Многодетные семьи могут подать заявление и документы на получение субсидии 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в любое время онлайн — без визита в банк — на портале «Госуслуги», предварительно авторизовавшись. Если вы еще не зарегистрированы на портале, следуйте инструкции.
В этом случае заявка напрямую попадает на рассмотрение в ДОМ.РФ. Далее ДОМ.РФ самостоятельно запрашивает в банке всю необходимую информацию по ипотечному кредиту и принимает решение о выплате субсидии.
Субсидия может составить меньше 450 000 рублей, если по процентам и долгу по кредиту осталась меньшая сумма соответственно.
С порядком реализации мер государственной поддержки, который включает в себя регламент обращения граждан за их предоставлением, а также с перечнем необходимых документов мы рекомендуем ознакомиться на сайте ДОМ.РФ и потом уже подавать заявку.
Если вы уже воспользовались средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, вы всё равно можете претендовать на получение субсидии — это отдельная мера поддержки для погашения ипотечного кредита. Сумму в 450 тыс. рублей заёмщик может получить единожды, но это правило действует для каждого заёмщика.
Какую сумму можно получить
Реализация мер государственной поддержки осуществляется суммарно в пределах объема финансирования, установленного правительством России. По этой программе государство гасит ипотеку полностью или частично. Семья может получить сумму до 450 000 рублей, но не больше остатка задолженности по ипотечному кредиту. То есть, если долг меньше 450 000 рублей, выплата будет равняться сумме долга.
Субсидия направляется на погашение задолженности по основному долгу, но в случае, если такая задолженность составляет меньше 450 000 рублей, оставшаяся часть выплаты направляется на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом.
Неиспользованный остаток субсидии нельзя перенести на другой кредит, обналичить или использовать как-то еще. Будет считаться, что семья реализовала свое право на государственную помощь по этой программе. Наличными оставшуюся сумму не выплатят.
Сколько ипотек можно погасить по этой программе
Такую помощь от государства можно получить повторно при условии оформления нового ипотечного кредита и рождении еще одного ребенка (например, 4-го). Кроме того, заемщиком по новой ипотеке должен быть супруг, который ранее не подавал заявление на выплату.
Один и тот же человек может получить выплату только один раз.
Основные критерии и условия подачи заявления на субсидию
✔️ Субсидию может получить заемщик, созаемщик или поручитель по ипотечному кредиту. Он должен быть родителем троих или более детей, один из которых рожден после 1 января 2019 года.
✔️ Дети могут быть от разных браков. Возраст старших детей не учитывается.
✔️ Программа работает и в отношении приемных детей, но нужно помнить: в вопросе получения субсидии значение имеет дата рождения приемного ребенка, а не дата его усыновления.
✔️ Если один из детей погиб, это не исключает вашего права на получение господдержки. Вам нужно будет включить в пакет документов свидетельство о смерти.
✔️ Реструктуризация, рефинансирование, допущенные просрочки по оплате ипотечного долга, использование материнского капитала или иных льгот — ничто из перечисленных действий не является причиной для отказа в получении субсидии.
✔️ Кстати, про рефинансирование: государство выделит деньги даже на погашение рефинансированной ипотеки. И даже если ее рефинансировали повторно, так тоже можно.
✔️ Заявитель и его дети должны иметь российское гражданство. В свидетельствах о рождении детей на оборотной стороне стоит штамп о гражданстве. С 1 октября 2018 года гражданство детей определяется по гражданству родителя, которое указывается в тексте свидетельства о рождении. Если есть вкладыш к свидетельству о рождении — его тоже можно приложить.
✔️ С субсидии не нужно платить подоходный налог, но если семья использовала налоговый вычет при покупке квартиры, то государству надо будет вернуть 58 500 рублей (13% с 450 000). В любом случае, предварительная консультация в налоговой не помешает.
✔️ Если ипотеки пока нет и накоплений тоже нет, потратить 450 000 рублей на первоначальный взнос не получится. Деньги дают только на погашение долга.
Для погашения какого кредита можно получить субсидию
Кредит должен быть ипотечным и он должен прямо содержать цель — покупка готового жилья (в том числе на оплату неотделимых улучшений), участие в долевом строительстве, покупка земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства или рефинансирование ипотечного кредита, предоставленного иной кредитной организацией на цели, указанные выше.
Также получить субсидию после государственной регистрации перехода права собственности (или перехода доли в праве общей собственности) можно и на погашение ипотечного кредита на следующие объекты:
- земельный участок для строительства жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства (после завершения строительства и регистрации дома);
- объекты незавершенного строительства;
- участие в жилищно-накопительных кооперативах (ЖНК).
При покупке частного дома, субсидирование возможно, если жилой дом на участке уже зарегистрирован. Если еще нет, рассматривается только сам участок.
Если вы уже построили дом, но еще не зарегистрировали права собственности с обременением в пользу банка, то в выплате субсидии будет отказано.
Жилье можно купить и на вторичном, и на первичном рынках, у физического или юридического лица.
Информация по целевому назначению покупки и форме договора обязательно должна быть указана в кредитном договоре с банком.
Если ипотека оформлялась на покупку коммерческой недвижимости, воспользоваться субсидией не получится.
Какие ипотечные кредиты не соответствуют условиям госпрограммы
Если выдача кредита была проведена на основании предварительного договора купли-продажи, то есть — основной договор купли-продажи заключен после фактической выдачи кредита, то получение субсидии невозможно.
Участие возможно, если в целях кредитного договора прописано приобретение жилья по предварительному договору купли-продажи, при этом выпиской из ЕГРН подтверждается, что документом-основанием является основной договор купли-продажи, заключенный как до даты подписания кредитного договора, так и после даты подписания кредитного договора.
Покупка нежилых помещений коммерческого типа, к которым в соответствии с законодательством относятся апартаменты, также не соответствует целевому назначению кредита.
Приобретение земельного участка с любым статусом, кроме ИЖС, СНТ, ЛПХ аналогично не соответствует целевому назначению кредита и не может быть субсидировано.
Какие документы нужны для подачи заявления через банк
1. Заявление о погашении кредита (вы его пишете в банке).
2. Ваш паспорт, СНИЛС и согласие на обработку персональных данных.
3. Свидетельства о рождении всех детей, а также паспорта тех, кто достиг 14-летнего возраста и старше. Их присутствие обязательно — они должны подписать согласие об обработке персональных данных. Если ребенку от 14 до 18 лет, он пишет согласие от себя, но родитель на этом согласии расписывается. Если ребенку от 18 лет, то он пишет согласие от себя.
4. СНИЛС всех детей (при наличии).
5. Документы, которые подтверждают ваше материнство или отцовство (если по свидетельству о рождении это нельзя установить). Если кто-то из детей усыновлен, не забудьте о документах, которые подтверждают этот факт — свидетельство о рождении усыновленного ребенка, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении и другие.
6. Кредитный договор, на погашение которого запрашивается субсидия.
7. Документ о приобретении недвижимости. Им может послужить договор купли-продажи жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства/земельного участка; договор участия в долевом строительстве; соглашение (договор) об уступке права по договору участия в долевом строительстве; договор подряда на строительство индивидуального жилого помещения; документы, подтверждающие уплату (внесение) паевых взносов члена жилищно-строительного кооператива или члена жилищного накопительного кооператива.
8. Если ипотека была оформлена в другом банке, но вы рефинансировали ее в Сбербанке, не забудьте взять с собой первоначальный кредитный договор. Если же вы рефинансировали выданный Сбербанком ипотечный кредит, заявление о погашении ипотечного долга у вас может принять только тот банк, который рефинансировал ваш кредит.
9. Договор поручительства, если заявление на субсидию подает поручитель.
Где принимают заявления
Документы вы можете предоставить в офис СберБанка: либо в Центр ипотечного кредитования в вашем регионе, либо в офис банка, сопровождающего ипотечные кредиты, если в вашем городе нет Центра ипотечного кредитования.
Узнать адрес ближайшего офиса банка, который оказывает услуги консультации, оформления и выдачи ипотечных кредитов, можно на сайте СберБанка — укажите ваш город, выберите интересующие услуги с помощью фильтра (в данном случае, консультирование по ипотечным и жилищным кредитам) и увидите всю необходимую информацию.
Также подать документы вы можете онлайн через портал «Госуслуги».
А временные ограничения?
Договор ипотечного кредитования должен быть подписан до 1 июля 2031 года. А если у вас уже есть подходящий по всем условиям ипотечный договор, но младший ребенок родился раньше 1 января 2019 года, то не беда: следующий малыш может быть рождён до 31 декабря 2030 года.
Также важно, если многодетная семья приобрела недвижимость, которая ранее была в ипотеке у другого гражданина и на которую уже использовалась выплата 450 тыс. рублей. В этом случае воспользоваться своим правом на получение выплаты можно только через год после реализации предыдущей меры поддержки.
Заявку приняли. Что дальше?
Номер заявки присваивается после ее регистрации на сайте ДОМ.РФ и его можно уточнить у менеджера, который принимал у вас заявку, отследить по номеру горячей линии ДОМ.РФ 8 (800) 755-55-55. Статус по заявке можно проверить в сервисе ДОМ.РФ.
Если вы подали заявку через портал госуслуг, то статус по заявке можно отслеживать там же.
Какие сроки ожидания?
Банк должен проверить и отправить документы в ДОМ.РФ в течение 7 рабочих дней.
ДОМ.РФ тоже должен рассмотреть документы в течение 7 рабочих дней и, если все в порядке, перечислить деньги в течение 5 рабочих дней. То есть от момента подачи заявления до получения субсидии должно пройти не больше 19 рабочих дней.
В Постановлении указаны именно такие сроки, но они могут быть увеличены в связи с необходимостью дополнительных запросов.
Одобрено! А где деньги?
В случае положительного ответа на ваше заявление, денежные средства переводятся на ссудный счет для погашения основного долга по кредиту в течение 5 рабочих дней после принятия решения о выплате. То есть, от момента подачи заявления до получения субсидии должно пройти не больше 19 рабочих дней. В Постановлении указаны именно такие сроки, но они могут быть увеличены в связи с необходимостью дополнительных запросов.
Это еще не всё
Если субсидию вам перечислили, но по кредиту осталась еще задолженность, то информацию о новом графике платежей можно получить в личном кабинете сопровождения ипотеки на сайте или в приложении Домклик, в СберБанк Онлайн или в офисе банка.
Мне отказали. Почему?
Причины могут быть самые разные, но, в любом случае, отказ в предоставлении государственной помощи основан на изложенных положениях со ссылкой на официальное постановление Правительства.
Прогнозы на будущее
СберБанк по праву выступает ведущей банковской структурой, помогая государству в реализации многих программ государственной помощи молодым и многодетным семьям. Субсидия до 450 000 рублей поможет снизить долговую нагрузку по ипотечному кредиту и поспособствуют многим семьям в улучшении жилищных условий.
Главной положительной особенностью субсидии выступает способность использовать ее с другими дотациями и мерами государственной поддержки. В частности — материнским капиталом, при получении которого появится возможность погасить ипотеку в общей сложности на сумму более 1 млн рублей. Многим регионам страны этого достаточно для полного закрытия кредита на приобретение жилья.
Добрый вечер. В 2021 году был рождён третий ребенок, на тот момент было два несовершеннолетних. Через сутки ребенок умер. В 2023 году взяли ипотеку на строительство дома. Можем мы воспользоваться данной субсидией. Спасибо
Инна Б.здравствуйте! Если один из детей погиб, это не исключает вашего права на получение господдержки. Вам нужно включить в пакет документов свидетельство о смерти.
Для уточнения вопроса по предоставлению субсидии рекомендуем обратиться напрямую в ДОМ.РФ по телефону горячей линии: 8-800-755-55-55.
Здравствуйте. Могу ли я подать заявление через госуслуги, если ещё не подтверждён статус многодетности? Или нужно дождаться подтверждения? Третий ребёнок родился 01.12.2024
Лейсан Г.здравствуйте! Рекомендуем проконсультироваться с ДОМ.РФ по телефону горячей линии: 8-800-755-55-55.
Здравствуйте! Могу ли я получить субсидию на погашение ипотеки взятой до брака, если в многодетной семье двое детей с мужем общие, а двое только его дети (он опекун и они проживают с нами) ?
Инна И.здравствуйте! Для уточнения вопроса по предоставлению субсидии именно вам рекомендуем обратиться напрямую в ДОМ.РФ по телефону горячей линии: 8-800-755-55-55.
Здравствуйте. У меня 4 детей. Старшему сыну 17 лет, но он учится за границей. Как без него можно оформить эту выплату?
Татьяна Г.здравствуйте! Для уточнения вопроса по предоставлению субсидии именно вам рекомендуем обратиться напрямую в ДОМ.РФ по телефону горячей линии: 8-800-755-55-55.
Здравствуйте,у меня 3 детей рождённые после 2019года,есть земля и строим дом,в собственность не поставлена ,дом строили на материнский капитал, можем ли мы сейчас взять ипотеку на строительство чтоб закончить стройку и потом загасить 450 тыс субсидией?
Ильдар А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.