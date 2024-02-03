Как оформить предоплату за недвижимость: образец договора задатка и расписки
Если продавец и покупатель договорились о сделке купли-продажи квартиры, предоплата за нее может быть внесена в виде задатка.
Зачем нужен договор задатка
Подписывая соглашение о задатке, продавец обязуется не продавать квартиру никому и ожидать сделки с покупателем. Задаток засчитывается в оплату полной стоимости жилья. Покупатель не сможет въехать в квартиру до полного расчета с продавцом.
Скачать образец договора задатка
С задатком может быть три ситуации:
1. Сделку отменили обе стороны взаимно или из-за независящих ни от кого обстоятельств — задаток возвращают
2. Сделку отменили по вине покупателя — задаток не возвращают
3. Сделку отменили по вине продавца — задаток возвращают в двойном размере
Важно не перепутать договор задатка с авансом. Аванс, в отличие от задатка, не дает никаких гарантий — стороны могут свободно расторгнуть сделку, вернув сумму покупателю.
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Как правильно оформить расписку о получении денег
После подписания договора задатка продавцу необходимо написать расписку о получении денег. Пишите от руки: это поможет в случае судебных разбирательств — подпись подделать легко, а почерк сложно.
Скачать образец расписки
Предложенные образцы являются типовыми формами и могут не учитывать нюансы конкретной ситуации. Внимательно заполняйте предложенные пункты и, при необходимости, изменяйте или добавляйте условия, соответствующие вашим интересам.
Помните, что оформление сделок с недвижимостью — это комплексный процесс, и подписание необходимых документов является в нем лишь одним из этапов, который сам по себе не может гарантировать безопасности сделки на 100%.
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