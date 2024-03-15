Как обустроить мангальную зону на участке
Обустройство мангальной зоны — один из важных аспектов создания уюта, комфорта и функциональности. Вместе с экспертами разберём основные этапы обустройства мангальной зоны, поделимся советами по выбору места расположения, материалов для строительства и декорирования.
Выбор места
В первую очередь важно правильно определиться с местом, где будет располагаться мангальная зона. Мы рекомендуем составить план участка, нарисовав все постройки: дом, баню, сарай. Так вы наглядно увидите, где будет самое подходящее место.
При планировании обязательно учтите требования СНиП:
- расстояние от мангальной зоны до ближайших построек должно быть от 5 метров и более (касается дома и хозяйственных построек);
- расстояние от любых легковоспламеняющихся материалов и деревянного забора должно быть от 2 метров и более.
Виды мангальных зон
Как только определились с местом для мангальной зоны, нужно выбрать её вид. Их бывает несколько в зависимости от конструкции.
Мангальная зона открытого типа
Это самое простое решение. Чаще всего в таком виде используется стационарный очаг или переносной мангал.
Не ближе 5 метров к дому — если мангал открытый, если это патио с каменной или кирпичной печью и закрытой топкой — хоть через два шага от дома.
Близкое расположение может быть обусловлено габаритами участка или же удобством — чтобы не бегать из кухни к мангалу через весь двор. Когда мангал стационарный, площадку бетонируют, мостят плиткой или камнем, многие по центру оборудуют костровую зону: углубление в земле с днищем и стенками из несгораемых материалов.
Остаётся расставить мебель, несколько солнечных светильников и наслаждаться отдыхом вокруг костра.
Мангальная зона полуоткрытого типа
В последние годы особенно на компактных участках в несколько соток зону отдыха устраивают прямо на террасе. Но тут есть несколько нюансов.
По действующим противопожарным нормативам расстояние от строений до открытого огня, разводимого в специальных ёмкостях для приготовления пищи, должно быть не менее 5 метров. То есть, устанавливать обычные металлические мангалы на верандах и террасах нельзя. Но если огонь будет закрытый, например, в кирпичном мангале-печи, то это правило не действует.
Для дополнительной безопасности пол лучше выложить плиткой или камнем, близлежащие поверхности закрыть негорючими материалами. Естественно, проходка дымохода сквозь крышу тоже должна быть выполнена в соответствии с противопожарными нормативами: отступы, короб из негорючих материалов, заполнение короба каменной ватой.
Мангальная зона закрытого типа
Очень популярное, но и самое дорогостоящее решение — строительство закрытой беседки с двумя или тремя глухими стенами из кирпича или блока. Как и на террасе, в такой беседке можно строить только многофункциональную печь, а чтобы не возникло проблем с надзорными органами, дверцу делать съёмной.
Если закрыть и четвёртую стену, например, сдвижным порталом со стеклопакетом, отдыхать в беседке под шашлык можно круглый год, а не только в тёплое время года. Для безопасности внутренняя отделка должна быть из негорючих материалов.
Если очень уж нравится древесина, её обязательно нужно покрыть огнестойкими составами в несколько подходов.
На что нужно обратить внимание
Кроме выбора места и будущего вида мангальной зоны, важно не забыть про некоторые другие моменты.
Безопасность
Не располагайте источник огня под или рядом с деревьями или вблизи с соседским участком — учитывайте розу ветров, чтобы дым не мешал соседям.
Вентиляция
Если вы решили строить зону полуоткрытого или закрытого типа, обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха, чтобы избежать задымления.
Хранение дров
Предусмотрите удобное место для хранения дров или угля рядом с мангалом.
Утилизация золы
Определитесь со специальным местом, куда вы будете выбрасывать золу и остатки угля и дров.
Выбор материала для мангальной зоны
Как правило, для стационарных зон отдают предпочтение четырём материалам:
- металл;
- кирпич или другой камень;
- дерево.
Если вы спроектировали и построили всё правильно, любой из материалов будет функционален, поэтому выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей.
Деревянная мангальная зона
Для неё необязательно класть фундамент, однако место, где будет разводиться огонь, нужно обязательно обшить огнеупорным материалом и сделать вытяжку, а деревянные поверхности покрыть защитным составом.
Плюсы:
- легко построить,
- вписывается в любой стиль и дизайн участка.
Минусы:
- пожароопасный материал;
- со временем дерево портится от влаги и насекомых, поэтому нужен своевременный уход.
Кирпичная мангальная зона
Такой вариант безопасен и долговечен, потому что фундамент под кирпич укладывают основательно. Можно выбрать любые материалы для отделки, а также не бояться возгораний — вероятность будет минимальной.
Плюсы:
- долговечность;
- безопасность.
Минусы:
- может быть дорого;
- долго строить;
- нужно постоянное место расположение, передвинуть не получится.
Металлические мангальные зоны
Зачастую это уже готовый вариант: маленькая беседка и встроенный мангал.
Фундамент для мангальной зоны
Если вы решили обойтись не просто переносным мангалом, а построить целую зону, то без фундамента не обойтись. Для этой цели есть несколько его видов:
- опорно/свайный фундамент — для деревянных и металлических построек. Такой тип фундамента подойдёт, если ваш участок состоит из структурно неустойчивых почв (например, лессовые, илы, рыхлые пески).
- ленточный фундамент — для больших построек из камня, кирпича или дерева. Лучше всего подходит для сухих, песчаных почв.
- бутобетонный фундамент — особенно прочный тип. Но для такого фундамента нужна теплоизоляция, чтобы избежать разрушений из-за перепада температур.
- монолитный фундамент — делается из монолитных плит. Тип почвы не имеет значения.
Виды навесов для мангальной зоны
Чтобы погодные условия не помешали вашему отдыху, лучше озаботиться навесом. Есть два варианта:
- мягкие — плёнка, поликарбонат, полимер или брезент;
- жёсткие — профнастил, черепица или шифер.
🧱 Конечно же, для навесов нужны опоры. Материал опор зависит от навеса.
Для лёгких подойдут деревянные или металлические опоры.
Для тяжёлых — из камня или кирпича.
Виды покрытий для мангальной зоны
Мангальную зону можно поставить на земле и без покрытия, но, например, из-за осадков мебель и мангал начнут проваливаться в сырую землю, будет скользко ходить.
Чтобы этого избежать, позаботьтесь о покрытии. Бывает несколько видов:
- обрезная доска — быстро класть, но требует регулярный уход для защиты от влаги и насекомых;
- щебень — бюджетно и доступно, но не совсем удобно: со временем он будет по всему участку;
- плитка — легко положить, может справиться даже новичок. Сейчас есть множество видов и фактур плитки, поэтому можно найти вариант на любой вкус и кошелёк;
- террасная доска — изготавливается из прочных пород древесины, богатая цветовая гамма;
- декинг — разновидность террасной доски, но другой формы. Его легко укладывать, износоустойчив и долговечен;
- бетонное покрытие — простой вариант. Чтобы сделать бетонную площадку интереснее, можно использовать специальные формы и ячейки;
- керамическое покрытие — керамогранит, керамическая или клинкерная плитка.
Выбор жаровни
При выборе жаровни для мангальной зоны на участке, важно учитывать следующие критерии:
1. Размер и форма: выберите жаровню, которая подходит по размеру и форме вашей мангальной зоне. При выборе учитывайте количество людей, для которых будете готовить еду. Например, если вы планируете часто приглашать гостей, лучше сделать жаровню побольше.
🍖 Располагайте жаровню примерно в 90 сантиметрах от земли — это оптимальная высота для рабочей поверхности.
2. Материал: жаровни изготавливают из чугуна, стали, камня или керамики. Выбирайте тот, который будет долговечнее и неприхотливее в уходе.
3. Дополнительные функции: у некоторых жаровен есть встроенные столики, полки для хранения угля или принадлежностей для барбекю.
4. Безопасность: обратите внимание на безопасность использования жаровни. Убедитесь, что конструкция устойчива и не представляет опасности для окружающих.
Декор мангальной зоны
Украшение, мебель, освещение зависят от ваших вкусовых предпочтений, возможностей и от дизайна, которого вы придерживаетесь в обустройстве дома и участка.
Подчерпнуть идеи и вдохновение вы можете в нашей статье «Ландшафтный дизайн на даче: как стильно обустроить участок».