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Дом и уют
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Как увеличить площадь маленькой квартиры

Дата публикации: 24 мая 2021
Как увеличить площадь маленькой квартиры
Содержание

Маленькая квартира может быть красивой, уютной и комфортной. Главное, учесть некоторые нюансы во время ремонта, обустройства и выбора мебели.  

Подумайте о перепланировке

Можно объединить санузел, комнату с кухней или балконом. Но помните, что каждое из этих решений требует вложения средств и времени. Если решите делать перепланировку, обязательно прочитайте, что можно менять в квартире, а что нельзя. 

Выбирайте белые или пастельные тона 

Они визуально расширяют пространство и делают интерьер легче. При этом если помещение по форме приближено к квадрату, то делайте выбор в пользу однотонных стен. 

Если комната вытянута или высота потолков оставляет желать лучшего, используйте обои в полоску или с рисунком. Они помогут вытянуть пространство и скорректировать размер помещения. Горизонтальный рисунок сделает его шире, а вертикальный — поднимет потолки. 

Сам потолок должен быть светлее стен. Лучше выбирайте натяжной — в него удобно устанавливать точечные светильники. 

Поменяйте батареи

Если вы делаете ремонт не в новостройке, обязательно замените старые чугунные батареи. Современные компактные радиаторы выиграют для вас 5-10 сантиметров пространства. 

Оптимизируйте кухню

Здесь основная задача — организовать удобную систему хранения. Купите рейлинг — перекладину с крючками, и вешайте на нее часть кухонной утвари. Крупы и другие сыпучие продукты пересыпайте в прямоугольные контейнеры — так они займут меньше места и вам не потребуется много шкафов. 

Отличное решение для маленькой кухни — раздвижной стол и складные стулья. Их удобно хранить, а к приходу гостей можно быстро оборудовать дополнительные места. 

Используйте пространство подоконников 

Откажитесь от обычного подоконника в пользу функциональной столешницы. На кухне она может стать обеденной зоной, а в комнате — рабочим столом или даже дополнительным местом отдыха. 

Задействуйте балкон

Даже если вы не объедините его с комнатой, он может стать отдельным функциональным помещением. Самые распространенные варианты: рабочий кабинет, гардеробная, гладильная комната или домашний тренажерный зал.  

Продумайте интерьер ванной

Для ванной выбирайте светлую плитку, душевую кабину и компактную стиральную машинку с верхней загрузкой. Вы точно ее оцените! И не лишним будет поворотный полотенцесушитель.  

Грамотно подберите мебель

В малогабаритной квартире особенно важно, чтобы каждый предмет был компактный и функциональный. Поэтому ваш выбор — всевозможные трансформеры. Диван-кровать, шкаф-купе, стол-книжка, пуфы и кресла с местами для хранения. 

Еще одно золотое правило — лучше один большой предмет, чем несколько маленьких. Один гостевой диван вместо двух кресел, один вместительный комод вместо нескольких тумбочек, один шкаф-купе вместо «стенки». 

Экономьте за счет дверей 

Распашные двери нещадно отбирают жилые метры. Остановите свой выбор на раздвижных или дверях-гармошках. Последние хороши тем, что не отъезжают в сторону и не занимают место у стены. Если есть возможность вообще отказаться от какой-то двери, сделайте это. Но не забудьте про хорошую вытяжку. 

Грамотно используйте пространство вокруг входной двери. Сверху можно разместить полку для хранения сезонных вещей, а по бокам — узкие стеллажи. 

Используйте зеркала 

Например, шкаф-купе с зеркальными дверцами визуально добавит вам половину комнаты. Зеркало сделает визуально шире узкий коридор. Для ванной выберите зеркало с подсветкой — оно заменит вам туалетный столик. 

Скажите твердое НЕТ люстрам 

Они занимают слишком много места. А ещё хранят в себе вековую пыль и дохлых мух. Лучший вариант для небольшой квартиры — точечные светильники на потолке и подсветка функциональных зон с помощью ночника или торшера. 

Выбирайте жалюзи или римские шторы

Если все-таки захочется добавить немного уюта, отдайте предпочтение прозрачным легким шторам, пропускающим свет. Комната от этого станет уютнее и светлее. 

Не собирайте дома хлам 

Журналы трехлетней давности отнесите в библиотеку. Одежду и ненужные вещи, которыми не пользуетесь больше двух лет, продайте или отдайте нуждающимся. Сезонные вещи — велосипеды, лыжи, коляски и шубы, удобно хранить в специальных камерах длительного хранения. 

Заведите коробку или отдельную папку, в которую сложите все документы. Так вы всегда будете знать, где лежит нужный документ, и сможете быстро его найти. Деньги положите в банк — пусть работают, а чеки на товары выкидывайте после истечения гарантийного срока.

Обустройства жилья и комфорт
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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