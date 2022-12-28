Что по закону нельзя делать в городской квартире
Каждый может делать в своей квартире почти все, но список того, чего нельзя делать, тоже достаточно внушительный. Например, продавать автомобильные шины нельзя, а печь кексы на продажу — можно. Гостиницу не откроешь, если под квартирой жилые помещения, а адвокатский кабинет — пожалуйста.
В этой статье разбираемся, что запрещено делать дома, а в чем закон не ограничивает собственников жилья.
Что можно делать в квартире
Перепланировку
При соблюдении определенных условий можно делать ремонт с перепланировкой. Но его нельзя производить в съемном жилье — маловероятно, что собственник даст на это добро.
Перепланировка в городских квартирах не редкость. Комната станет больше, если сдвинуть дверной проем в коридор. Кухня тоже может увеличиться за счет площади коридора. Санузел не запрещено объединять с ванной комнатой. Главное условие — чтобы на месте оставалась несущая стена.
Подробнее о том, что можно, а что нельзя делать при перепланировке
Использовать квартиру для ведения бизнеса
Использовать квартиру как коммерческое помещение, то есть для бизнеса, можно и свою, и арендованную. Собственник с предпринимательской жилкой вполне может использовать квартиру, чтобы реализовать свои способности.
Важно: производство не должно мешать соседям, поэтому должно быть тихим и не грязным. Едва ли соседей по лестничной площадке порадует постоянный шум или лифт, который вечно занят.
Примеры деятельности, которая разрешена в квартирах:
- продажа домашних десертов
- пошив или ремонт одежды
- косметические услуги (маникюр, стрижки, коррекция бровей)
- сбор букетов
- изготовление мыла
- создание текстильных игрушек
- онлайн-курсы
Профессиональная, научная или творческая деятельность тоже разрешена. Копирайтинг, программирование, дизайн-студия или кабинет юридических услуг тоже подходят как бизнес-идея, которую можно воплотить в жизнь, используя квартиру как офис. Менять назначение помещения с жилого на нежилое в этом случае не придется. Поэтому в арендованной квартире тоже можно заниматься всеми этими видами бизнеса, главное — чтобы хозяин был предупрежден до того, как будет подписан договор аренды.
Важное правило, которое обязаны соблюдать предприниматели: необходимо зарегистрировать ИП, отчитываться о доходах, делать взносы в Социальный фонд, платить налоги.
Бизнес с переводом квартиры в нежилое помещение
Квартира подходит далеко не для всех видов предпринимательства. Неважно, находится она в собственности или в аренде. Даже если это частный дом, без перевода в нежилое помещение открыть полноценное производство или салон красоты не получится.
Если вы решили занять квартиру под частный детский сад, ателье или кафе, сначала оцените, подходит ли она для этих целей. С учетом санитарных требований к помещениям для разных видов деятельности могут понадобиться отдельный вход, специальная вентиляция и другие меры.
Например, чтобы устроить отдельный вход, нужна квартира как минимум на первом этаже. Но и этот случай не идеальный, потому что понадобится изменение фасада, а это нужно согласовать с остальными жильцами. Для организации гостиниц отдельного входа и вентиляции будет недостаточно. Должный вариант требует, чтобы под выбранным помещением не было жилья.
За ненадлежащее использование жилого помещения придется нести ответственность и платить штраф, который составляет около 1,5 тыс. рублей.
Перевод жилого помещения в нежилое
Чтобы успешно перевести жилое помещение в нежилое, важно, чтобы квартира находилась на первом этаже или чтобы под ней никто не жил. Обязательно должна быть возможность сделать в это помещение отдельный вход. Также необходимо соблюдать санитарные нормы и нормы пожарной безопасности.
А еще для владельцев помещений, которые не относятся к жилым, действуют другие тарифы на коммунальные услуги.
Но прежде чем приступать к активным действиям, имеет смысл оценить свои силы на случай, если потребуется обратный перевод нежилого помещения в жилое. Закон это делать не запрещает. Но это будет нелегко. Могут потребоваться согласия всех собственников и собрание многоквартирного дома.
Чего нельзя делать в квартире
В квартире нельзя устраивать масштабное производство. Оно требует профессионального оборудования, а перекрытия многоквартирных домов не рассчитаны на такие вибрации и вес. Также это совсем другой уровень шума, который явно будет выше, чем включенный с утра пораньше пылесос за стеной.
Нельзя устраивать из квартиры склад, погребальную контору, магазин морепродуктов и рыбы, баню и сауну, химчистку, продавать в ней фейерверки и другие взрывоопасные материалы, а также шины и автозапчасти.
Несмотря на то что Жилищный кодекс не ограничивает количество животных, которых можно держать в квартире, устроить приют или разместить в комнате корову тоже нельзя. Потому что к приютам для животных отдельные требования, их положено размещать в специальных сооружениях.
Кроме того, есть перечень животных, запрещенных к содержанию в квартире. В него входят многие рептилии, пауки, экзотические животные и хищники.