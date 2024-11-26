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Узнайте, как озеленить квартиру самыми полезными комнатными растениями
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Советы по ремонту
Закон о тишине в 2024 году: изменения и штрафы
26 нояб 2024
1M
Как получить налоговый вычет за отделку квартиры
25 авг 2024
526K
11 способов охладить квартиру без кондиционера
06 июл 2024
414K
Самые полезные комнатные растения
24 нояб 2024
369K
Инструкция: как узаконить перепланировку квартиры
08 авг 2024
332K
Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя
08 окт 2024
283K
Как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
24 мая 2024
254K
Как переехать в новую квартиру без проблем
14 сен 2024
215K
Нужно ли платить за капитальный ремонт дома
18 нояб 2023
182K
Прописка в квартире: 5 главных мифов
17 июн 2023
178K
Чек-лист: как подготовиться к переезду в новую квартиру
11 авг 2024
145K
Вопросы и ответы
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Жизненные ситуации
Как правильно спланировать электрику в квартире
28 июн 2024
133K
Курение на балконе в своей квартире: можно или нельзя
13 нояб 2022
130K
Кому по закону вы обязаны открыть дверь своей квартиры
23 окт 2022
129K
Что должна делать управляющая компания
02 сен 2024
121K
Что делать, если сломался или потерялся ключ от домофона
17 мая 2023
118K
Как добиться ремонта в подъезде
20 мая 2023
114K
Перепланировка квартиры в 2020 году: что изменилось
10 июн 2020
112K
Как бесплатно заменить старые трубы в квартире: инструкция
10 дек 2024
110K
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