Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
9 мин
293

Топ-10 городов России для романтичной поездки весной

Дата публикации: 08 мар 2025
Топ-10 городов России для романтичной поездки весной

Весна в России — время, когда солнце и ясное небо радуют чаще, расцветают деревья и цветы. Прекрасное время для романтического путешествия.

Делимся с вами городами и направлениями, куда можно поехать весной на пару дней, и промокодом на посуточную аренду — ищите его в статье!

Санкт-Петербург

Весной в Петербурге начинают работать фонтаны, оттаивает Нева, город просыпается и манит уютными улочками, дворами-колодцами и исторической застройкой. Санкт-Петербург — одно из самых красивых мест в России (а может, и в мире). Статус одного из самых романтичных городов закрепился за Петербургом после выхода фильма «Питер FM», где была показана вся прелесть и лиричность города.

Что посмотреть

В Питере точно не будет скучно — почти весь центр города это объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по набережным, посетите Эрмитаж, Васильевский остров, Севкабель Порт, попробуйте знаменитые питерские пышки, возьмите вечернюю экскурсию по каналам. А если поедете ближе к маю, сможете насладиться атмосферой белых ночей и посмотреть на разводные мосты.

Где остановиться

Забронируйте уютный отель в центре или снимите апартаменты с видом на Неву.

Пусть ваша поездка будет комфортной. Ловите скидку на бронирование жилья у проверенных хозяев в сервисе Домклик24.

Кликайте на изображение, переходите к выбору квартиры или дома и вводите промокод.

Кликабельное изображение

Казань

Казань выделяется переплетением восточной и европейской культур, чистыми широкими набережными, особенной архитектурой, красивыми улочками и видами на Волгу.

Что посмотреть

Посетите Казанский Кремль, прогуляйтесь по улице Баумана, поднимитесь на колокольню Богоявленского собора с панорамным видом на город, попробуйте блюда татарской кухни, например, эчпочмак или чак-чак, покатайтесь на теплоходе, погуляйте в парке «Черное озеро» и обязательно загляните в Старо-Татарскую слободу.

Если есть лишний день, из Казани можно съездить на остров-град Свияжск.

Где остановиться

Остановиться можно в уютном отеле с видом на Казанский кремль, в хостеле или студии рядом с историческим центром.

Золотое кольцо (Суздаль, Владимир, Ярославль)

Путешествие по Золотому кольцу познакомит с историей и древнерусской архитектурой.

Что посмотреть

Путь в Суздале стоит начать с Суздальского кремля, самой древней части города, где сохранились уникальные архитектурные памятники. Затем посетите Спасо-Евфимиев монастырь, прогуляйтесь по Музею деревянного зодчества и Торговой площади. Попробуйте традиционные блюда русской кухни и медовуху по старинным рецептам.

Если отправитесь во Владимир, посмотрите на Успенский собор и уникальные фрески иконописца Андрея Рублева, а ещё посетите Дмитриевский Собор, прогуляйтесь у Золотых ворот, по Патриаршим садам и Георгиевской улице. Конечно, не забудьте поесть местную кухню: владимирские блины, пироги с капустой или грибами.

В Ярославле встретьте летний закат на Волжской набережной, с ее старинными особняками и памятниками, погуляйте по Стрелке, где сливаются реки Волга и Которосль, посетите Ярославский кремль и попробуйте местные пироги, уху и ярославский шоколад.

Где остановиться

Во всех городах Золотого кольца уже давно предусмотрены удобные условия для туристов, так что выбор жилья огромен. Бронируйте отели в центре города или квартиры и апартаменты у местных жителей.

Сочи

Сочи наполнен романтикой, ведь вокруг море, невероятная природа и горы.

Что посмотреть

Начните с прогулки по знаменитой Сочинской набережной, погуляйте по аллеям «Дендрария», поднимитесь на канатной дороге и полюбуйтесь природными пейзажами и морем. Отправьтесь в горы, к водопадам и устройте пикник на вершине. Или арендуйте прогулку на яхте вдоль сочинского побережья.

Где остановиться

Забронируйте комнату в отеле, апартаменты, квартиры или домик с видом на горы.

Калининград

Город зелени, рыцарских замков, набережных и необычных районов. Если в запасе у вас больше, чем два выходных, из Калининграда можно отправиться в область и исследовать пляжи и уютные города на берегу Балтийского моря.

Что посмотреть

Конечно, Остров Канта, где можно посетить Кафедральный собор и послушать органную музыку. Потом настройте маршрут в сторону Рыбной деревни и маяка, зайдите в местное кафе или ресторан и попробуйте морепродукты, калининградские клопсы и суп из рубца. Увидеть старинные немецкие усадьбы и виллы можно в районе Амалиенау.

Если хотите исследовать больше, прогуляться среди дюн и «танцующих» деревьев, посидеть на пляже, то до побережья Балтийского моря всего ничего. Калининград от Куршской косы, Зеленоградска или Светлогорска разделяют лишь 1,5 часа езды на машине.

Где остановиться

В Калиниградской области можно забронировать отель, поселиться в уютной квартире или в домике на побережье.

Плёс (Ивановская область)

Плёс небольшой, но очень живописный городок на берегу Волги.

Что посмотреть

Поднимитесь на самую высокую точку Плёса — Соборную гору, отсюда увидите Волгу и окрестности. Здесь же стоит Успенский собор. Закажите прогулку на теплоходе по Волге и посмотрите на городок с воды, чувствуя легкий бриз.

Где остановиться

В уютных гостевых домиках или мини-отелях с видом на реку.

Выборг

Самобытный город со средневековыми улочками, руинами шведских бастионов и финских замков. Находится всего в часе езды от Петербурга.

Что посмотреть

Выборгский замок — древнейшая крепость на небольшом острове в Финском заливе. Поднимитесь на его башню Святого Олафа, полюбуйтесь заливом и загляните в музей, чтобы погрузиться в память города.

Побродите по узким улочкам, булыжным мостовым в кругу старинных зданий в Старом городе. Загляните на Рыночную площадь и полюбуйтесь Круглой башней. Не пропустите парк Монрепо с его тенистыми аллеями, озерами и старинными павильонами. Насладитесь главным местным угощением — выборгским кренделем.

Где остановиться

Местные жители сдают комфортные квартиры и апартаменты. Поселиться также можно в одном из городских отелей.

Валдай

Небольшой город между Москвой и Санкт-Петербургом с интересными достопримечательностями и природными красотами.

Что посмотреть

Валдай знают как «город колоколов», поэтому стоит посетить Музей колоколов. Узнать об истории Валдая можно в Музее уездного города. Погуляйте по историческому центру, на Площади Свободы, где в давние времена работали магазины и лавки, а по праздникам проходили масштабные ярмарки.

Город стоит на берегу одноимённого озера и окружён лесами, что делает его идеальным местом для отдыха от городской суеты. Любителям природы точно стоит отправиться в Валдайский национальный парк, где обустроены экотропы и места для отдыха. Самый популярный экомаршрут — «Большая Валдайская тропа».

Валдай славится своей кухней, особенно блюдами из рыбы. Попробуйте уху, копчёного окуня или щуку и местные пироги.

Где остановиться

В отелях или забронировать уютное жильё посуточно у местных жителей.

Селигер (Тверская область)

Сеть живописных озёр на границе Тверской и Новгородской областей. Кристально чистая вода, множество островов и леса — звучит как идеальное место для любителей отдыха на природе.

Что посмотреть

Селигер отлично подходит для кэмпинга поздней весной. Выберите уединённое место на берегу, поставьте палатку и наслаждайтесь. Днём можно сплавиться по воде, порыбачить, а вечером приготовить уху из свежей рыбы и любоваться звёздным небом. Можно забронировать лодку, катер и исследовать селигерские просторы.

Кроме того, окрестности Селигера подходят для велопрогулок. Возьмите велосипед и катайтесь по живописным тропам.

Многие, кто приезжают на Селигер, посещают остров Столобный, где находится Нило-Столобенская пустынь. Не забудьте про главный город на Селигере — Осташков, где сохранилось множество зданий и церквей 18-19 веков. 

Где остановиться

Остановиться на Селигере можно в базах отдыха, домиках рядом с озером или просто разбить палатку.

Москва

Просторная и чудная Москва, где исторические здания, памятники и достопримечательности буквально на каждом шагу. Не будем рассказывать про места, которые вам, наверняка, известны. Лучше расскажем, как провести время в столице по-особенному.

Что посмотреть

Чтобы проникнуться Москвой, рекомендуем не строить маршруты. Вместо этого просто гуляйте, сворачивая с широких центральных улиц в узкие улочки. Тут уютно, и много неожиданных архитектурных находок. Например, так можно обнаружить Саввинское подворье, Особняк Кекушевых и другие необычные дворы и здания. Устройте прогулку без цели по Тверскому, Пресненскому, Басманному районам, Хамовникам и Таганке.

Отдохните, устроив пикник в Екатерининском парке, на Чистых прудах или в Парке Горького. Посмотрите на вечерний город с воды, катаясь на речных трамвайчиках.

Где остановиться

В столице огромный выбор мест для аренды жилья. Выбирайте среди отелей разного ценового сегмента или бронируйте квартиру с видом на самый центр города.

Планируйте интересное путешествие и пользуйтесь промокодом при бронировании уютного места на Домклик24. Хорошей поездки!

Кликабельное изображение

Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
А какой город России для вас романтичный?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Содержание статьи

Рекомендуем

Где провести отпуск в России: топ-10 уникальных мест для отдыха
11 июн 2024
30K
Когда лучше брать отпуск в 2025 году
17 дек 2024
4K
Топ-10 цветов, которые долго стоят в вазе
06 мар 2025
12K
10 лучших городов для жизни в России
12 июн 2024
156K

Актуальное

Как узнать, кто прописан в квартире
сегодня 18:00
11K
Как переехать в новую квартиру без проблем
вчера 15:00
220K
Как легко и бюджетно провести субботник с соседями
вчера 12:00
146
Как увеличить площадь маленькой квартиры
15 мар 2025
81K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал