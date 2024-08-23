Как проверить долги по услугам ЖКХ
Как получить информацию о задолженности за коммуналку? Могут ли отключить воду, электричество и другие услуги за неуплату? И как оспорить долг? Отвечаем на эти вопросы в статье.
Согласно Жилищному кодексу, все собственники недвижимости должны оплачивать коммунальные услуги вовремя и полностью. Делать это необходимо каждый месяц до 10 числа, если другой срок не установили управляющая компания, члены ТСЖ, жилищного или иного кооператива.
Что входит в коммунальные услуги
Правильнее будет сказать жилищно-коммунальные, поскольку услуги делятся на жилищные и коммунальные. К первым относятся содержание жилого помещения и капремонт. Ко вторым — холодная и горячая вода, водоотведение , электроэнергия, газ, отопление, обращение с ТКО (вывоз мусора).
Все эти услуги прописаны в квитанции. Плата за некоторые из них может приходить отдельным документом, но зачастую собственники получают единую платежку. В ней указана сумма к оплате за месяц, а также долги за предыдущие, если они есть.
Но бывает так, что у владельца жилья нет возможности получить на руки квитанцию и посмотреть, имеется ли долг за коммуналку. Например, он живет в другом городе или стране. В этом случае выяснить, есть ли задолженность, можно онлайн. Ниже расскажем об основных способах.
Как узнать сумму задолженности по ЖКУ
Через приложение «Госуслуги.Дом»
Для просмотра квитанции за ЖКУ нужно зарегистрироваться в сервисе через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». В разделе «Счета ЖКУ» вы увидите начисления по каждой услуге и там же сможете все оплатить.
Приложение работает во всех регионах России, а данные о жилье появляются там автоматически.
Через региональные ЕИРЦ
Сайты единых информационно-расчетных центров (система для оплаты ЖКУ) есть почти во всех городах страны. У некоторых из них работает еще и приложение, например, у МосОблЕИРЦ.
Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте/в приложении или войти через «Госуслуги». В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить.
В банковском приложении
Таким образом тоже можно посмотреть задолженность по квартплате: в соответствующий раздел подгрузится платежка — в ней будет указана и сумма долга.
Например, в Сбербанке порядок действий такой: перейдите в раздел «Дом», далее нажмите «Квартплата», выберите свой расчетный центр и введите номер лицевого счета. Затем система покажет вам размер платежа.
Через региональные порталы госуслуг
Авторизоваться на этих сайтах можно с помощью основного аккаунта на «Госуслугах». Кроме этого, вам понадобится номер лицевого счета — для загрузки квитанции.
К примеру, на портале госуслуг Московской области эти сведения содержатся в разделе «Дом и ЖКХ». По дальнейшим шагам сориентироваться также несложно. Несколько кликов — и на экране появится сумма к оплате.
В ресурсоснабжающей организации
Еще один способ выяснить, есть ли долги по коммуналке, — позвонить в ресурсоснабжающую организацию. Для этого нужно знать, какая именно компания поставляет ту или иную услугу, и посмотреть номер на ее сайте.
На сайте ФССП и «Госуслуги»
Если в связи с долгом уже прошел суд, информация о нем появится на сайте ФССП и портале госуслуг. Для того чтобы увидеть сумму задолженности, в первом случае нужно заполнить специальную форму, во втором — данные отобразятся на главной странице справа.
Часть забот по дому можно доверить Домклик. В разделе «Моя недвижимость» легко вызвать мастера по ремонту, заказать клининг, химчистку и даже переезд. А еще там есть финансовые сервисы, например, такие как страхование и налоговый вычет.
Что будет за неуплату коммуналки
Начисление пеней
Последствия для неплательщиков могут быть разные, самое безобидное — пени. Пеня составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (= ключевой ставки), которая действует на день оплаты, от суммы задолженности за каждый день просрочки. Эта санкция действует при просрочке от 31 до 90 дней. Далее ставка повышается до 1/130. То есть формула для расчета пеней будет такой: ставка рефинансирования*1/300 (или 1/130)*сумма задолженности*количество дней просрочки.
До конца 2024 года для расчета пеней установлена фиксированная ставка ЦБ в 9,5%, поэтому для примера возьмем ее.
Собственник должен оплатить коммуналку в размере 4,5 тыс. руб. 15 ноября. Если он сделает это до 15 декабря, пени не начислят. А начиная с 16 декабря с каждым днем просрочки счет будет увеличиваться.
Допустим, оплата просрочена на 5 дней, значит, на 20 декабря при ставке рефинансирования 9,5% пени составят 7,12 руб. (0,095*1/300*4,5 тыс. руб.*5).
При ставке в 21% пени в этом случае были бы равны 15,75 руб.
А еще владельцам квартир придется оплатить просроченный платеж за капремонт, но по фиксированной ставке 1/300.
Отключение коммунальных услуг
Если собственник не платит за коммуналку в течение двух месяцев, ему могут ограничить или приостановить подачу коммунальных услуг. Но только после предупреждения.
Как это происходит?
- Должнику направляют уведомление, где сказано, что ему могут ограничить (уменьшить объем подачи) предоставление коммунальной услуги, а затем и вовсе приостановить. Или сразу приостановить — в зависимости от возможностей поставщика. Это сделают, если он не погасит долг в течение 20 дней.
- Если тот не оплатил задолженность за это время, компания может уменьшить объем подачи ресурсов, а через 10 дней и вовсе приостановить.
- Если такой технической возможности нет, то поставщик имеет право отключить услугу полностью сразу. Это касается всех ресурсов, кроме отопления и холодной воды (в МКД).
Взыскание долга в суде
Из-за задолженности на собственника могут подать в суд, а затем приставы откроют исполнительное производство. Это грозит удержанием до 50% зарплаты, арестом счетов и имущества.
Также приставы имеют право ограничить должнику выезд за границу. Это возможно, если долг по исполнительному документу более 30 тыс. руб. и должник не выплатил его в установленный для добровольного исполнения срок.
Изъятие жилья
Это возможно, если по делу о долгах уже прошел суд, его решение вступило в силу, исполнительный лист передан в службу судебных приставов и открыто исполнительное производство. В этом случае, если у должника нет денег и другого имущества для взыскания, его квартиру могут продать на торгах, но только в том случае, если это не единственное жилье должника. Однако такие ситуации крайне редкие.
Как проверить долги за ЖКУ при покупке квартиры
По закону долги за коммунальные услуги новому собственнику не переходят, а вот задолженность за капремонт оплатить придется. Сумма может накопиться немаленькая, поэтому узнать об этом стоит до покупки квартиры. Каким образом?
В первую очередь нужно поговорить с собственником вашего будущего жилья и попросить у него квитанции за последние два-три месяца. По ним станет понятно, платил ли тот за ЖКУ и есть ли долг.
Удостовериться в правдивости информации поможет дополнительная самостоятельная проверка — по лицевому счету, который указан в квитанции. Сделать это можно, например, в банковском приложении.
Кроме этого, вы можете попросить у продавца справку об отсутствии долгов за ЖКУ. Ее выдают в МФЦ и управляющей компании.
Как оспорить долги за ЖКУ
Если вы не согласны с начислениями в платежке, стоит обратиться в управляющую компанию с квитанциями об оплате. Возможно, вам действительно насчитали неверную сумму, и в таком случае вопрос быстро решится.
Если же вы получили судебный приказ о взыскании долга, его также можно обжаловать — на это у вас есть 10 дней с момента вручения соответствующего уведомления.
Но нужно понимать, что оспорить задолженность можно только в том случае, если вы действительно оплатили ЖКУ и у вас есть доказательства в виде чеков. В противном случае долг погасить придется.
Имеет ли право управляющая компания раскрывать список должников
Иногда управляющая компания в качестве меры борьбы с должниками размещает перечень должников в подъездах жилых домов. Если в нем указаны ФИО или адреса собственников, то эти действия незаконны — они нарушают ФЗ «О персональных данных».
Более того, такие данные УК не имеет права публиковать и на своем сайте. Такие разъяснения ранее давал Роскомнадзор. При этом, как заявляли в ведомстве, если список должников сформирован в формате «номер квартиры» и «сумма задолженности», управляющая компания закон не нарушает.
То есть для уведомления собственника о долге УК может размещать информацию в том объеме, который не позволяет установить личность владельца жилья.
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Светлана Я.здравствуйте! По всем вопросам начисления, оплаты и задолженностей по ЖКУ рекомендуем обратиться напрямую в ресурсоснабжающую организацию вашего региона и в вашу управляющую компанию.