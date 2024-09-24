Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем
С начала текущего года цены на рынке недвижимости остаются на одном уровне. В определённые моменты покупатели и продавцы жилья динамичны: недвижимость активно меняет собственников, и стоимость квадратных метров имеет тенденцию расти.
В другие периоды рынок может сталкиваться с депрессией, когда как цены, так и количество сделок остаются на одном уровне или даже уменьшаются — это явление называется стагнацией в сфере недвижимости.
Что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем, как будут меняться цены, спрос и предложение — об этом журналу Домклик рассказал генеральный директор агентства недвижимости «Владис» в Сыктывкаре Сергей Телеш.
Что такое витринная цена
С начала текущего года так называемые витринные цены на недвижимость остались практически неизменны.
Витринная цена — это стоимость объекта, заявленная продавцом при выходе на рынок. Обычно она корректируется в процессе продажи, чаще всего — в сторону уменьшения.
Средняя разница между ожиданиями продавца и реальной ценой в сделке составляет около 10-20% в сторону уменьшения. Когда объект реализует профессиональное агентство недвижимости, этот разрыв обычно меньше, а сроки продажи — короче.
Почему цены на жильё стоят на месте
Давайте попробуем понять, почему наблюдается стагнация цен. Стагнация означает, что цены остаются почти без изменений. Хотя стоимость отдельных объектов может варьироваться, средние стартовые ценники в этом году практически застыли на месте.
Количество объектов на рынке по-прежнему невелико. Неподготовленному продавцу не с чем сравнить свои ожидания.
При этом у покупателей есть деньги: в августе доля сделок с ипотекой составила 25%, остальные 75% были реализованы без кредитов. Рынок сбережений в России разогрет и продолжает расти рекордными темпами. По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объем денег на банковских вкладах увеличился в первой половине 2024 года на 13,5% — почти до ₽68 трлн. Это максимальный рост за последние годы, говорится в «Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2024 года».
Именно поэтому даже при значительном снижении спроса, цены на квартиры не упали — отклонение составило всего 0,5%.
Что касается новостроек, то по мнению эксперта цены просядут не ранее 2025 года. До конца года заметной корректировки цен на новостройки ждать не стоит: проекты в активной стройке уже основательно распроданы за счет программ господдержки, и падение спроса вряд ли заставит застройщиков пересмотреть ценники на такие проекты.
Но уже к началу следующего года «перегретые» цены начнут постепенно снижаться. Объясняется это тем, что после отмены массовой льготной ипотеки и роста ключевой ставки квартиры в новостройках стали менее привлекательны для покупателей.
Получается, что в ближайшее время спрос будет вялотекущим, и поддерживать рынок будут оставшиеся адресные госпрограммы, а также специальные акции, которые запускают банки вместе с застройщиками.
Чего ждать от цен на недвижимость в ближайшем будущем
Опыт показывает, что на рынок выйдет больше продавцов. Многие отдыхали, кто-то ждал начала сезона для бизнеса. Осенью начинается деловая активность, но это не означает, что спрос взлетит, просто рынок станет более динамичным.
Поэтому агентствам недвижимости придется работать с продавцами над формированием спроса на их объекты: чтобы у покупателей появился интерес к квартире нужно, чтобы она была выставлена по привлекательной цене. Собственникам, желающим продать свои объекты, придется выйти из ступора и действовать в соответствии с рыночными законами — понижать цены.
Среди покупателей также ожидается рост спроса, но здесь стоит учитывать несколько важных факторов.
Во-первых, все те, кого не напугала текущая ставка (которая может еще вырасти), уже активны на рынке. Им безразлично, какая ставка — 18% или 20%.
Во-вторых, часть людей продолжает держать деньги на депозитах, ожидая снижения цен. Эти покупатели останутся вне рынка еще как минимум полгода.
В-третьих, есть категория граждан, которые смогут заработать или примут решение о покупке этой осенью. Вопрос в том, сколько их будет — больше, чем появится новых продавцов, или меньше? Этот вопрос пока остается открытым.
Также стоит отметить, что уже третий месяц растет доля сделок с коммерческой недвижимостью. Это может стать альтернативой банковским депозитам для более опытных инвесторов.
Как узнать ситуацию с ценами на жилье в конкретном городе или регионе
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Обоснования, что цены не полезут вниз, потому что ВЫШЛИ ПРОДАВЦЫ и отпуска)) А еще потому, что на вкладах Россиян стало больше денег, не поддаются ни какой критике!
При чем тут отпуск и продавцы? ..Они зимой в отпуск они не ходят?? Или прям всей толпой только летом...
А по поводу сбережений, вы забываетесь что много Военных на СВО, у которых деньги лежат на вкладах. Забываете о высоких %по вкладам, забываете в конце концов об инфляции. Так что "много" денег не решает покупательную способность.
Жируют застройщики, бесят, строят Гетто в поле за бешенные деньги, а народ от безысходности и это хавает.
Александр С.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.
Будут снижаться
Вам пудрят мозги! Я вижу ситуацию так, цены будут расти, потому что людям накопления некуда девать. Все говорят, что лучшее вложение денег, это Недвижимость! Поэтому всё равно жильё будут покупать всегда, альтернативы нет.
Пользовательцены будут падать так как можно сказать жилья много а покупать не кому и что у сво деньги лежат это ложь деньги уже в работе. И цены будут падать чтоб люди могли покупать жильё
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Что будет с новостройками после 2025 года?
Денис Н.здравствуйте! Ответ вы можете найти в этой статье💚
Для инвестиций самое выгодное это коммерческое помещение, особенно если земельный участок и склад в аренду. Землю так же можно сдавать! Окупаемость 5 лет спокойно без учета % если не нужно брать кредит для покупки.
Павел Ж.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.