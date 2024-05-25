Как обустроить сад и огород на балконе
Реалии жизни в большом городе могут привести к хронической усталости и нервозности. Лучший антидепрессант — общение с природой. Не у всех есть дача, но у многих есть балкон, в условиях которого можно стать настоящим «сити-садовником» и «сити-фермером».
Выбираем растения для балкона
От чего это зависит
На каком этаже находится балкон
Если у вас открытый балкон на пятом этаже и выше, повредить растения может ветер: поломать стебли, «сдуть» легкие горшки и пересушить почву. Такие условия вряд ли выдержат растения в кашпо, подвесных корзинах или небольшие деревья.
А вот стелющиеся маргаритки, бархатцы или бегония будут чувствовать себя вполне уютно.
Расположение балкона относительно сторон света
Север. Балконы на теневой стороне не могут похвастаться достаточным освещением. На таких лучше высаживать вьющуюся жимолость, девичий виноград, хмель, папоротники, аспарагус.
Также на северном балконе вполне спокойно приживутся бальзамин, виола, лобелия и, конечно же, роскошная фуксия — ей как раз избыток солнечного света противопоказан. Также благосклонно на теневую сторону отреагируют фенхель, салаты и петрушка.
Юг. Казалось бы, какие растения не радуются солнечному свету. Но такие любители солнышка часто имеют еще и очень тонкую и нежную натуру. Например, розам надо иногда побыть в тени. По этой причине на южных балконах часто можно увидеть вьющиеся лианы, ипомею, жимолость, душистый горошек.
Спокойно относятся к избытку солнца и жаре агератум, пеларгония, годеция, китайские и голландские гвоздики, петуния и жасмин.
Много солнца требуют фруктовые деревья и овощи, например, тыква или помидоры.
Запад и восток. Западные и восточные балконы — самые удачные варианты для организации затейливых флористических проектов. Здесь приживутся и небольшие деревья, и хвойные, и даже такие необычные растения, как нолана, сцевола и диасция.
Что касается зелени и овощей, для западных и восточных балконов подойдут кориандр, мята, базилик, орегано и прелестно цветущий шалфей.
Сколько времени и сил вы готовы на это тратить
Если вы хотите создать свой сад на балконе дома «на скорую руку» и не готовы уделять ему много времени, покупайте однолетние растения и готовую рассаду, например, флокс, петунию, настурцию.
Многолетние растения, такие как герань, фуксия, породы луковичных, казалось бы, не доставляют лишних хлопот и не сильно прихотливы. Но их зимовка, пересадка, пикировка и подкормка все же требуют особого внимания, времени и опыта.
Общая экологическая обстановка
Помните, что овощи и салаты можно высаживать и затем безопасно употреблять в пищу, только если ваш балкон находится вдали от крупных магистралей, больших улиц или крупных предприятий.
Если это не так — остановитесь на цветах. В принципе, неприхотливую зелень и салаты можно вырастить и в условиях квартиры, например, на кухонном подоконнике.
Продумываем дизайн балкона
Общий стиль
Постарайтесь, чтобы стиль балкона сочетался с общей интерьерной концепцией квартиры: в модерн впишутся игры с геометрией и контрастными цветами, прованс немыслим без плетеных корзин и деревянных ящиков, а классика — без традиционных кашпо и стеллажей.
Аксессуары
В дизайне балкон-сада-огорода будут уместны предметы из экстерьера дачи: керосиновые лампы, скамейки, кованный декор, миниатюрные скульптуры, лейки, скворечники, небольшие лавочки, кирпичная или каменная кладка. Отдавайте предпочтение шероховатым фактурам с эффектом состаренности и крафтовости.
На пол можно постелить зеленый ковер — и у вас будет готовый газон, который к тому же не надо подстригать.
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Не забываем об уходе
Полив
В этом вопросе за балконными растениями нужно следить тщательнее, чем за комнатными: влага на открытой территории испаряется быстрее. Регулярно поливайте растения утром и при необходимости — вечером. Иногда стоит баловать их и дождевой водой.
Если вы частенько забываете полить цветы, купите контейнеры с автополивом — в них есть вода «про запас» и индикатор уровня воды как лишняя «напоминалка» о том, что растения пора поить.
Подкормка
На балконе растения в горшках и ящиках страдают от нехватки питательных веществ. Так что не забывайте не только поить растения, но и кормить их натуральными минеральными и органическими удобрениями.
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