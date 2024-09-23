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Дом и уют
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Как получить справку о прописанных в квартире

Дата публикации: 23 сен 2024
Как получить справку о прописанных в квартире
Содержание

Справка о зарегистрированных в жилом помещении может понадобиться в ряде случаев, например, для оформления льгот и субсидий. А также при покупке недвижимости, поскольку она позволяет убедиться в том, что в квартире никто не прописан.

Разбираемся, кто имеет право получить сведения о прописанных гражданах и как это сделать.

Какие бывают справки и для чего они нужны

Документы о регистрации бывают нескольких видов. Какой из них подойдет в вашем случае, зависит от назначения. К примеру, для того чтобы устроить ребенка в детский сад, нужна справка с места жительства.

При продаже недвижимости покупатель может запросить выписку об отсутствии зарегистрированных в ней людей. Этот документ избавляет будущего собственника от проблем в виде лиц, которые имеют право пользоваться квартирой.

Основные виды справок

С места жительства. Содержит сведения о месте регистрации человека.

Об отсутствии зарегистрированных лиц. В ней будет написано, что по тому или иному адресу никто не зарегистрирован.

О жилом помещении и лицах, зарегистрированных в нем. В справке перечислены все прописанные на жилплощади лица.

Архивная выписка. В ней указана информация обо всех зарегистрированных в квартире до 2018 года.

Справка о составе семьи. Хоть ее и упразднили, в некоторых регионах документ продолжают выдавать. В нем отражены все прописанные по одному адресу граждане и степень их родства.

Адресная справка. Она бывает двух типов:

  • о регистрации по месту жительства или пребывания (причем в этом случае можно узнать обо всех предыдущих местах регистрации);
  • о лицах, зарегистрированных в жилом помещении.

Кроме этого, узнать о том, сколько человек и кто именно зарегистрирован в квартире или доме, можно с помощью единого жилищного документа (ЕЖД). В нем содержатся данные о недвижимости и обо всех, кто там прописан, причем с данными паспортов и СНИЛС.

ЕЖД заменяет собой вышеперечисленные справки, однако выдают такой документ только в Москве и еще нескольких крупных городах, например, в Екатеринбурге и Новосибирске.

Для чего нужна справка о регистрации

Документ о прописанных в квартире или доме людях может потребоваться для:

  • получения государственных и муниципальных услуг;
  • оформления льгот и социальных пособий;
  • совершения сделок с недвижимостью;
  • оформления нового паспорта взамен утерянного:
  • вступления в наследство;
  • устройства ребенка в детсад и школу;
  • судебных разбирательств.

Кто может получить информацию о зарегистрированных в квартире

Узнать о том, кто прописан в квартире, могут:

  • собственники и их представители с нотариальной доверенностью;
  • зарегистрированные в квартире граждане (могут получить справку только на себя и детей);
  • наниматель муниципального жилья;
  • органы власти (правоохранительные органы, социальные службы, суды и так далее).

Если вы не имеете никакого отношения к жилплощади, получить такие сведения не удастся.

Где взять справку о прописке

Запросить документ с указанием прописанных в квартире людях можно следующими способами:

На «Госуслугах»

Через портал есть возможность заказать адресную справку:

  • для себя и своего ребенка, а также о конкретном лице при наличии согласия от него (с указанием действующего или действующего и предыдущих мест прописки);
  • о проживающих в жилом помещении (с их ФИО, датой и местом рождения).

Услуга бесплатная, но доступна в том случае, если право на недвижимость зарегистрировано в Росреестре. Также понадобится подтвержденная учетная запись.

Для заказа справки выберите нужный вид документа, к примеру, «О лицах, зарегистрированных в жилом помещении».

Далее проверьте паспортные данные, выберите объект недвижимости и укажите, какая справка нужна — электронная или бумажная. Выберите способ получения и отправьте заявление.

Справка формируется на основе данных в базе МВД, процедура занимает до 10 календарных дней.

В МВД

Если право на недвижимость не зарегистрировано в Росреестре, придется подать заявление в МВД лично. Для этого вам необходимо иметь при себе паспорт и документы на жилье.

Ведомство выдает только адресную справку.

Через региональные порталы госуслуг

К примеру, москвичам услуга доступна на mos.ru, жителям Подмосковья — на uslugi.mosreg.ru. Называются они по-разному, в первом случае — «Получение информации жилищного учета», во втором — «Выписка из домовой книги».

Домовые книги как таковые отменили в 2018 году. Но данные из них в виде архивной выписки можно получить в МФЦ, жилищных организациях, региональных или муниципальных администрациях в зависимости от региона, а также в архивах.

Порядок оформления выписки рассмотрим на примере подмосковного портала.

Итак, сначала выберите город, в котором вы живете, и заполните форму о цели обращения.

Далее подтвердите согласие на обработку данных, заполните информацию о себе и помещении и выберите нужную вам справку.

Прикрепите документ, удостоверяющий личность, и отправьте заявление. Справка будет готова в течение суток.

В УК или ТСЖ

Если такая возможность доступна для того или иного дома.

При обращении в управляющую компанию и товарищество собственников жилья потребуется паспорт или документ, подтверждающий право собственности.

В МФЦ

Понадобятся заявление, паспорт и документ, подтверждающий право на квартиру (например, выписка из ЕГРН). В зависимости от вида справки могут потребоваться другие документы, поэтому перед посещением отделения стоит уточнить их список.

Получить единый жилищный документ можно там же, а еще в информационно-расчетном центре (ЕИРЦ) по месту жительства лично и на портале госуслуг онлайн. В последнем случае нужна подтвержденная учетная запись.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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