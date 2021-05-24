Как увеличить площадь маленькой квартиры
- Подумайте о перепланировке
- Выбирайте белые или пастельные тона
- Поменяйте батареи
- Оптимизируйте кухню
- Используйте пространство подоконников
- Задействуйте балкон
- Продумайте интерьер ванной
- Грамотно подберите мебель
- Экономьте за счет дверей
- Используйте зеркала
- Скажите твердое НЕТ люстрам
- Выбирайте жалюзи или римские шторы
- Не собирайте дома хлам
Маленькая квартира может быть красивой, уютной и комфортной. Главное, учесть некоторые нюансы во время ремонта, обустройства и выбора мебели.
Подумайте о перепланировке
Можно объединить санузел, комнату с кухней или балконом. Но помните, что каждое из этих решений требует вложения средств и времени. Если решите делать перепланировку, обязательно прочитайте, что можно менять в квартире, а что нельзя.
Выбирайте белые или пастельные тона
Они визуально расширяют пространство и делают интерьер легче. При этом если помещение по форме приближено к квадрату, то делайте выбор в пользу однотонных стен.
Если комната вытянута или высота потолков оставляет желать лучшего, используйте обои в полоску или с рисунком. Они помогут вытянуть пространство и скорректировать размер помещения. Горизонтальный рисунок сделает его шире, а вертикальный — поднимет потолки.
Сам потолок должен быть светлее стен. Лучше выбирайте натяжной — в него удобно устанавливать точечные светильники.
Поменяйте батареи
Если вы делаете ремонт не в новостройке, обязательно замените старые чугунные батареи. Современные компактные радиаторы выиграют для вас 5-10 сантиметров пространства.
Оптимизируйте кухню
Здесь основная задача — организовать удобную систему хранения. Купите рейлинг — перекладину с крючками, и вешайте на нее часть кухонной утвари. Крупы и другие сыпучие продукты пересыпайте в прямоугольные контейнеры — так они займут меньше места и вам не потребуется много шкафов.
Отличное решение для маленькой кухни — раздвижной стол и складные стулья. Их удобно хранить, а к приходу гостей можно быстро оборудовать дополнительные места.
Используйте пространство подоконников
Откажитесь от обычного подоконника в пользу функциональной столешницы. На кухне она может стать обеденной зоной, а в комнате — рабочим столом или даже дополнительным местом отдыха.
Задействуйте балкон
Даже если вы не объедините его с комнатой, он может стать отдельным функциональным помещением. Самые распространенные варианты: рабочий кабинет, гардеробная, гладильная комната или домашний тренажерный зал.
Продумайте интерьер ванной
Для ванной выбирайте светлую плитку, душевую кабину и компактную стиральную машинку с верхней загрузкой. Вы точно ее оцените! И не лишним будет поворотный полотенцесушитель.
Грамотно подберите мебель
В малогабаритной квартире особенно важно, чтобы каждый предмет был компактный и функциональный. Поэтому ваш выбор — всевозможные трансформеры. Диван-кровать, шкаф-купе, стол-книжка, пуфы и кресла с местами для хранения.
Еще одно золотое правило — лучше один большой предмет, чем несколько маленьких. Один гостевой диван вместо двух кресел, один вместительный комод вместо нескольких тумбочек, один шкаф-купе вместо «стенки».
Экономьте за счет дверей
Распашные двери нещадно отбирают жилые метры. Остановите свой выбор на раздвижных или дверях-гармошках. Последние хороши тем, что не отъезжают в сторону и не занимают место у стены. Если есть возможность вообще отказаться от какой-то двери, сделайте это. Но не забудьте про хорошую вытяжку.
Грамотно используйте пространство вокруг входной двери. Сверху можно разместить полку для хранения сезонных вещей, а по бокам — узкие стеллажи.
Используйте зеркала
Например, шкаф-купе с зеркальными дверцами визуально добавит вам половину комнаты. Зеркало сделает визуально шире узкий коридор. Для ванной выберите зеркало с подсветкой — оно заменит вам туалетный столик.
Скажите твердое НЕТ люстрам
Они занимают слишком много места. А ещё хранят в себе вековую пыль и дохлых мух. Лучший вариант для небольшой квартиры — точечные светильники на потолке и подсветка функциональных зон с помощью ночника или торшера.
Выбирайте жалюзи или римские шторы
Если все-таки захочется добавить немного уюта, отдайте предпочтение прозрачным легким шторам, пропускающим свет. Комната от этого станет уютнее и светлее.
Не собирайте дома хлам
Журналы трехлетней давности отнесите в библиотеку. Одежду и ненужные вещи, которыми не пользуетесь больше двух лет, продайте или отдайте нуждающимся. Сезонные вещи — велосипеды, лыжи, коляски и шубы, удобно хранить в специальных камерах длительного хранения.
Заведите коробку или отдельную папку, в которую сложите все документы. Так вы всегда будете знать, где лежит нужный документ, и сможете быстро его найти. Деньги положите в банк — пусть работают, а чеки на товары выкидывайте после истечения гарантийного срока.