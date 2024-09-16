Досрочное погашение ипотеки Сбербанка: ответы на популярные вопросы
- Когда можно сделать досрочное погашение
- Досрочное погашение за счет материнского капитала
- Досрочное погашение за счет субсидии для многодетных семей
- Досрочное погашение за счет собственных средств
- Что выгоднее: сокращать срок или сумму
- Как рассчитать досрочное погашение
- Есть ли «выгодная дата» для досрочного погашения
- Как сделать досрочное погашение
- Как вернуть страховку при досрочном погашении
Оформляя ипотеку, вы точно знаете, когда и в каком размере вносить платежи. Если же у вас появились дополнительные средства, вы можете совершить внеочередной платеж и погасить часть кредита.
Разберемся, как сделать досрочное погашение, и так ли это необходимо.
Когда можно сделать досрочное погашение
Совершить досрочное погашение — полное или частичное — можно в любой момент, начиная со второго дня от выдачи кредита. Например, если кредит вы взяли вчера, досрочно погасить его можно уже сегодня. Не ждите, пока накопится крупная сумма. Совершайте досрочное погашение сразу, как только у вас появилась возможность.
Нет ограничений или штрафов. Вы можете хоть каждый месяц вносить дополнительные платежи — каждый раз график будет пересчитываться, а остаток кредита и начисляемые проценты уменьшаться.
Досрочное погашение за счет материнского капитала
Погасить ипотеку досрочно можно с помощью материнского капитала. На сегодняшний день размер материнского капитала —630,3 тыс. рублей, получить его можно уже при рождении или усыновлении первого ребенка с 1 января 2020 года.
Для того, чтобы совершить досрочное погашение с помощью материнского капитала, не нужно идти в Социальный фонд. Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно удаленно — в личном кабинете обслуживания ипотеки на Домклик или через портал Госуслуг.
После того, как Социальный фонд убедится, что всё законно, он перечислит деньги в банк. Сначала будут погашены проценты, начисленные на остаток кредита с момента последнего платежа по ипотеке и до момента поступления материнского капитала. Остальная сумма пойдет на погашение основного долга. Ни просрочки, ни штрафы, ни пени не могут быть оплачены за счет средств материнского капитала.
Досрочное погашение за счет материнского капитала всегда происходит с сокращением суммы ежемесячного платежа. Выбрать сокращение срока нельзя.
Важно: при использовании материнского капитала для улучшения жилищных условий вы обязаны выделить доли детям в этой недвижимости после полной выплаты кредита.
Досрочное погашение за счет субсидии для многодетных семей
Помимо материнского капитала, многодетные семьи могут воспользоваться еще одной уникальной возможностью: погасить кредит за счет субсидии в 450 тысяч рублей.
В программе есть нюансы, мы все их подробно разобрали: «Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям».
Подать заявление на эту субсидию можно через портал «Госуслуги» или в офисе банка. Если по вашему заявлению будет принято положительное решение, субсидия будет зачислена автоматически.
Если остаток долга по кредиту меньше 450 тысяч, он будет погашен полностью. Оставшаяся сумма — разница между остатком долга и размером субсидии — просто «сгорит». Подумайте: возможно, вы будете оформлять еще один ипотечный кредит, где сможете использовать субсидию целиком.
Если же остаток долга больше 450 тысяч, погашено будет только 450 тысяч рублей. Вся сумма уйдет на погашение основного долга. Погашение также происходит только с уменьшением суммы ежемесячного платежа, сократить срок нельзя.
Досрочное погашение за счет собственных средств
Вы можете использовать для досрочного погашения, полного или частичного, собственные средства.
Например, вы можете оформить налоговый вычет за покупку квартиры и выплаченные проценты и получить до 650 тысяч рублей. А после — направить их на досрочное погашение.
При досрочном погашении за счет собственных средств вы можете выбрать, что сокращать: срок кредита или сумму. Давайте разбираться, что выгоднее.
Что выгоднее: сокращать срок или сумму
Если говорить очень коротко, чуть выгоднее сокращать срок кредита.
Посмотрим на примере. В сентябре 2024 года Юля с мужем взяли в СберБанке кредит 3,4 млн рублей на 15 лет под 7% годовых. Семья накопила и внесла первоначальный взнос в размере более 1,6 млн рублей. Если они будут платить ипотеку по графику — 31 тыс. рублей в месяц, — то за 15 лет они заплатят 2 млн рублей процентов банку.
Через полгода у супругов появляется возможность внести 200 тысяч рублей досрочно. Посмотрим разницу.
Если уменьшается срок: экономия составит 327 тыс. руб. А кредит семья закроет на 1,5 года быстрее. Ежемесячный платеж при этом останется прежним.
Если уменьшается платеж: экономия составит почти 120 тыс. рублей. Срок кредита при этом не изменится, зато ежемесячный платёж сразу станет меньше — почти на 2 тыс. рублей.
В долгосрочной перспективе выгоднее сокращать срок. Но если вы выберете уменьшение ежемесячного платежа, экономию сможете почувствовать сразу.
Как рассчитать досрочное погашение
Вы можете рассчитать любой сценарий досрочного погашения на калькуляторе Домклик. Заполните данные по кредиту и нажмите на кнопку «График платежей», а затем «Добавить досрочное погашение». Добавляйте платежи и выбирайте, что сокращать: срок или сумму.
Есть ли «выгодная дата» для досрочного погашения
Самый выгодный день для досрочного погашения — плановая дата платежа и несколько дней после этой даты.
В этом случае большая часть средств пойдёт на погашение основного долга, а проценты будут уплачены за несколько дней пользования кредитом.
Как сделать досрочное погашение
Вы можете совершить досрочное погашение в офисе банка, или онлайн в приложении или на сайте СберБанкОнлайн. Учитывайте, что при досрочном погашении через СберБанк Онлайн вы можете внести не меньше 30% от суммы ближайшего платежа, а в офисе банка — любую сумму.
Расскажем подробно на примере приложения. Сделать это проще простого:
- Откройте раздел «Кредиты» и зайдите в свой ипотечный кредит
- Выберите «Погасить досрочно»
- Выберите счет, с которого будут списаны средства, укажите сумму для списания, а также отметьте в выпадающем списке, что вы хотите: сокращать срок или сумму
После того, как вы создадите заявление на досрочное погашение, средства будут списаны.
Важно: Если вы делаете досрочное погашение, это не отменяет необходимости вносить ежемесячный платеж.
Например: вы вносите ежемесячный платеж 15-го числа каждого месяца. Но 5-го числа вы решаете внести дополнительный платеж. Это значит, что в этом месяце вы вносите платеж по ипотеке 2 раза: 5 числа — внеочередной, 15 числа — плановый, в размере процентов, начисленных с даты досрочного погашения до плановой.
Как вернуть страховку при досрочном погашении
Страховка, привязанная к кредитному договору, действует либо до окончания действия договора, либо до наступления страхового случая. При полном досрочном погашении кредита страховка тоже заканчивает действовать раньше времени. Для этого вам нужно обратиться в вашу страховую компанию — она поможет решить вопрос.