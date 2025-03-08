Топ-10 городов России для романтичной поездки весной
Весна в России — время, когда солнце и ясное небо радуют чаще, расцветают деревья и цветы. Прекрасное время для романтического путешествия.
Делимся с вами городами и направлениями, куда можно поехать весной на пару дней, и промокодом на посуточную аренду — ищите его в статье!
Санкт-Петербург
Весной в Петербурге начинают работать фонтаны, оттаивает Нева, город просыпается и манит уютными улочками, дворами-колодцами и исторической застройкой. Санкт-Петербург — одно из самых красивых мест в России (а может, и в мире). Статус одного из самых романтичных городов закрепился за Петербургом после выхода фильма «Питер FM», где была показана вся прелесть и лиричность города.
Что посмотреть
В Питере точно не будет скучно — почти весь центр города это объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по набережным, посетите Эрмитаж, Васильевский остров, Севкабель Порт, попробуйте знаменитые питерские пышки, возьмите вечернюю экскурсию по каналам. А если поедете ближе к маю, сможете насладиться атмосферой белых ночей и посмотреть на разводные мосты.
Где остановиться
Забронируйте уютный отель в центре или снимите апартаменты с видом на Неву.
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Казань
Казань выделяется переплетением восточной и европейской культур, чистыми широкими набережными, особенной архитектурой, красивыми улочками и видами на Волгу.
Что посмотреть
Посетите Казанский Кремль, прогуляйтесь по улице Баумана, поднимитесь на колокольню Богоявленского собора с панорамным видом на город, попробуйте блюда татарской кухни, например, эчпочмак или чак-чак, покатайтесь на теплоходе, погуляйте в парке «Черное озеро» и обязательно загляните в Старо-Татарскую слободу.
Если есть лишний день, из Казани можно съездить на остров-град Свияжск.
Где остановиться
Остановиться можно в уютном отеле с видом на Казанский кремль, в хостеле или студии рядом с историческим центром.
Золотое кольцо (Суздаль, Владимир, Ярославль)
Путешествие по Золотому кольцу познакомит с историей и древнерусской архитектурой.
Что посмотреть
Путь в Суздале стоит начать с Суздальского кремля, самой древней части города, где сохранились уникальные архитектурные памятники. Затем посетите Спасо-Евфимиев монастырь, прогуляйтесь по Музею деревянного зодчества и Торговой площади. Попробуйте традиционные блюда русской кухни и медовуху по старинным рецептам.
Если отправитесь во Владимир, посмотрите на Успенский собор и уникальные фрески иконописца Андрея Рублева, а ещё посетите Дмитриевский Собор, прогуляйтесь у Золотых ворот, по Патриаршим садам и Георгиевской улице. Конечно, не забудьте поесть местную кухню: владимирские блины, пироги с капустой или грибами.
В Ярославле встретьте летний закат на Волжской набережной, с ее старинными особняками и памятниками, погуляйте по Стрелке, где сливаются реки Волга и Которосль, посетите Ярославский кремль и попробуйте местные пироги, уху и ярославский шоколад.
Где остановиться
Во всех городах Золотого кольца уже давно предусмотрены удобные условия для туристов, так что выбор жилья огромен. Бронируйте отели в центре города или квартиры и апартаменты у местных жителей.
Сочи
Сочи наполнен романтикой, ведь вокруг море, невероятная природа и горы.
Что посмотреть
Начните с прогулки по знаменитой Сочинской набережной, погуляйте по аллеям «Дендрария», поднимитесь на канатной дороге и полюбуйтесь природными пейзажами и морем. Отправьтесь в горы, к водопадам и устройте пикник на вершине. Или арендуйте прогулку на яхте вдоль сочинского побережья.
Где остановиться
Забронируйте комнату в отеле, апартаменты, квартиры или домик с видом на горы.
Калининград
Город зелени, рыцарских замков, набережных и необычных районов. Если в запасе у вас больше, чем два выходных, из Калининграда можно отправиться в область и исследовать пляжи и уютные города на берегу Балтийского моря.
Что посмотреть
Конечно, Остров Канта, где можно посетить Кафедральный собор и послушать органную музыку. Потом настройте маршрут в сторону Рыбной деревни и маяка, зайдите в местное кафе или ресторан и попробуйте морепродукты, калининградские клопсы и суп из рубца. Увидеть старинные немецкие усадьбы и виллы можно в районе Амалиенау.
Если хотите исследовать больше, прогуляться среди дюн и «танцующих» деревьев, посидеть на пляже, то до побережья Балтийского моря всего ничего. Калининград от Куршской косы, Зеленоградска или Светлогорска разделяют лишь 1,5 часа езды на машине.
Где остановиться
В Калиниградской области можно забронировать отель, поселиться в уютной квартире или в домике на побережье.
Плёс (Ивановская область)
Плёс небольшой, но очень живописный городок на берегу Волги.
Что посмотреть
Поднимитесь на самую высокую точку Плёса — Соборную гору, отсюда увидите Волгу и окрестности. Здесь же стоит Успенский собор. Закажите прогулку на теплоходе по Волге и посмотрите на городок с воды, чувствуя легкий бриз.
Где остановиться
В уютных гостевых домиках или мини-отелях с видом на реку.
Выборг
Самобытный город со средневековыми улочками, руинами шведских бастионов и финских замков. Находится всего в часе езды от Петербурга.
Что посмотреть
Выборгский замок — древнейшая крепость на небольшом острове в Финском заливе. Поднимитесь на его башню Святого Олафа, полюбуйтесь заливом и загляните в музей, чтобы погрузиться в память города.
Побродите по узким улочкам, булыжным мостовым в кругу старинных зданий в Старом городе. Загляните на Рыночную площадь и полюбуйтесь Круглой башней. Не пропустите парк Монрепо с его тенистыми аллеями, озерами и старинными павильонами. Насладитесь главным местным угощением — выборгским кренделем.
Где остановиться
Местные жители сдают комфортные квартиры и апартаменты. Поселиться также можно в одном из городских отелей.
Валдай
Небольшой город между Москвой и Санкт-Петербургом с интересными достопримечательностями и природными красотами.
Что посмотреть
Валдай знают как «город колоколов», поэтому стоит посетить Музей колоколов. Узнать об истории Валдая можно в Музее уездного города. Погуляйте по историческому центру, на Площади Свободы, где в давние времена работали магазины и лавки, а по праздникам проходили масштабные ярмарки.
Город стоит на берегу одноимённого озера и окружён лесами, что делает его идеальным местом для отдыха от городской суеты. Любителям природы точно стоит отправиться в Валдайский национальный парк, где обустроены экотропы и места для отдыха. Самый популярный экомаршрут — «Большая Валдайская тропа».
Валдай славится своей кухней, особенно блюдами из рыбы. Попробуйте уху, копчёного окуня или щуку и местные пироги.
Где остановиться
В отелях или забронировать уютное жильё посуточно у местных жителей.
Селигер (Тверская область)
Сеть живописных озёр на границе Тверской и Новгородской областей. Кристально чистая вода, множество островов и леса — звучит как идеальное место для любителей отдыха на природе.
Что посмотреть
Селигер отлично подходит для кэмпинга поздней весной. Выберите уединённое место на берегу, поставьте палатку и наслаждайтесь. Днём можно сплавиться по воде, порыбачить, а вечером приготовить уху из свежей рыбы и любоваться звёздным небом. Можно забронировать лодку, катер и исследовать селигерские просторы.
Кроме того, окрестности Селигера подходят для велопрогулок. Возьмите велосипед и катайтесь по живописным тропам.
Многие, кто приезжают на Селигер, посещают остров Столобный, где находится Нило-Столобенская пустынь. Не забудьте про главный город на Селигере — Осташков, где сохранилось множество зданий и церквей 18-19 веков.
Где остановиться
Остановиться на Селигере можно в базах отдыха, домиках рядом с озером или просто разбить палатку.
Москва
Просторная и чудная Москва, где исторические здания, памятники и достопримечательности буквально на каждом шагу. Не будем рассказывать про места, которые вам, наверняка, известны. Лучше расскажем, как провести время в столице по-особенному.
Что посмотреть
Чтобы проникнуться Москвой, рекомендуем не строить маршруты. Вместо этого просто гуляйте, сворачивая с широких центральных улиц в узкие улочки. Тут уютно, и много неожиданных архитектурных находок. Например, так можно обнаружить Саввинское подворье, Особняк Кекушевых и другие необычные дворы и здания. Устройте прогулку без цели по Тверскому, Пресненскому, Басманному районам, Хамовникам и Таганке.
Отдохните, устроив пикник в Екатерининском парке, на Чистых прудах или в Парке Горького. Посмотрите на вечерний город с воды, катаясь на речных трамвайчиках.
Где остановиться
В столице огромный выбор мест для аренды жилья. Выбирайте среди отелей разного ценового сегмента или бронируйте квартиру с видом на самый центр города.
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