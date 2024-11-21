Аванс или задаток: как правильно оформить предоплату за квартиру
- Задаток и аванс: в чем разница
- Что такое обеспечительный платеж
- Что выбрать: «аванс», задаток или обеспечительный платеж
- Как оформить соглашение о задатке
- Возвращается ли задаток при отказе банка в ипотеке
- Что нужно сделать перед внесением задатка
- Средний размер задатка
- Нужна ли расписка о передаче денег
- Что делать, если задаток не отдают
При приобретении недвижимости покупатель вносит задаток, чтобы подтвердить серьёзность намерений. Казалось бы, всё просто: внесли — и можно спокойно готовиться к сделке. На самом деле в процессе множество нюансов. Не зная их, можно потерять деньги, нервы и время.
Рассказываем, как правильно вносить и принимать задаток, как его оформить и что делать, если задаток не отдают.
Задаток и аванс: в чем разница
Задаток — это обязательство
Задаток — это некоторая денежная сумма, которую передают в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Проще говоря, если вы внесли или приняли задаток — значит, должны заключить договор. Задаток защищает интересы как продавца, так и покупателя.
Чтобы зафиксировать цену, дату сделки и другие важные условия договора, нужно заключать именно договор задатка с собственниками недвижимости. Сумма задатка при этом засчитывается в оплату полной стоимости жилья.
Вернуть задаток можно только при определённых условиях.
- Сделку отменили по обоюдному желанию сторон или из-за независящих ни от кого обстоятельств — задаток возвращают.
- Сделку отменили по вине покупателя — задаток не возвращают.
- Сделку отменили по вине продавца — задаток возвращают в двойном размере.
Аванс — это предоплата
В случае с недвижимостью — по договору купли-продажи. Если договора нет, то и аванса, по сути, быть не может. Это главное. Чтобы зафиксировать цену, дату сделки и другие важные условия — нужно заключать предварительный договор купли-продажи.
Аванс за квартиру — это просто предоплата, которую учтут при заключении договора купли-продажи. Она останется у продавца, только если в договоре аванса прописан пункт о компенсации ущерба из-за того, что покупатель передумал.
Чтобы не запутаться, в статье мы также будем использовать слово «аванс», но в кавычках.
Часто в обиходе именно «авансом» называют внесение денег для символического подтверждения намерения. Такой «аванс» не даёт никаких гарантий. А значит, вы не можете быть уверены в том, что сделка состоится и именно на тех условиях, о которых вы договорились.
Всё это может привести к вполне ощутимым финансовым потерям. Например, покупатель уже потратился на оформление сделки, а продавец в последний момент откажется и вернёт «аванс». Возможные убытки покупателю при этом никто не компенсирует.
Игорь подписал с продавцом через риелторов соглашение об «авансе» и передал 100 000 рублей. За три дня до сделки продавец заявил, что хочет за квартиру на 300 000 рублей больше. Игорь мог бы просто забрать «аванс», но пожалел времени и денег, уже потраченных на оформление, оценку и так далее. Поэтому в итоге купил квартиру по завышенной цене.
Что такое обеспечительный платеж
Обеспечительный платёж похож на задаток, но в нём можно прописать практически любые условия возврата или удержания. Обеспечительный платёж может возвращаться или не возвращаться полностью или частично — в зависимости от того, о чём договорились, тогда как задаток или не возвращается, или возвращается в двойном размере.
Обеспечительный платёж гарантирует выполнение любых обязательств по договору, а задаток по большей части служит для обеспечения подписания основного договора купли-продажи.
Обеспечительный платёж используют не так часто, а между тем это очень удобный юридический инструмент для защиты интересов обеих сторон.
Что выбрать: «аванс», задаток или обеспечительный платеж
Если вы всерьёз готовы к сделке и ваша цель — установить ответственность, выбирайте задаток или обеспечительный платёж.
Если ситуация не совсем определённая и что-то может поменяться — лучше ничего не вносить. Но если всё-таки решили использовать «аванс», помните: он не даёт никаких гарантий.
Как оформить соглашение о задатке
Не смотрите на название договора. Оно может быть практически каким угодно. Например, в заголовке будет слово «аванс», а в содержании явно прописаны условия, как для задатка. Главное — суть.
Что обязательно должно быть в соглашении о задатке
- Паспортные данные сторон.
- Подробная информация о недвижимости, всех собственниках и зарегистрированных.
- Сумма и срок, на который вносится задаток. Если сделка альтернативная, задаток лучше вносить на одинаковый срок.
- Перечень документов, которые нужно подготовить: выписку из домовой книги, справки об отсутствии задолженности, разрешение органов опеки, согласие супруга, если квартиру приобрели в браке, и прочее.
- Каким образом, в каких случаях и в какой срок задаток возвращается.
- Дата, к которой жильцы должны сняться с регистрации и физически освободить квартиру.
- Факторы, которые впоследствии могут повлиять на право собственности покупателя, чтобы он мог вернуть деньги без потерь. Их должна выявить юридическая проверка.
- Если квартиру покупают в ипотеку, обязательно включить пункт про неодобрение кредита или самой недвижимости банком.
- Как стороны уведомляют друг друга: по обычной почте или по электронной.
- И, наконец, прописывается дата и место сделки — банк, нотариус, кто несёт расходы на регистрацию, ячейку, нотариальные расходы, и как это компенсируется.
Чем больше условий будет прописано, тем лучше. Старайтесь максимально все конкретизировать.
Возвращается ли задаток при отказе банка в ипотеке
Отказ банка считается не зависящим от продавца или покупателя обстоятельством. Поэтому ничьей вины в том, что сделка не состоялась, нет. Если стороны изначально включают соответствующий пункт в соглашение, проблем обычно не возникает.
Олеся решила купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в ипотеку. Ей одобрили заявку и дали 90 дней на поиск квартиры. Вариант быстро нашли и через риелтора внесли «аванс». Но по каким-то причинам квартиру банк не одобрил. Продавец сам покупал другую недвижимость и вносил за нее задаток. Он посчитал, что сделка сорвалась по вине покупателя и отказался вернуть «аванс». Теперь возвращать его придется через суд.
Что нужно сделать перед внесением задатка
Убедитесь, что продавец — действительно собственник квартиры. Запросите у него выписку из ЕГРН и проверьте другие важные моменты.
Средний размер задатка
В среднем в качестве задатка вносят 20–100 тысяч рублей в зависимости от региона. Чем меньше вы внесёте, тем лучше.
Если продавец требует большую сумму — узнайте, зачем нужны деньги. Если причина веская, оформите предварительный договор купли-продажи с обеспечительным платежом, лучше в присутствии нотариуса. Это даст больше гарантий, что продажа состоится или платёж вернут.
Если же что-то вызывает подозрения, лучше отказаться от сделки. Есть мошенники, которые живут именно за счёт того, что берут «авансы» за квартиру.
Василиса составила с юристом предварительный договор купли-продажи и внесла продавцу задаток в 500 000 рублей. После этого собственник перестал отвечать на звонки. Василиса подала в суд с требованием вернуть деньги и выиграла процесс. Теперь продавец должен ей 1 млн рублей, но перечислять будет по 20 000 рублей ежемесячно, так как он заявил, что уже все потратил.
На покупку другой недвижимости Василисе пока не хватает денег, и в итоге долгожданный переезд откладывается на неопределённый срок.
Нужна ли расписка о передаче денег
Да, нужно оформить расписку. Ее продавец должен написать собственноручно в присутствии покупателя. Причем не только подписать, а именно составить письменно. Доказать подделку подписи не так уж и сложно, а вот всего документа — намного труднее.
В расписке должны быть:
- Паспортные данные сторон.
- Сумма задатка.
- На основании чего происходит передача денег.
- Дата.
- Подпись продавца — такая же, как в паспорте.
Часто расписку отдельно не оформляют. Для удобства стороны расписываются о получении денег в самом договоре.
Что делать, если задаток не отдают
Возвращать деньги через суд. Но сначала нужно письменно сообщить продавцу о требовании вернуть деньги и причине возврата. Это делается телеграммой с уведомлением о вручении.
Почти в 100% случаев, если всё сделано правильно и покупатель действительно не несёт ответственности за несостоявшуюся сделку, суд встанет на его сторону.
Как остаться добросовестным приобретателем при покупке вторички
Здравствуйте
Внесла аванс агенту с вашего сайта Елене Базаркиной, потом всплыли некие проблемы с квартирой, появилось неадекватное поведение продавца, на запршннные у него доп. Справки ответил он отказом, на сделку в короткий срок не смог выйти.
Попросила вернуть аванс, он заявил что моими деньгами он рассчитался с братом и понес какую-то чушь.
Как вернуть аванс? И самое главное эта квартира до сих пор у вас на сайте, а Елена Базаркина до сих пор продает этот и другие объекты через вас
Заявления в полицию написаны
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Роза К.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почтуrealty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и жалобу на агента. Наши специалисты проверят всю информацию!
Уточним, условия возврата аванса зависят от того, как происходила его передача. Для уточнения вопроса рекомендуем обратиться за консультацией напрямую к юристу.
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Здравствуйте, можно ли внести задаток используя сервис домклик?
Дарья Ш.здравствуйте! Нет, такой возможности нет.
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Полезная статься. Спасибо. :)
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Отличная статья Спасибо
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