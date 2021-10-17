Какие выплаты могут получить семьи с детьми и как с помощью субсидий купить жилье
В материале расскажем, какие выплаты и субсидии могут получить семьи с детьми в России, а также о том, как использовать эти деньги, чтобы купить квартиру, дом или другую недвижимость.
Пособия для семей с детьми
Ниже — несколько основных пособий для семей с детьми. Потратить их на погашение ипотеки или купить на такие пособия недвижимость вряд ли получится: суммы, как правило, не очень большие.
Итак, список пособий для семей с детьми:
- Ежемесячное пособие будущим мамам, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум
- Единовременно пособие при рождении первого ребенка — положено всем российским семьям вне зависимости от уровня дохода и количества детей. С 1 февраля 2021 года его размер — 18 886 рублей
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет — его минимальный размер с 1 февраля 2021 года составил 7 082 рубля, максимальный — 29 600 рублей
- Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до 3 лет семьям, у которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов
- Ежемесячное пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум
- Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в неполных семьях, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум
🏡 Узнать подробности об этих пособиях можно на сайте Госуслуг
Маткапитал — можно использовать для покупки жилья
С 1 января 2021 года сумма маткапитала на первого ребенка составляет 483 881 рубль, если рождается второй ребенок — прибавят еще 155 550 рублей. Если ранее право на маткапитал не возникало, его сумма составит 639 431 рубль.
На какие цели можно использовать маткапитал:
- Первоначальный взнос по ипотеке
- Досрочное погашение ипотеки
- Покупка жилья
- Строительство или реконструкция дома
- Образование детей
- Накопительная пенсия мамы
- Товары и услуги для детей-инвалидов
- Ежемесячная выплата (при определенных условиях)
Улучшение жилищных условий является самым популярным направлением использования материнского капитала.
🏡 Побробнее о том, как использовать маткапитал для покупки жилья
450 000 рублей на ипотеку многодетным семьям
Еще одна полезная госпрограмма — поддержка многодетных семей. Благодаря ей можно получить до 450 000 рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита. Право на такую финансовую помощь есть у семей, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.
Схема списания ипотечного долга работает так:
- Клиенты подают заявление и документы в банк, где бралась ипотека
- Банк проверяет документы и передает оператору программы — ДОМ.РФ, который проводит финальную проверку заявок и выносит решение либо о выплате субсидии
- Выплаты осуществляются для погашения задолженности по ипотеке граждан РФ, имеющих право на меры государственной поддержки в установленном размере