Рассказываем, в какое время можно и нельзя шуметь, какие штрафы ждут нарушителей тишины и спокойствия в жилых домах и что делать, если соседи шумят и не дают выспаться.

Какие нормы шума допустимы

Существуют понятия эквивалентного и максимального уровня шума. Эквивалентный — уровень звука постоянного шума, который измеряется за определенный отрезок времени. Максимальный — наибольший уровень звука за определенный отрезок времени.

Норма допустимого шума в дневное время составляет 40 дБ — это звук обычного голоса, в ночное — 30 дБ. Шумовые пороги достаточно низкие. Если человек будет кричать, то уровень громкости может быть и 90 дБ, и 100 дБ. Следовательно, необходимо понимать, что ночью любой громкий звук может быть расценен как нарушение тишины.

Часы, в которые допустимо и недопустимо шуметь, определяют федеральный закон, Жилищный кодекс, но власти регионов могут устанавливать свои правила.

В целом же праздничные и выходные дни должны быть тихими до 9 часов утра включительно. Исключением является новогодняя ночь. В ночь с 31 декабря на 1 января разрешено проведение шумных гуляний и вечеринок, сопровождающихся громкой музыкой.

Законом установлены также правила проведения масштабного ремонта. Монтажные, строительные работы должны быть нешумными. Соседи имеют право составить жалобу, направленную собственнику квартиры, если шум нарушает их права.

Что может считаться шумом по закону

Штраф могут назначить, если слышен:

Громкий крик

Звук взрывающихся петард, неисправной бытовой техники

Постоянный ночной ремонт, отделка, монтажные работы

Звук дрифтующего автомобиля под окном

Нужно понимать, что список может быть дополнен самыми разными бытовыми ситуациями, и их перечень можно перечислять очень долго: скандалы в соседней квартире, вой домашних питомцев, незапланированные ночные перестановки, громкая музыка.

Любой звук, который систематически мешает окружающим и портит качество жизни, может стать поводом для составления коллективной или единичной жалобы, за которой последует неминуемое административное взыскание.

Когда нельзя шуметь: нормы в регионах

Законодательство определило, когда начинается «бесшумный» режим. А региональные власти корректируют нормы, чтобы подстроиться под местные особенности. Каждый субъект Российской Федерации самостоятельно регулирует закон о тишине.

Так, москвичам нельзя шуметь с 23:00 до 7:00. Запрещается использование звуковоспроизводящей аппаратуры на полную громкость, пение, танцы под громкую музыку, ругань, прочие действия, приводящие к нарушению тишины и спокойствия. Положение касается рабочих дней.

В Самарской области режим тишины действует с 22:00 до 08:00. Летнее время уменьшает границу на час, поэтому летом шуметь нельзя с 23:00. В Красноярском крае период начинает с 22:00, он длится 11 часов. Воскресенье — день, когда запрещены строительные работы.

В Крыму режим затишья был продлен, как и в Тюменской области (с 22:00 до 8:00), а также в Алтайском крае. В Свердловской области этот временной промежуток — с 23:00 до 8:00. С 22:00 до 6:00 запрещено шуметь, если вы в Татарстане. Норма для Калининградской области — с 23:00 до 08:00.

Единый закон о тишине для всех регионов

В начале 2023 года в России предложили ввести для всех регионов единое время тишины. Согласно доработанной позже версии, таковым должен считаться промежуток с 23:00 до 7:00 ежедневно. При этом шумные ремонтные работы предлагается разрешить проводить с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ» находится на рассмотрении Госдумы.

Законопроектом ещё предлагается наделить управляющие компании правом проводить с жителями профилактические беседы и привлекать их к ответственности, составлять акт о нарушении тишины и покоя. Акты могут использоваться как дополнительное основание для возбуждения административного дела и подтверждение повторного или систематического нарушения закона.

Если закон примут, то в России будут установлены размеры штрафов за нарушение тишины. Они будут прописаны в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

Тихий час

Тишину необходимо соблюдать не только в ночное время — есть еще такое понятие, как общий тихий период. На протяжении 120 минут днем запрещено превышать допустимый уровень громкости. Стандартный период от 13:00 до 15:00 или от 12:00 до 14:00 часов дня в зависимости от региона.

Кроме многоквартирных домов, часы тишины должны соблюдаться в обязательном порядке в некоторых организациях:

В больницах и госпиталях

В санаториях, пансионатах и домах отдыха

В детских садах, домах-интернатах и на детских площадках

В гостиницах и общежитиях

В случаях несоблюдения режима тишины в этих организациях, на административное лицо, ответственное за невыполнение закона, накладывается штраф.

Соседи: правила жизни

Чтобы жизнь в многоквартирном доме не превратилась в судебный спор, от каждого требуется соблюдение общих правил. Только заселились в новую квартиру или переехали в другой район? Замечательно, приступайте как можно скорее к налаживанию отношений с окружающими: познакомьтесь с соседями на лестничной площадке и жителями на этаже выше и ниже. Можно добавиться в общий чат в соцсетях и быть в курсе всех новостей и обсуждений.

Активная социальная жизнь, взаимоподдержка и дружелюбное поведение пойдут вам только на пользу, если возникнут ситуации, где нужно согласие или одобрение соседей. Например, в случае предстоящего праздника или ремонтных работ, предупредите их об этом. Обсудите вcе детали и не забудьте поблагодарить за понимание и проявленное терпение.

Как договориться с нарушителем тишины

Для начала все-таки попробуйте обсудить проблему с соседями. Возможно, начинающий рок-музыкант этажом выше или хозяйка того самого сенбернара не догадываются о том, что периодически причиняют вам дискомфорт. К обсуждению возникшей проблемы наверняка захотят присоединиться и другие соседи — поговорите и с ними.

Сошлитесь на федеральные законы и закон вашего региона, объясните о праве каждого человека на отдых и тишину у себя дома. Коллективная, спокойная беседа как нельзя лучше продемонстрирует серьезность ваших намерений, и вполне возможно, что вы не только договоритесь на обоюдно комфортных условиях, но и подружитесь с соседями.

Если переговоры были провалены

Рекомендуем иметь при себе доказательства. Заявитель должен зафиксировать громкие звуки — пригодится любая запись. Лучше предоставить видео, чтобы подтвердить факт превышения громкости конкретным человеком.

Первым делом следует обратиться в управляющую компанию вашего дома. Также можно вызвать работников правоохранительных органов, чтобы быстро разрешить спор. Но учтите, что первое правонарушение касательно шума карается только предупреждением. Если инцидент не будет исчерпан после предупреждения, нарушителя оштрафуют при следующем вызове.

Еще один вариант — вызвать участкового. Он может принять жалобу в письменном виде, выяснить обстоятельства и оштрафовать нарушителя.

Альтернативные источники шума

Бывает и такое, что у вас идеальные соседи. Но спокойствие тихих семейных вечеров или раннего воскресного утра портит то шум от вентиляции, то вывоз мусора в ночное время. Не стоит мириться и с этим. Если шум исходит от зданий или объектов рядом с вашим домом, нужно выяснить источник и приступать к следующим действиям:

Пожаловаться на шум, сопровождающий стройку соседнего объекта.

Если беспокоит шум от погрузочно-разгрузочных работ на отдельно стоящем объекте — обратитесь в Роспотребнадзор. То же самое касается шума от предприятий (в том числе и ТЭЦ), шума от транспортных путей или аэродрома неподалеку от вас.

Пожаловаться на грохот от вывоза мусора в неурочное время, а также шум от коммунальной техники, можно в префектуру округа или в управу вашего района.

Если мешает шум инженерного оборудования или вентиляции, обратитесь в управление Роспотребнадзора. То же самое стоит сделать, если вам мешает шум, исходящий от торговых объектов, встроенных в многоквартирные дома, либо пристроенных к ним.

Что грозит нарушителям

За нарушение тишины и покоя в Москве с 23:00 до 07:00 — обычным гражданам грозит первоначальное предупреждение, затем административный штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Аналогичную сумму взыщут также с тех, кто делает ремонт в период с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00, а также по воскресеньям и праздничным дням.

Для должностных лиц в столице предусмотрен штраф от 4 до 8 тысяч рублей, а вот юридическим лицам в случае нарушений придется раскошелиться на сумму от 40 до 80 тысяч рублей.

Исключения из правил

Говоря о нарушении тишины по закону, подразумевается намеренное создание шума. Существуют исключения, когда на шум от происходящих действий не удастся пожаловаться, а именно: