Стоит ли делать дорогой ремонт в квартире
Дорогостоящий ремонт в квартире — это серьёзное вложение, которое может значительно улучшить жилищные условия, повысить комфорт и уровень жизни. Однако перед принятием решения о таких тратах необходимо взвесить все плюсы и минусы.
Разбираемся вместе с экспертами, насколько целесообразно сегодня делать ремонт по цене квартиры, окупится ли его стоимость при продаже и в каких случаях не стоит переплачивать.
Преимущества дорогого ремонта
Качество материалов и выполнение работ. При большом бюджете на ремонт можно использовать высококачественные материалы и привлечь профессиональных специалистов, что гарантирует долговечность и красоту результата.
Неповторимый дизайн. Можно воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи, создавая уникальное пространство, которое отражает индивидуальность хозяев.
Повышение стоимости квартиры. Качественный и стильный ремонт может значительно увеличить стоимость недвижимости, что является важным фактором при её продаже или сдаче в аренду.
Олеся Чертищева, руководитель офиса АН «СОВА»:
Дорогой ремонт может быть выгоден, если у клиента есть планы на продажу недвижимости в будущем или она будет использоваться в качестве инвестиционного объекта. Либо если клиент планирует заниматься сдачей квартиры в аренду.
Но здесь приоритетнее — хорошо продуманный и качественный ремонт, нежели дорогой. Он привлечёт больше потенциальных арендаторов и позволит запрашивать более высокую арендную плату. В итоге, эта инвестиция может окупиться за счёт дополнительного дохода от аренды.
Минусы дорогого ремонта
Прежде всего, высокий бюджет может стать серьёзным финансовым бременем и даже невозможным для многих. Кроме того, такой ремонт требует времени и ресурсов. Необходимость в постоянном контроле качества работ и координации с бригадами рабочих может ввести в затруднительное положение.
Олеся Чертищева подчёркивает, что также следует учитывать и район объекта. Если квартира находится в престижном районе, либо в центре города — то такой ремонт оправдан. Однако, если это «спальный» район, то скорее всего будут трудности для продажи «в плюс».
Алексей Козлов, управляющий директор сети АН «Монолит»:
С точки зрения какой-то логики — не эмоциональной, а прагматичной — то, конечно, идея дорогого ремонта не оправдана. Те деньги, которые вы вложите в квартиру, никогда не окупятся. Во-первых, за счет того, что это не новое, кто-то уже пользовался. Ну и второй момент — не все покупатели готовы оценить ваш ремонт. Одним он может понравиться, а другие — захотят всё переделать и, соответственно, будут не готовы платить за квартиру такую цену.
Как продаются квартиры с дорогостоящим ремонтом
Эксперты сходятся во мнении, что цена на такие объекты в любом случае должна быть адекватна рынку. Либо квартира должна быть очень ликвидной или уникальной, чтобы вызвать реальный покупательский интерес.
Так, Денис Васильев, руководитель офиса «Новослободское» ИНКОМ-Недвижимость, приводит пример — если купить квартиру в панельной девятиэтажке за 10 млн рублей и вложить в нее еще 10 млн, это не даст возможности реализовать ее за 20 млн рублей. Эксперт отмечает, что в среднем окупается не более 50% от размера вложенных средств, если квартира приобреталась для себя, и ремонт соответственно делался так же.
Олеся Чертищева, руководитель офиса АН «СОВА»:
Квартиры с дорогостоящим ремонтом продаются, но спрос на такие объекты, конечно, ниже, чем на квартиры с обычным ремонтом.
Большей популярностью пользуются квартиры с дорогой отделкой в более классических светлых тонах. Если дизайнерский ремонт с конкретными особенностями: статуэтками, картинами, антиквариатом, то здесь конечно можно не угодить вкусу покупателей.
Анастасия Голова, руководитель направления строительства и ремонтов федеральной компании «Этажи», считает, что при продаже объектов с дорогой отделкой всё зависит от соотношения цены и качества, а также правильной предпродажной визуализации квартиры. Но то, что сейчас в России всё больше набирает тренд на покупку квартир и домов формата «заезжай и живи», это уже давно факт, отмечает эксперт.
Дорогой ремонт перед продажей
По мнению Дениса Васильева, идея купить квартиру по среднерыночной цене, сделать в ней дорогой ремонт и продать с высокой прибылью может и привлекательна, но она не работает. Для получения выгоды обычно либо объект приобретается ниже рыночной стоимости, либо ремонт делается очень бюджетный, но с целью «пустить пыль в глаза». Покупатель видит красивую стильную картинку, но потребительское качество такого жилья оставляет желать лучшего.
Немного иначе это работает в дорогом бизнес- или элитном сегменте: покупатели предпочитают приобретать недвижимость под ключ и изначально готовы платить за комфорт. Но здесь велик риск «не угадать», так как обеспеченные люди, как правило, выбирают объект придирчиво, в соответствии со своими высокими требованиями к его потребительским и эстетическим характеристикам. Так что при планировании ремонтных работ следует понимать, на какую категорию покупателей вы ориентируетесь, подчеркивает эксперт.
Анастасия Голова, руководитель направления строительства и ремонтов федеральной компании «Этажи»:
К любому ремонту нужно относиться как к инвестиции и оценивать адекватность вложений относительно потенциального финансового результата. Бывают случаи, когда ремонт перед продажей не имеет никакого смысла, например, при низкой конкуренции предложения и высоком спросе, простыми словами, когда на рынке просто существует дефицит подобного жилья, плюс ремонт всегда должен быть соразмерен платёжеспособности целевой группы покупателей.
Как правило, предпродажный ремонт необходим для правильных акцентов на конкурентные преимущества объекта недвижимости, которые за тем уже подсвечиваются профессиональной фото- и видеосьемкой. Можно сделать дорогой ремонт, но при некачественной визуализации квартиры, это не позволит её продать дороже или быстрее. У нас в практике есть кейсы, когда дополнительные минимальные вложения в клининг и косметический ремонт приводили к тому, что цена квартиры вырастала на порядок, а покупали ее с первого просмотра.
На чём можно и нельзя экономить при ремонте квартиры
Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами», отмечает, что неосознанная экономия может привести к дополнительным расходам и проблемам в будущем. Поэтому важно понимать, на чем можно, а на чем нельзя уменьшить затраты при ремонте квартиры.
На чем можно сэкономить
- Отделочные материалы. При покупке плитки, напольных покрытий, обоев можно выбирать более доступные варианты, не обязательно покупать самые дорогие и эксклюзивные. Хорошо подобранные между собой даже бюджетные материалы сформируют цельный интерьер.
- Мебель. Винтажная мебель сейчас переживает свой ренессанс. Специализированные магазины и интернет-сервисы изобилуют такими предметами, которые находятся в прекрасном состоянии или требуют незначительной реновации. В большинстве случаев такие вещи выполнены из натуральных качественных материалов, например, из массива древесины или металла. Это экологичное решение, в отличие от небезопасных китайских реплик, качество которых оставляет желать лучшего.
- Скидки. В случае покупки материалов оптом можно получить скидку до 20%. Главное — почитайте перед покупкой отзывы. Также внимательно изучите цены в разных магазинах и условия доставки. Традиционно строительный бум в России начинается с наступлением теплых дней. Следовательно, оптимальное время для закупки со скидкой — осенние и зимние месяцы.
На чем нельзя экономить
- Строительные материалы. Качественные стройматериалы обеспечат долговечность и надежность вашего ремонта. Не стоит экономить, например, на стяжке, гипсокартоне и других материалах, которые обеспечивают прочность конструкций.
- Профессиональные услуги. Электрика, сантехника, отделка — все эти работы требуют профессионального подхода. Экономия на услугах специалистов может привести к серьёзным проблемам или переделкам в будущем.
- Безопасность и надёжность конструкций. Утепление, звукоизоляция, электрическая проводка — важные аспекты ремонта, на которых не стоит экономить. Некачественное утепление может привести к повышенным расходам на отопление, а недостаточная звукоизоляция может создавать дискомфорт в будущем.
Важно помнить, что экономия при ремонте квартиры должна быть разумной и осознанной. Приоритет нужно отдавать качеству и надёжности, чтобы избежать проблем в будущем и создать комфортное пространство для жизни.
Всё верно, ваш "дизайнерский" ремонт никому нафиг не нужен, кроме вас. Я лично, когда смотрю квартиры, от интерьерных и прочих решений хозяев просто кровь из глаз иногда. А они за это еще и надбавку к стоимости делают. Привлекают либо квартиры с максимально нейтральным и простым дизайном, либо максимально убитые, в которых можно с нуля сделать ремонт на свой вкус.