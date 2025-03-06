Что делать, если потерял ключи от квартиры
В жизни бывают разные непредвиденные ситуации, например, такие, как потеря дверных ключей. Что в таком случае делать и куда обращаться? Рассказываем о законных способах попасть в свою квартиру, если нет ключа.
Меры, о которых пойдет речь ниже, подойдут для тех случаев, когда:
- ключ действительно утерян;
- дубликата нет ни под ковриком/в почтовом ящике, ни у друзей/родственников;
- нет других домочадцев, у которых мог бы быть еще один комплект ключей.
Другими словами, вы потеряли единственный ключ, с помощью которого можно было открыть дверь.
Все варианты предполагают вскрытие двери, поэтому прежде чем к ним обращаться, рекомендуем внимательно — лучше даже несколько раз — просмотреть все вещи при себе. Возможно, вы переложили ключи в другой карман и забыли или они провалились в подкладку сумки — бывает всякое. Представьте, как будет обидно после непростых попыток попасть домой обнаружить ключи на дне рюкзака.
Если вы понимаете, что действительно их где-то обронили, то изучите следующие способы, как попасть в квартиру без ключей, и выберите наиболее подходящий.
При любом из этих вариантов потребуется подтвердить, что владелец жилья именно вы. Это значит, что при себе необходимо иметь паспорт с пропиской и — в идеальном сценарии — документы на недвижимость. Вряд ли кто-то носит их с собой, но сканы или фотографии вполне могут оказаться в смартфоне. Другая альтернатива — получить онлайн-выписку из ЕГРН на Госуслугах, где будут указаны сведения о владельце недвижимости, то есть ваши. Это займет буквально пару минут.
Если документов нет ни в какой форме, то дверь можно вскрыть только в присутствии полиции.
Итак, куда можно обратиться, если потеряны ключи от квартиры?
В управляющую компанию
Этот способ больше подходит для дневных происшествий, поскольку застать на месте УК в нерабочее время будет проблематично.
Если вы не знаете, какая компания управляет вашим домом, и тем более ее номер, загляните в квитанцию за ЖКХ — подойдет в том числе электронная. Там вы увидите название организации, по которому в интернете можно найти и ее номер. Кроме этого, такие данные можно узнать у соседей в домовом чате или на информационном стенде в подъезде.
В свою очередь, управляющая компания должна вызвать слесаря, который и вскроет дверь. Услуга эта не бесплатная, стоимость может различаться от региона к региону и от дома к дому. Этот вопрос лучше уточнять непосредственно в УК.
Среди нюансов обращения в управляющую организацию:
- слесарь может быть занят, и его придется долго ждать;
- он может повредить замок.
В любом случае все волнующие вас вопросы можно будет задать до того, как мастер приступит к работе.
В службу по вскрытию замков
Такие компании можно найти в интернете. Как правило, они обещают приехать и выполнить работу довольно оперативно — в течение часа, а также вскрыть замок без повреждений. У служб по вскрытию должны быть соответствующие разрешения и сертификаты. Перед тем, как обращаться в ту или иную компанию, проверьте ее документы и почитайте отзывы в интернете. Еще лучше — реальный опыт друзей или родственников. Возможно, они поделятся с вами контактами проверенных служб.
Цены на услуги таких компаний начинаются в среднем от 1,5 тыс. руб. и зависят в том числе от типа замка. Они же при необходимости смогут установить новый замок.
В МЧС или полицию
К ним можно обратиться в том случае, если запертая дверь несет угрозу безопасности людям в доме или в самой квартире. Например, внутри остался маленький ребенок, включены утюг, газовая плита и так далее. Поскольку эти ситуации экстренные, спасатели могут использовать радикальные методы — настолько, что дверь придется менять. А еще они вправе проникнуть в жилье другими способами — через балкон и окна. Обойтись без повреждений в большинстве случаев не получится и здесь.
При этом намеренно обманывать полицию и МЧС, заявляя об угрозе безопасности, не рекомендуется — за ложный вызов специализированных служб грозит штраф 1-1,5 тыс. руб.
Нужно ли менять замки после вскрытия
Если были потеряны ключи от квартиры и в дальнейшем замок пришлось вскрывать, его стоит заменить, даже если он не поврежден. Так безопаснее и спокойнее. Возможно, в вашем случае достаточно будет установки нового механизма, а не целого замка — на этот вопрос сможет ответить только специалист.
Более того, в случае подозрения на кражу ключей, нужно еще и написать заявление в полицию.
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