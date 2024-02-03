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Как оформить предоплату за недвижимость: образец договора задатка и расписки

Недвижимость
03 фев 2024
600K
Как оформить предоплату за недвижимость: образец договора задатка и расписки
Содержание

Если продавец и покупатель договорились о сделке купли-продажи квартиры, предоплата за нее может быть внесена в виде задатка.

Зачем нужен договор задатка 

Подписывая соглашение о задатке, продавец обязуется не продавать квартиру никому и ожидать сделки с покупателем. Задаток засчитывается в оплату полной стоимости жилья. Покупатель не сможет въехать в квартиру до полного расчета с продавцом. 

Скачать образец договора задатка

С задатком может быть три ситуации:

1. Сделку отменили обе стороны взаимно или из-за независящих ни от кого обстоятельств — задаток возвращают

2. Сделку отменили по вине покупателя — задаток не возвращают

3. Сделку отменили по вине продавца — задаток возвращают в двойном размере 

Важно не перепутать договор задатка с авансом. Аванс, в отличие от задатка, не дает никаких гарантий — стороны могут свободно расторгнуть сделку, вернув сумму покупателю. 

Читайте также: Аванс или задаток: как правильно оформить предоплату за квартиру

Как правильно оформить расписку о получении денег 

После подписания договора задатка продавцу необходимо написать расписку о получении денег. Пишите от руки: это поможет в случае судебных разбирательств — подпись подделать легко, а почерк сложно.

Скачать образец расписки

Предложенные образцы являются типовыми формами и могут не учитывать нюансы конкретной ситуации. Внимательно заполняйте предложенные пункты и, при необходимости, изменяйте или добавляйте условия, соответствующие вашим интересам. 

Помните, что оформление сделок с недвижимостью — это комплексный процесс, и подписание необходимых документов является в нем лишь одним из этапов, который сам по себе не может гарантировать безопасности сделки на 100%.  

Как повысить безопасность сделки

Чтобы повысить безопасность сделки, избежать ненужных рисков, возможных финансовых потерь и судебных разбирательств, можно воспользоваться сервисом «Юридическая проверка».

Специалисты тщательно оценивают сделку, выявляя неочевидные, но существенные риски для покупателя недвижимости. Сделки с недвижимостью, прошедшие юридическую проверку и рекомендованную к покупке специалистами Домклик, ни разу не были оспорены.

После выполнения юридической проверки клиент получает правовое заключение по приобретаемой недвижимости и сертификат на возмещение стоимости объекта недвижимости. Домклик гарантирует возмещение кадастровой стоимости жилья при утрате покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект. Максимальная сумма выплаты — до 25 млн рублей (для заявок, одобренных после 27.01.2021 года). Для премиум-клиентов (СберПервого, Sber Private Banking) — до 50 млн рублей.

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